OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 606 +19½ Jul 603¼ 632½ 603 622½ +18¼ Sep 623½ 651½ 623¼ 643 +18¾ Dec 647½ 675¾ 647½ 668½ +18 Mar 672¼ 694¾ 672¼ 688¼ +16¾ May 688½ 704¼ 687½ 698¾ +15¾ Jul 680 703¾ 680 698 +13 Sep 693 711¾ 693 706 +12 Dec 710½ 725 710½ 720½ +11½ Mar 721½ 729 721½ 729 +11 May 725 727¼ 725 727¼ +11 Jul 694½ +11¾ Est. sales 106,165. Thu.’s sales 101,642 Thu.’s open int 363,257, up 1,111 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 451¼ 458½ 446¾ 447 —5 Jul 459½ 468 457¼ 460¼ +½ Sep 467 474½ 466 469¼ +2¼ Dec 479¼ 486¼ 478¾ 482¾ +3¼ Mar 491¾ 498¼ 491¼ 495¼ +3 May 499½ 506 499¼ 503½ +3 Jul 505¼ 511½ 505¼ 509¼ +2¾ Sep 488 491¾ 488 490¼ +3 Dec 490½ 495½ 490½ 494 +3 Mar 500½ 505¼ 500½ 504¼ +3 May 510 512¼ 510 510¾ +2½ Jul 511¾ 517¾ 511¾ 515¼ +3¼ Sep 485 488 485 488 +3¼ Dec 482 486 482 485¼ +3¼ Jul 494 497 494 497 +3¼ Dec 478 479¾ 478 479¾ +3¼ Est. sales 404,566. Thu.’s sales 386,842 Thu.’s open int 1,451,756, up 21,451 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 391 396 391 396 +8 Jul 385½ 388½ 383 387¼ +¾ Sep 370¾ 372 370¾ 372 — ¾ Dec 371 372 368 368 —2 Mar 366¾ 373¾ 366¾ 373¾ —2¼ May 379¾ —2¼ Jul 384½ —2¼ Sep 396¼ —2¼ Dec 403 —2¼ Mar 400 —2¼ Jul 369¼ —2¼ Sep 385 —2¼ Est. sales 955. Thu.’s sales 955 Thu.’s open int 3,209 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1193 1202 1193 1201¾ +11¾ Jul 1198¼ 1216½ 1197¾ 1215 +16 Aug 1198¾ 1217 1198 1215½ +16 Sep 1183½ 1201½ 1183½ 1200¼ +14½ Nov 1186½ 1202 1185½ 1201 +13¼ Jan 1197¼ 1212¾ 1197 1211½ +12½ Mar 1195 1208½ 1195 1207¾ +10¾ May 1199½ 1210 1199 1209½ +10 Jul 1202¼ 1215¼ 1202¼ 1214½ +9½ Aug 1206 +9 Sep 1184¾ +8 Nov 1168½ 1178¼ 1168½ 1177½ +7¼ Jan 1185½ +7¼ Mar 1184 +7¼ May 1186¾ +7¼ Jul 1192½ +7¼ Aug 1186½ +7¼ Sep 1164¾ +7 Nov 1153½ +7 Jul 1153¼ +7 Nov 1120 +7 Est. sales 311,592. Thu.’s sales 291,449 Thu.’s open int 748,985, up 18,423 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 42.44 42.70 42.42 42.42 —.15 Jul 43.21 43.54 42.73 43.08 —.16 Aug 43.42 43.78 43.00 43.34 —.17 Sep 43.70 43.98 43.22 43.54 —.19 Oct 43.84 44.08 43.34 43.68 —.19 Dec 44.21 44.47 43.71 44.07 —.17 Jan 44.49 44.66 44.00 44.35 —.17 Mar 44.81 44.95 44.27 44.65 —.17 May 44.86 45.06 44.53 44.92 —.16 Jul 45.26 45.26 44.73 45.16 —.16 Aug 45.05 —.15 Sep 44.59 44.79 44.44 44.79 —.13 Oct 44.45 —.12 Dec 44.50 44.50 43.95 44.39 —.11 Jan 44.41 —.10 Mar 44.43 —.09 May 44.34 —.09 Jul 44.35 —.09 Aug 44.08 —.09 Sep 44.10 —.09 Oct 43.97 —.09 Dec 44.19 —.09 Jul 44.08 —.09 Oct 44.07 —.09 Dec 43.81 —.09 Est. sales 125,795. Thu.’s sales 117,769 Thu.’s open int 556,620, up 4,566 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 360.30 367.50 360.30 366.50 +9.40 Jul 364.90 374.80 364.80 372.20 +7.30 Aug 365.00 373.80 364.60 371.60 +7.50 Sep 364.00 373.10 363.80 371.20 +7.60 Oct 363.70 372.30 363.70 370.80 +7.50 Dec 365.40 374.70 365.40 373.40 +7.60 Jan 367.30 374.80 366.70 373.70 +7.30 Mar 365.70 372.20 364.60 371.30 +6.30 May 364.90 371.10 364.90 370.30 +5.50 Jul 367.10 371.50 367.10 371.00 +5.00 Aug 370.10 +4.80 Sep 365.30 368.60 365.30 368.60 +4.80 Oct 365.60 +4.60 Dec 363.40 368.00 363.40 367.40 +4.70 Jan 366.50 +4.40 Mar 363.80 +4.80 May 363.70 +4.30 Jul 364.90 +4.40 Aug 363.50 +4.30 Sep 360.90 +4.30 Oct 358.60 +4.30 Dec 358.00 +4.30 Jul 358.50 +4.30 Oct 358.50 +4.30 Dec 361.40 +4.30 Est. sales 234,731. Thu.’s sales 223,939 Thu.’s open int 454,497, up 15,330

