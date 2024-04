CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 563 564¼ 553½ 557¾ —8 Jul 578¼ 578¼ 568¾ 572 —8½ Sep 597½ 597½ 586¼ 588¾ —9 Dec 620¾ 620¾ 611 612¾ —9¼ Mar 635 637¼ 630 631 —9¼ May 645¾ 647 641 641½ —9 Jul 646½ 648¾ 641½ 641½ —8¾ Est. sales 115,537. Mon.’s sales 189,759 Mon.’s open int 407,083 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 435 435¾ 429¾ 430½ —5 Jul 447¼ 447½ 441 442 —5½ Sep 457 457 450¾ 452 —5¼ Dec 473 473 466¾ 467¾ —5¼ Mar 486 486 480 481 —5 May 493 493 487 487¾ —5½ Jul 495¼ 495¼ 490¼ 490¾ —6 Sep 486 486¼ 482½ 482½ —6¼ Dec 490¼ 490¾ 485¾ 486¼ —5 Mar 497¾ 498 497¾ 498 —2¼ Dec 478½ 478½ 476½ 476½ —4 Est. sales 333,721. Mon.’s sales 486,437 Mon.’s open int 1,559,725 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 330¼ 334¼ 329 329½ — ¼ Jul 327¼ 332¼ 323¾ 325¼ +¼ Dec 332¼ 338½ 332 335 +2¾ Est. sales 880. Mon.’s sales 1,386 Mon.’s open int 5,019, up 166 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1181½ 1184¼ 1172 1174 —7½ Jul 1194¼ 1197½ 1185½ 1187¾ —6½ Aug 1191¾ 1195¾ 1184½ 1187¼ —5½ Sep 1180 1183¾ 1173 1175¼ —5 Nov 1183½ 1187½ 1177 1179 —5¼ Jan 1195½ 1199 1189¼ 1191 —5¼ Mar 1194¾ 1198¾ 1189¾ 1190½ —5 May 1196 1201 1192¾ 1194 —4½ Jul 1204¾ 1204¾ 1197½ 1200½ —3 Nov 1165 1169¾ 1160¼ 1162½ —2¾ Jan 1174¼ 1174¼ 1174¼ 1174¼ +¼ Est. sales 224,999. Mon.’s sales 321,200 Mon.’s open int 828,182

