CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 556 574¾ 555 565¾ +9½ Jul 572 588¾ 570¼ 580½ +9 Sep 588¾ 605¼ 588 597¼ +8¼ Dec 613½ 628¼ 612½ 620¼ +6¾ Mar 632¼ 645 632¼ 637¾ +5¾ May 642¾ 654¾ 642¾ 647¾ +5 Jul 645 655 645 646¾ +1¾ Dec 662¾ 663½ 661 661 +½ Est. sales 161,820. Thu.’s sales 136,541 Thu.’s open int 420,162 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 435 438½ 432¼ 433 —2¼ Jul 447¼ 451 445 445½ —2 Sep 457½ 462 455½ 456 —2¼ Dec 473 476½ 470¾ 471¼ —2 Mar 485¼ 488½ 483 483¾ —1¾ May 492 495 490 490½ —1¼ Jul 494¼ 498 493¼ 493¾ —1 Sep 486 489 485 485¾ — ½ Dec 489¼ 492½ 487¾ 488½ —1 Mar 500 500 500 500 +1½ May 505 505 505 505 +2¾ Dec 479¼ 480 478 478 —1 Est. sales 249,567. Thu.’s sales 348,717 Thu.’s open int 1,593,253 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 336 336¼ 329¾ 331 —5¼ Jul 333½ 334 327½ 328¼ —6¼ Dec 344 344 340 341 —2½ Est. sales 1,117. Thu.’s sales 949 Thu.’s open int 4,578, up 294 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1178 1190¾ 1173 1184 +4 Jul 1190¼ 1202¼ 1185 1195½ +3¼ Aug 1190 1200 1184¼ 1193¾ +2½ Sep 1176¾ 1185½ 1172¾ 1180¼ +1¼ Nov 1181¾ 1190 1177 1183¾ Jan 1194 1202¼ 1189¾ 1196 — ½ Mar 1193½ 1201 1191¾ 1194¾ —2½ May 1199¼ 1203¼ 1195 1197¾ —3¼ Jul 1207¼ 1209 1203¼ 1203½ —3 Nov 1166 1172½ 1166 1166¼ —3¼ Est. sales 256,327. Thu.’s sales 245,495 Thu.’s open int 832,717, up 9,035

