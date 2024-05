CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 635 635 624¾ 624¾ —7½ Jul 645¾ 653¾ 636 642¾ —6 Sep 666 673 656 663¾ —4¾ Dec 690½ 697 681 689 —4¼ Mar 708¾ 714½ 699½ 708 —3½ May 717 722¼ 708¾ 716¾ —3 Jul 712½ 720½ 705½ 715½ —1¼ Sep 719 726¾ 712 722¼ —1½ Dec 730¼ 738¾ 726 735¾ —1¼ Mar 737¾ 744¾ 736¾ 743 —1 May 740¼ +¼ Jul 704¾ — ¼ Est. sales 170,277. Mon.’s sales 160,286 Mon.’s open int 367,209, up 2,991 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 457 459½ 453¾ 453¾ —3¼ Jul 468½ 472 466 467 —2 Sep 476½ 479¾ 474½ 476½ — ¼ Dec 488½ 491¼ 486 488½ Mar 500 502¾ 497½ 500¼ +¼ May 507 509¾ 505¼ 508 +½ Jul 511¾ 514¾ 510¼ 513¾ +1 Sep 493½ 495 492¼ 493½ +½ Dec 495¾ 498¼ 494¼ 496¾ +¼ Mar 507 507¾ 506¼ 507¼ +½ May 513¾ +½ Jul 517¾ 519½ 517¼ 518¼ Sep 490¾ — ¼ Dec 488 488½ 486½ 488 +½ Jul 499¾ +½ Dec 479¾ 479¾ 479 479 +½ Est. sales 447,257. Mon.’s sales 427,550 Mon.’s open int 1,450,836, up 5,003 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 397 +1¾ Jul 397 400 389 399½ +2½ Sep 377¼ 382 377¼ 379¼ +2 Dec 373 375 370 374¾ +2 Mar 379½ +1½ May 385½ +1½ Jul 390¼ +1½ Sep 402 +1½ Dec 408¾ +1½ Mar 405¾ +1½ Jul 375 +1½ Sep 390¾ +1½ Est. sales 986. Mon.’s sales 986 Mon.’s open int 3,617, up 285 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1234½ 1240½ 1230 1232¼ —2½ Jul 1247 1256½ 1240¼ 1246½ —2¼ Aug 1243 1253¾ 1237½ 1245½ — ½ Sep 1221¼ 1233½ 1216¼ 1229½ +5¼ Nov 1218 1230½ 1212¾ 1228 +8¼ Jan 1226½ 1240 1222¾ 1238¼ +8½ Mar 1223 1235¼ 1217¾ 1233¼ +8 May 1223¾ 1236½ 1218¾ 1235 +8¾ Jul 1229 1241¾ 1223½ 1240½ +9¼ Aug 1232¾ +9¾ Sep 1199 1211 1199 1211 +9¾ Nov 1193 1203¾ 1187¼ 1203¼ +9 Jan 1207 1211¼ 1207 1211¼ +9 Mar 1209¾ +9 May 1212½ +9½ Jul 1215 1217¾ 1215 1217¾ +9 Aug 1211¾ +9 Sep 1190 +9½ Nov 1175 1183 1175 1178¾ +9½ Jul 1178½ +9½ Nov 1150 1150 1145¼ 1145¼ +9½ Est. sales 415,565. Mon.’s sales 391,462 Mon.’s open int 746,746 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 43.50 43.85 43.50 43.85 +.68 Jul 43.99 44.76 43.72 44.50 +.66 Aug 44.18 44.98 43.94 44.75 +.69 Sep 44.31 45.08 44.07 44.93 +.73 Oct 44.33 45.12 44.14 45.01 +.74 Dec 44.69 45.45 44.43 45.35 +.76 Jan 44.89 45.62 44.79 45.54 +.72 Mar 45.07 45.81 44.83 45.72 +.67 May 45.32 46.04 45.32 45.97 +.67 Jul 45.55 46.22 45.55 46.19 +.67 Aug 46.06 +.65 Sep 45.78 +.63 Oct 45.43 +.62 Dec 45.38 +.64 Jan 45.39 +.64 Mar 45.39 +.63 May 45.29 +.63 Jul 45.30 +.63 Aug 45.03 +.63 Sep 45.05 +.63 Oct 44.92 +.63 Dec 45.14 +.63 Jul 45.03 +.63 Oct 45.02 +.63 Dec 44.76 +.63 Est. sales 184,590. Mon.’s sales 176,664 Mon.’s open int 552,598 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 381.70 381.90 377.40 377.40 —3.80 Jul 386.50 390.00 382.10 383.20 —4.40 Aug 384.60 386.90 380.00 381.20 —3.90 Sep 381.80 383.90 377.70 379.50 —3.10 Oct 379.50 381.00 375.10 377.90 —2.20 Dec 380.50 382.20 376.60 380.00 —1.20 Jan 380.00 382.10 376.60 380.30 —.50 Mar 377.40 379.70 373.90 378.20 +.10 May 376.50 378.60 373.00 377.40 +.50 Jul 374.20 378.30 373.20 378.20 +.70 Aug 371.60 377.20 371.60 377.20 +.80 Sep 370.20 376.00 370.20 375.20 +.50 Oct 372.10 +.50 Dec 373.50 +.50 Jan 372.30 +.20 Mar 369.50 +.20 May 369.30 +.10 Jul 370.50 +.10 Aug 368.10 —.80 Sep 365.50 —.80 Oct 364.20 Dec 363.60 Jul 364.10 Oct 364.10 Dec 367.00 Est. sales 264,937. Mon.’s sales 258,442 Mon.’s open int 460,723, up 7,372

