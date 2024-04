OPINIÓN | ¿Qué quiere realmente Irán?

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor de práctica en…

Listen now to WTOP News

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor de práctica en la Universidad Estatal de Arizona y presentador del podcast de Audible “In the Room”, también en Apple y Spotify. Es autor de “El ascenso y caída de Osama bin Laden”. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en CNN.

(CNN) — En la superficie, el ataque iraní con misiles y drones del sábado contra Israel fue una respuesta al ataque aéreo israelí contra el edificio del consulado iraní en Damasco hace dos semanas, en el que murieron al menos siete funcionarios, incluidos comandantes de la Guardia Revolucionaria.

Sin embargo, también fue una consecuencia de la enemistad entre Irán e Israel, incluido su aliado Estados Unidos, que se ha ido acumulando durante décadas como resultado tanto de la naturaleza del régimen iraní como de los cambios de política y los errores cometidos por Estados Unidos desde que Occidente y el Sha de Irán, aliado de Israel, fue derrocado por los islamistas en la Revolución iraní de 1979.

Última hora del ataque de Irán a Israel, la guerra con Hamas y la situación en Gaza, en vivo: noticias, reacciones y más

“Un Irán moderno, fuerte y pacífico podría convertirse en un pilar de estabilidad y progreso en la región”, escribió el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger en 2006. “Esto no puede suceder a menos que los líderes de Irán decidan si representan una causa o una nación, ya sea que su motivación básica sea la cruzada o la cooperación internacional”.

Al igual que otros regímenes impulsados por una ideología revolucionaria, los ayatolás de Irán eligieron ser una causa, exportando su influencia e ideas a otros países y a una serie de grupos militantes.

Los objetivos de los ayatolás son tres: expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente, reemplazar a Israel con Palestina y derribar el orden mundial liderado por Estados Unidos, según el experto en Irán Karim Sadjadpour, a quien entrevisté recientemente para el podcast de Audible “In the Room with Peter Bergen”. Estos no son objetivos modestos, pero Sadjadpour dijo que no se puede subestimar el fervor revolucionario de los líderes de Irán.

La campaña iraní para expulsar a Estados Unidos de Medio Oriente comenzó en el Líbano a principios de los años 1980, cuando Irán respaldó a un grupo heterogéneo de militantes que vivían en las zonas dominadas por los chiítas del sur de Beirut y que habían fundado Hezbollah, “el partido de Dios”.

Utilizando la entonces novedosa técnica de los atentados suicidas, atacaron la embajada de Estados Unidos en Beirut matando a 63 personas, incluidos ocho agentes de la CIA, el día más mortífero en la historia de la CIA. Hezbollah también bombardeó el edificio del cuartel de los marines en Beirut y mató a 241 miembros del servicio estadounidense.

Esos ataques de Hezbollah lograron su objetivo. La administración Reagan retiró todas las fuerzas estadounidenses del Líbano. Un joven fundamentalista saudita rico llamado Osama bin Laden observaba de cerca: llegó a la conclusión de que si se aplicaba suficiente presión militar sobre los estadounidenses, se retirarían de Medio Oriente.

Después de que Al Qaeda de Bin Laden atacara a Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, los estadounidenses efectivamente entregaron a los iraníes un gran regalo, que fue el derrocamiento en 2003 de su enemigo mortal, el dictador iraquí Saddam Hussein, contra quien Irán libró una penosa guerra que duró casi una década durante los años 1980.

Tras la caída de Saddam, Iraq fue devastado por una guerra civil que mató a cientos de miles de personas. Irán introdujo en la zona de guerra iraquí bombas de carretera altamente efectivas conocidas como EFP (por sus iniciales en inglés) que hirieron y mataron a cientos de soldados estadounidenses. En 2011, Estados Unidos se retiró de Iraq.

La historia oficial del ejército estadounidense sobre la guerra de Iraq concluyó que Irán fue el único ganador de esa guerra. Ésta no fue la conclusión del crítico de la guerra Noam Chomsky, sino de un grupo de sobrios historiadores del ejército estadounidense.

El enfoque de Irán

Norman Roule fue el principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos sobre Irán de 2008 a 2017. Roule me comentó en el podcast “In the Room” que “Irán utiliza un enfoque uniforme en toda la región, pero la masa en cada país es diferente, y el tiempo de cocción es diferente”.

En Siria comenzó una guerra civil en 2011, e Irán vio otra oportunidad para este enfoque uniforme al apuntalar el régimen del líder sirio Bashar al-Assad con miles de millones de dólares de ayuda, así como asesores iraníes y fuerzas de Hezbollah en el terreno luchando por el régimen de Assad.

Eso explica la presencia continua en Damasco hoy de altos líderes y asesores militares iraníes como los que murieron en el ataque aéreo israelí del 1 de abril que precipitó el bombardeo de misiles y drones de Irán contra Israel el sábado.

En Yemen, los hutíes comenzaron a luchar contra el gobierno central y, particularmente después de que el rival de Irán por el dominio regional, los sauditas, intervinieran en la guerra de Yemen en 2015, Irán entrenó a los hutíes y les suministró misiles y drones. Estas son las mismas armas que los hutíes han estado usando contra barcos en el mar Rojo, cerrando efectivamente la ruta de envío hacia y desde el Canal de Suez y cortando una ruta crítica para el comercio global.

