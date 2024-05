CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 616 —8¾ Jul 642¼ 649¼ 628¼ 634 —8¾ Sep 663 670 650 655 —8¾ Dec 688¾ 694¾ 676¼ 680½ —8½ Mar 708 713 696 699¾ —8¼ May 717 721½ 705¼ 708½ —8¼ Jul 715 718½ 704¾ 707¼ —8¼ Sep 720 724¼ 711¾ 714 —8¼ Dec 735½ 736 723½ 726¾ —9 Mar 737¾ 740½ 730 733½ —9½ May 731 —9¼ Jul 695 695½ 695 695½ —9¼ Est. sales 153,734. Tue.’s sales 143,658 Tue.’s open int 369,477, up 2,268 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 452¾ 452¾ 444¼ 445½ —8¼ Jul 467 467 457½ 458½ —8½ Sep 476 476¼ 467¼ 468½ —8 Dec 488¼ 488½ 480¼ 481¼ —7¼ Mar 499¾ 500¼ 492¾ 494 —6¼ May 507¾ 508¼ 501¼ 502¼ —5¾ Jul 513¼ 513¾ 507¼ 508¾ —5 Sep 492¾ 493 488¾ 490 —3½ Dec 496¼ 496¼ 491½ 492¾ —4 Mar 507 507 502¼ 503¼ —4 May 510¾ 510¾ 510 510 —3¾ Jul 517¼ 517¼ 514½ 514¾ —3½ Sep 486¾ —4 Dec 486 486 484 484 —4 Jul 495¾ —4 Dec 475 477 475 475 —4 Est. sales 422,818. Tue.’s sales 390,700 Tue.’s open int 1,456,699, up 5,863 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 396¼ — ¾ Jul 394 403 392½ 397½ —2 Sep 379 383¾ 370¾ 377 —2¼ Dec 375 377 372 374¾ Mar 379¼ — ¼ May 385¼ — ¼ Jul 390 — ¼ Sep 401¾ — ¼ Dec 408½ — ¼ Mar 405½ — ¼ Jul 374¾ — ¼ Sep 390½ — ¼ Est. sales 997. Tue.’s sales 997 Tue.’s open int 3,803, up 186 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1233½ 1233½ 1211¼ 1212¾ —19½ Jul 1244 1248 1225½ 1227¾ —18¾ Aug 1243 1245¼ 1225¾ 1227½ —18 Sep 1228¼ 1228¼ 1212 1213½ —16 Nov 1224¾ 1226¼ 1211¼ 1213 —15 Jan 1235 1236¼ 1222½ 1224 —14¼ Mar 1230¼ 1231¼ 1219½ 1220¾ —12½ May 1232½ 1232¾ 1222¼ 1223¼ —11¾ Jul 1237½ 1237½ 1227½ 1229 —11½ Aug 1219¼ 1220¼ 1217 1220¼ —12½ Sep 1198¼ 1199½ 1198¼ 1199½ —11½ Nov 1201 1201 1191¼ 1192½ —10¾ Jan 1201 —10¼ Mar 1200 —9¾ May 1202¼ —10¼ Jul 1208¼ —9½ Aug 1202¼ —9½ Sep 1180¾ —9¼ Nov 1169¼ —9½ Jul 1169 —9½ Nov 1135¾ —9½ Est. sales 362,977. Tue.’s sales 334,564 Tue.’s open int 743,039 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 43.30 44.03 43.15 43.15 —.70 Jul 44.50 44.78 43.64 43.79 —.71 Aug 44.75 45.03 43.92 44.06 —.69 Sep 44.93 45.20 44.14 44.28 —.65 Oct 45.00 45.28 44.26 44.38 —.63 Dec 45.35 45.58 44.58 44.71 —.64 Jan 45.55 45.73 44.80 44.92 —.62 Mar 45.60 45.88 45.01 45.12 —.60 May 46.00 46.10 45.26 45.37 —.60 Jul 46.06 46.25 45.55 45.59 —.60 Aug 46.00 46.00 45.48 45.48 —.58 Sep 46.00 46.00 45.24 45.24 —.54 Oct 45.10 45.10 44.92 44.92 —.51 Dec 45.15 45.34 44.86 44.87 —.51 Jan 44.88 —.51 Mar 44.89 —.50 May 44.80 —.49 Jul 44.81 —.49 Aug 44.54 —.49 Sep 44.56 —.49 Oct 44.43 —.49 Dec 44.65 —.49 Jul 44.54 —.49 Oct 44.53 —.49 Dec 44.27 —.49 Est. sales 172,111. Tue.’s sales 162,642 Tue.’s open int 550,319 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 375.20 376.90 374.80 374.80 —2.60 Jul 382.50 387.60 377.60 378.50 —4.70 Aug 380.30 384.50 375.20 375.70 —5.50 Sep 378.30 382.00 373.80 374.30 —5.20 Oct 376.80 380.30 372.60 373.20 —4.70 Dec 379.70 382.30 374.80 375.70 —4.30 Jan 379.30 382.30 375.50 376.20 —4.10 Mar 377.40 379.90 373.90 374.50 —3.70 May 375.20 378.40 373.30 374.40 —3.00 Jul 375.80 378.50 374.80 375.40 —2.80 Aug 374.50 —2.70 Sep 373.00 373.00 372.70 372.70 —2.50 Oct 369.70 —2.40 Dec 371.40 —2.10 Jan 370.40 —1.90 Mar 367.70 —1.80 May 367.50 —1.80 Jul 368.60 —1.90 Aug 366.30 —1.80 Sep 363.70 —1.80 Oct 362.40 —1.80 Dec 362.00 —1.60 Jul 362.50 —1.60 Oct 362.50 —1.60 Dec 365.40 —1.60 Est. sales 236,264. Tue.’s sales 224,706 Tue.’s open int 455,403

