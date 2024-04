CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 562 562¾ 547¼ 558¾ —1½ Jul 577¼ 577¾ 562¾ 574 —1¾ Sep 591¼ 593 578 589½ —2 Dec 612½ 613½ 599 611 —1 Mar 628 628 616 626¾ —1½ May 636¼ 637¼ 626¼ 637¼ —1¼ Jul 638¼ 640 629¾ 637¼ —3½ Dec 651¾ 651¾ 651¾ 651¾ —5¾ Est. sales 162,735. Thu.’s sales 153,814 Thu.’s open int 404,561 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 441¾ 442 432¼ 437 —5 Jul 454½ 454½ 446 450¾ —3¾ Sep 464 464 457¼ 462 —2½ Dec 477½ 477½ 471½ 476 —1¾ Mar 489 489¼ 484½ 488¼ —1¾ May 493¾ 494¾ 490½ 493¼ —2½ Jul 495¾ 496¼ 492½ 496¼ —1¼ Sep 486¾ 487 485 486½ —1¾ Dec 488¾ 490 486 490 Mar 497 497¼ 494½ 495½ —3¼ May 500 500 500 500 —2½ Dec 478¼ 478¼ 477¼ 477¼ —1¼ Est. sales 748,238. Thu.’s sales 710,186 Thu.’s open int 1,632,013, up 40,967 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 357 359¼ 355¼ 356¾ — ¼ Jul 350¾ 353 350¾ 352 — ¼ Dec 360½ 361¼ 360½ 361¼ +½ Est. sales 768. Thu.’s sales 768 Thu.’s open int 3,458, up 236 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1196¼ 1201¾ 1181½ 1187¾ —3¾ Jul 1209¼ 1215¾ 1196 1201¼ —4 Aug 1210 1212¾ 1195 1200¼ —3½ Sep 1191¼ 1195 1179½ 1184½ —2¼ Nov 1190¼ 1195 1179¼ 1184¾ —1½ Jan 1201 1204¼ 1190 1195¼ —1½ Mar 1197½ 1200½ 1187¼ 1192¼ —2¼ May 1197¼ 1202¾ 1190¾ 1194¼ —2¼ Jul 1205½ 1205½ 1197 1198 —2¾ Nov 1162¾ 1167¾ 1159 1160 —2¾ Est. sales 350,715. Thu.’s sales 328,431 Thu.’s open int 811,505, up 8,714