Y luego está Hamas. Aunque Irán no tenía conocimiento previo del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, según Christine Abizaid, directora del Centro Nacional Antiterrorista de EE.UU., Irán ha proporcionado a Hamas cientos de millones de dólares para armas y entrenamiento, según el Departamento del Tesoro de EE.UU.

¿Quiénes son los aliados de Irán en Medio Oriente?

Los aliados de Irán en Medio Oriente, en un grado u otro, ahora ejercen una influencia significativa en Gaza, Iraq, Líbano, Siria y Yemen. Estos socios son grandilocuentemente conocidos como “el eje de resistencia” a Israel y Estados Unidos, y ejercen su influencia en una región que se extiende 2.414 kilómetros desde el norte en el Líbano hasta la costa del mar Rojo en el sur de Yemen. Y ahora los iraníes están más cerca que nunca de tener armas nucleares.

El error más importante en política exterior de la administración de Trump fue retirarse del acuerdo nuclear iraní firmado por la administración de Obama, que impedía a los iraníes enriquecer uranio por encima del 4% aproximadamente (se necesita alrededor del 90% de enriquecimiento de uranio para un dispositivo nuclear). Antes de que el expresidente Donald Trump incumpliera el acuerdo, Irán observaba los términos del acuerdo nuclear, según los propios jefes de inteligencia de Trump. Hoy en día, los iraníes supuestamente tienen suficiente uranio altamente enriquecido para tres armas y se les considera más cerca que nunca de tener un arma nuclear viable.

¿Hay armas nucleares en Medio Oriente? Estos son datos sobre los arsenales atómicos globales

¿Se considera concluido?

Los ataques con drones y misiles del sábado contra Israel estaban diseñados para mostrarle a Israel y a la región que no se puede jugar con el régimen iraní, y que el ataque israelí contra sus líderes militares en Damasco sería vengado. Sin embargo, es posible que no desencadene una guerra más amplia, ya que el 99% de los 300 drones y misiles lanzados por Irán fueron interceptados, según el ejército israelí. Es probable que el régimen teocrático de Irán, que enfrenta importantes protestas internas y se acerca a una transición generacional, quisiera responder a los llamados a represalias por el ataque de Damasco sin desencadenar una guerra con dos ejércitos superiores: el de Estados Unidos e Israel.

La misión iraní ante las Naciones Unidas en Nueva York emitió un comunicado mientras los ataques de Irán estaban en progreso, diciendo que ahora habían respondido al ataque contra “nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco” y “el asunto puede considerarse concluido”.

Eso, por supuesto, no significa que Israel dará por concluido el asunto. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que no ha logrado sus objetivos estratégicos en Gaza de eliminar militarmente a Hamas y devolver a los aproximadamente 100 rehenes en poder de Hamas, y que tampoco es muy querido por la mayoría de los israelíes, seguramente puede beneficiarse de cierto efecto al presentarse como un líder asertivo en tiempos de guerra. Por supuesto, el público israelí también puede exigir medidas para restablecer la disuasión contra Irán, después de haber sufrido una andanada de ataques con misiles y drones iraníes.

Entonces, a pesar de que el presidente Joe Biden llamó a Netanyahu el sábado por la noche para decirle que el ataque de Irán no había tenido éxito y que Estados Unidos no apoyaría ningún contraataque, difícilmente sería propio de Netanyahu no responder de alguna manera contra Irán.

Y aquí es donde las cosas podrían empeorar aún más, ya que el floreciente conflicto regional que la administración de Biden ha tratado de evitar durante mucho tiempo ahora está en mayor velocidad y no está claro dónde están las líneas rojas de todos y qué podría desencadenar una guerra importante con Irán.

Como señaló Abizaid en una entrevista para mi podcast antes del ataque del sábado por parte de Irán, el problema es que “todo el mundo tiene una comprensión vaga de cuáles podrían ser estas líneas rojas, y los acontecimientos podrían cambiar su percepción sobre si una de ellas fue cruzada en algún momento”.

El factor Iraq

El lunes, el primer ministro de Iraq, Mohammed Shia al-Sudani, se reunirá con Biden en la Casa Blanca. La reunión se produce en un momento en que hay una presión considerable en Iraq para sacar a los 2.500 soldados estadounidenses que permanecen allí en una misión contra ISIS.

La retirada de los soldados estadounidenses del vecino Iraq es un objetivo clave de Irán, que ejerce una influencia considerable sobre algunos políticos iraquíes.

Esto plantea un dilema tanto para el Gobierno iraquí como para la administración de Biden, ya que los soldados estadounidenses con base en Iraq han sido objetivos frecuentes de las milicias respaldadas por Irán desde que comenzó la guerra de Gaza. Si bien estos ataques cesaron tras la muerte de tres soldados estadounidenses a manos de una milicia respaldada por Irán en Jordania en enero, si el conflicto comenzara a intensificarse con Irán, esos ataques contra bases estadounidenses en Iraq podrían reanudarse.

En contrapartida, la última vez que Estados Unidos retiró todas sus fuerzas de Iraq fue en 2011, y en tres años, ISIS se apoderó de gran parte del país, una historia que la gran mayoría de los iraquíes no quieren repetir.

Será interesante ver si, dada la postura cada vez más belicosa de los iraníes, la administración de Biden ejerce una presión considerable sobre el primer ministro iraquí para que mantenga a esos soldados estadounidenses sobre el terreno en Iraq.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.