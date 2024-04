CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 555¼ 556 544¼ 552½ —3½ Jul 569½ 570¼ 560 567¾ —3 Sep 586¼ 586¼ 576¼ 583¾ —2¾ Dec 607¾ 608 599¾ 607½ —2¼ Mar 625 626 618¾ 626 —2 May 632¾ 634¾ 629¾ 634¾ —3¼ Jul 632 636¼ 631 636¼ —3 Dec 648½ 652½ 648½ 652½ —2 Est. sales 148,764. Fri.’s sales 144,001 Fri.’s open int 390,021 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 434½ 435 430¼ 432¼ —3¼ Jul 446 447 442¼ 444¾ —2½ Sep 455¾ 456¼ 451¾ 454 —2¾ Dec 471 471½ 466¾ 469½ —2½ Mar 484 484¼ 480 482½ —2½ May 491½ 491½ 488 490 —2½ Jul 496¾ 496¾ 492 494¼ —2½ Dec 489¾ 490½ 487¾ 489 —2 Dec 480 480 480 480 —2 Est. sales 405,915. Fri.’s sales 380,103 Fri.’s open int 1,544,641 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 352½ 363¼ 352½ 360¾ +9¼ Jul 344½ 350 341½ 348 +7¾ Dec 349½ 354 349½ 354 +11¾ Est. sales 1,224. Fri.’s sales 1,224 Fri.’s open int 5,055 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1173¼ 1176 1155½ 1160½ —13½ Jul 1185¼ 1188½ 1169 1174 —12¾ Aug 1184¼ 1185¾ 1168 1173¼ —11¼ Sep 1170½ 1172½ 1157 1162½ —9¼ Nov 1175½ 1177¼ 1162¼ 1168 —8¼ Jan 1187¼ 1189¼ 1174¾ 1180½ —8 Mar 1186 1188½ 1175 1180½ —7 May 1189¾ 1191½ 1179¼ 1185 —5¾ Jul 1195¼ 1195¼ 1185¾ 1189¼ —7¼ Nov 1148¼ 1151½ 1148¼ 1151½ —6½ Est. sales 350,750. Fri.’s sales 322,906 Fri.’s open int 858,962, up 10,840

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.