CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 627½ 632¼ 627½ 632¼ +26¼ Jul 622 650¼ 609½ 648¾ +26¼ Sep 642½ 669¾ 630½ 668½ +25½ Dec 666¾ 694¼ 656½ 693¼ +24¾ Mar 686 712½ 677¼ 711½ +23¼ May 693¼ 720¾ 688¼ 719¾ +21 Jul 696 718 688 716¾ +18¾ Sep 698 724¼ 697 723¾ +17¾ Dec 708½ 737 708½ 737 +16½ Mar 737½ 744 737½ 744 +15 May 740 +12¾ Jul 695 705 695 705 +10½ Est. sales 750,944. Fri.’s sales 141,697 Fri.’s open int 364,218, up 961 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 447 458½ 444½ 457 +10 Jul 459 470 454¼ 469 +8¾ Sep 467 477¾ 463½ 476¾ +7½ Dec 481¾ 489½ 477 488½ +5¾ Mar 493¾ 500¾ 489¾ 500 +4¾ May 502¾ 508¼ 498¼ 507½ +4 Jul 508½ 513¾ 504¼ 512¾ +3½ Sep 487½ 494 486¼ 493 +2¾ Dec 493½ 497¾ 490 496½ +2½ Mar 507¼ 508 506½ 506¾ +2½ May 513¼ +2½ Jul 518 520¼ 518 518¼ +3 Sep 491 +3 Dec 485¾ 488 485¾ 487½ +2¼ Jul 499¼ +2¼ Dec 478½ —1¼ Est. sales 550,057. Fri.’s sales 529,074 Fri.’s open int 1,445,833 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 410 410 395 395¼ — ¾ Jul 384¼ 399½ 383¼ 397 +9¾ Sep 377¼ +5¼ Dec 372 373 369¾ 372¾ +4¾ Mar 378 +4¼ May 384 +4¼ Jul 388¾ +4¼ Sep 400½ +4¼ Dec 407¼ +4¼ Mar 404¼ +4¼ Jul 373½ +4¼ Sep 389¼ +4¼ Est. sales 1,274. Fri.’s sales 1,274 Fri.’s open int 3,332, up 123 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1197 1236½ 1197 1234¾ +33 Jul 1214¾ 1251¼ 1207 1248¾ +33¾ Aug 1214 1248¼ 1207¾ 1246 +30½ Sep 1198½ 1226½ 1192¾ 1224¼ +24 Nov 1200 1222¾ 1193 1219¾ +18¾ Jan 1210 1232¾ 1204¼ 1229¾ +18¼ Mar 1205½ 1227¾ 1201¼ 1225¼ +17½ May 1208 1228¾ 1203¼ 1226¼ +16¾ Jul 1213¼ 1233¾ 1208¾ 1231¼ +16¾ Aug 1210 1223 1210 1223 +17 Sep 1201¼ +16½ Nov 1177 1197 1172 1194¼ +16¾ Jan 1185 1202¼ 1185 1202¼ +16¾ Mar 1200¾ +16¾ May 1203 +16¼ Jul 1208¾ +16¼ Aug 1202¾ +16¼ Sep 1180½ +15¾ Nov 1169¼ +15¾ Jul 1169 +15¾ Nov 1135¾ +15¾ Est. sales 316,223. Fri.’s sales 299,731 Fri.’s open int 751,614, up 2,629 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 42.86 43.17 42.86 43.17 +.75 Jul 43.08 44.11 43.00 43.84 +.76 Aug 43.30 44.34 43.26 44.06 +.72 Sep 43.55 44.50 43.53 44.20 +.66 Oct 43.69 44.58 43.67 44.27 +.59 Dec 44.07 44.90 44.00 44.59 +.52 Jan 44.31 45.13 44.31 44.82 +.47 Mar 44.74 45.36 44.72 45.05 +.40 May 45.20 45.62 45.12 45.30 +.38 Jul 45.45 45.83 45.32 45.52 +.36 Aug 45.41 +.36 Sep 45.19 45.19 45.15 45.15 +.36 Oct 44.81 +.36 Dec 44.60 44.79 44.60 44.74 +.35 Jan 44.75 +.34 Mar 44.76 +.33 May 44.66 +.32 Jul 44.67 +.32 Aug 44.40 +.32 Sep 44.42 +.32 Oct 44.29 +.32 Dec 44.51 +.32 Jul 44.40 +.32 Oct 44.39 +.32 Dec 44.13 +.32 Est. sales 156,003. Fri.’s sales 148,079 Fri.’s open int 554,894 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 366.00 381.90 365.90 381.20 +14.70 Jul 372.20 388.00 367.70 387.60 +15.40 Aug 372.40 385.60 367.20 385.10 +13.50 Sep 371.10 383.10 366.90 382.60 +11.40 Oct 370.90 380.70 366.80 380.10 +9.30 Dec 373.00 381.80 369.40 381.20 +7.80 Jan 373.30 381.40 369.60 380.80 +7.10 Mar 370.30 378.70 367.30 378.10 +6.80 May 369.20 377.20 365.80 376.90 +6.60 Jul 369.00 377.90 369.00 377.50 +6.50 Aug 373.50 376.40 373.50 376.40 +6.30 Sep 372.20 375.00 372.10 374.70 +6.10 Oct 371.60 +6.00 Dec 370.00 374.00 369.80 373.00 +5.60 Jan 372.10 +5.60 Mar 369.30 +5.50 May 369.20 +5.50 Jul 370.40 +5.50 Aug 368.90 +5.40 Sep 366.30 +5.40 Oct 364.20 +5.60 Dec 363.60 +5.60 Jul 364.10 +5.60 Oct 364.10 +5.60 Dec 367.00 +5.60 Est. sales 273,188. Fri.’s sales 262,709 Fri.’s open int 453,351

