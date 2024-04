1MediacoHld 3.88 +3.35 Up634.8 2CandelThr 6.64 +5.06 Up320.3 3VivopwrIntrs 5.69 +4.32 Up313.8 4VastRenewn 7.26 +4.17 Up135.0 5ICZOOMA 19.59 +11.17 Up132.7…

1MediacoHld 3.88 +3.35 Up634.8 2CandelThr 6.64 +5.06 Up320.3 3VivopwrIntrs 5.69 +4.32 Up313.8 4VastRenewn 7.26 +4.17 Up135.0 5ICZOOMA 19.59 +11.17 Up132.7 6CXApp 4.95 +2.50 Up102.0 7Nexalin 2.49 +1.09 Up 77.9 8Neovolta 2.09 +.91 Up 77.1 9ARCAbioph 3.09 +1.33 Up 75.6 10XTIAerosprs 2.78 +1.06 Up 61.2 11EnvoyMdAn 6.16 +2.24 Up 57.1 12Zhongchaors 2.10 +.76 Up 56.7 13GalectinThera 3.73 +1.34 Up 56.1 14DrillTools 4.68 +1.68 Up 56.0 15CurisIncrs 16.80 +5.93 Up 54.6 16GSITech 5.19 +1.79 Up 52.6 17AuroraCanrs 6.63 +2.24 Up 51.0 18AirshipAIn 9.79 +3.20 Up 48.6 19EzFillHldgrs 2.50 +.79 Up 46.2 20SwviHldgA 17.19 +5.34 Up 45.1 21AldeyraThera 4.72 +1.45 Up 44.3 22MultiSensor 3.25 +.99 Up 43.8 23HycroftMinrs 3.15 +.94 Up 42.5 24VirTraInc 14.40 +4.12 Up 40.1 25Barinthus 3.30 +.92 Up 38.7 DOWNS Name LastChgPct. 1AcordaThrs 1.35 —11.86 Off 89.8 2EffectrThrrs 2.51 —11.88 Off 82.6 3JiuziHld .62 —2.87 Off 82.2 4GritstneOnc .97 —1.60 Off 62.3 5EigerBiors 2.30 —2.71 Off 54.0 6DiscMedi 30.10 —32.16 Off 51.7 7Trumpwt 13.80 —13.60 Off 49.6 8CERoThera 1.74 —1.33 Off 43.3 9BoneBiolwt 9.99 —7.21 Off 41.9 10BinahCpGrn 7.65 —5.30 Off 40.9 11EtaoIntlrs 2.49 —1.71 Off 40.7 12CanooIncrs 2.13 —1.44 Off 40.3 13VerveTher 8.52 —4.76 Off 35.8 14Inotiv 7.14 —3.80 Off 34.7 15TrumpMedia 40.59 —21.37 Off 34.5 16NexImmunrs 3.71 —1.90 Off 33.9 17Longeveronrs 2.20 —1.05 Off 32.3 18AXTInc 3.11 —1.48 Off 32.2 19CartesTherrs 13.31 —6.19 Off 31.7 20FibroGenh 1.62 — .73 Off 31.1 21RntRnwyArs 4.78 —2.12 Off 30.7 22OceanBioA 2.65 —1.14 Off 30.1 23Identivelf 5.56 —2.36 Off 29.8 24ExelaTchrs 2.29 — .96 Off 29.5 25Surrozenrs 11.13 —4.58 Off 29.2 —————————

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.