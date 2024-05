Bill Walton, exjugador de la NBA y reconocido comentarista, muere de cáncer a los 71 años

(CNN) — Bill Walton, el pívot del Salón de la Fama del baloncesto que ganó dos títulos nacionales en UCLA,…

(CNN) — Bill Walton, el pívot del Salón de la Fama del baloncesto que ganó dos títulos nacionales en UCLA, dos campeonatos de la NBA en Portland y Boston y luego puso su “color” como comentarista, murió este lunes tras una prolongada batalla contra el cáncer, anunció la Asociación Nacional de Baloncesto.

Walton tenía 71 años. Estaba rodeado de su familia, según la NBA.

“Bill Walton fue verdaderamente único”, dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un comunicado. “Como jugador del Salón de la Fama, redefinió la posición de central. Sus habilidades únicas y versátiles lo convirtieron en una fuerza dominante en UCLA y lo llevaron a ser el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) de la temporada regular y de las Finales de la NBA, dos campeonatos de la NBA y un lugar en los equipos del 50º y 75º aniversario de la NBA”.

“Bill luego tradujo su contagioso entusiasmo y amor por el juego a la transmisión, donde entregó comentarios perspicaces y coloridos que entretuvieron a generaciones de fanáticos del baloncesto”.

“Pero lo que más recordaré de él fue su entusiasmo por la vida. Era una presencia habitual en los eventos de la liga: siempre optimista, sonriendo de oreja a oreja y buscando compartir su sabiduría y calidez. Atesoraba nuestra estrecha amistad, envidiaba su energía ilimitada y admiraba el tiempo que dedicaba a cada persona que encontraba”.

El viaje de Walton comenzó en UCLA, donde el pívot pelirrojo de 2,11 metros (6 pies 11 pulgadas) fue protagonista bajo el legendario entrenador John Wooden y llevó a los Bruins a campeonatos nacionales en 1972 y 1973, ambos en temporadas perfectas de 30-0. El equipo llegó a ganar 88 partidos consecutivos, un récord masculino que aún se mantiene. Walton también fue tres veces jugador universitario nacional del año y tres veces All American en UCLA.

Aun así, Walton y Wooden se enfrentaron repetidamente por cuestiones culturales y políticas, incluso por el pelo largo de Walton y sus protestas contra la guerra de Vietnam.

El gran hombre con el ingenioso tiro de gancho fue la elección número uno en el Draft de la NBA de 1974 de los Portland Trail Blazers y llevó al equipo a su primer y único campeonato de la NBA en 1977. Fue nombrado el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA en esos playoffs y la temporada siguiente fue nombrado MVP de la temporada regular de la NBA.

Sin embargo, su carrera se vio descarrilada debido a una serie de lesiones. Dejó Portland para jugar para los San Diego/Los Angeles Clippers de 1979 a 1985, pero nunca alcanzó las alturas de esas temporadas anteriores y tuvo problemas con lesiones de pie y rodilla.

Luego se unió a los Boston Celtics, donde rejuveneció su carrera y en 1986 ganó el premio al Sexto Hombre del Año de la NBA como respaldo confiable de las estrellas Robert Parish y Kevin McHale. Juntos, el grupo ganó el título de la NBA en 1986 sobre los Houston Rockets, el segundo en la carrera de Walton.

Fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en 1993.

Bill Walton de los Boston Celtics lucha contra Kareem Abdul-Jabbar de Los Angeles Lakers durante las Finales de la NBA de 1985. Crédito: Bob Riha, Jr./Getty Images.

De jugar a transmitir

Después de retirarse, Walton tuvo una exitosa carrera televisiva como comentarista de partidos de baloncesto de la NBA y la NCAA, y más recientemente trabajó para ESPN.

Era un conocido fanático de Grateful Dead, a menudo se lo veía usando camisas teñidas y con referencias a la banda en su cobertura. Y aportó una sensación de alegría y asombro a su cobertura del juego.

También luchó con las consecuencias de todas esas lesiones, y en 2016 le dijo al podcast de CNN “The Axe Files” que el dolor de espalda casi lo llevó al suicidio en 2008.

“Cuando estás en ese espacio, más personas se suicidan por dolor de espalda que por cualquier otra enfermedad. Es simplemente abrumador. Destruye todos los aspectos de tu vida. Destruye todos los aspectos de todas las personas que te rodean”, dijo.

“Y aquí está esta situación en la que no tenía nada, pero luego me operaron y estoy mejor. No tomo ningún medicamento. No tengo dolor. Ahora voy a toda velocidad. Nunca he estado más ocupado. Nunca he sido más feliz. No había estado tan saludable desde que tenía 13 años. En todos estos años nunca pensé que estaría libre del dolor, nunca pensé que sería feliz en el amor, y hoy tengo ambas cosas. Soy el tipo más afortunado del mundo”.

“En nombre de todos los integrantes del programa de baloncesto masculino de UCLA, nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Bill Walton”, dijo Mick Cronin, entrenador de baloncesto masculino de UCLA, en un comunicado.

“Mi más sentido pésame para su familia y seres queridos. Es muy difícil expresar con palabras lo que ha significado para el programa de UCLA, así como su tremendo impacto en el baloncesto universitario. Más allá de sus notables logros como jugador, su energía implacable, su entusiasmo por el juego y su franqueza inquebrantable han sido las características distintivas de su personalidad más grande que la vida”.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

