CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 572 584¼ 565¾ 569 —1¼ Jul 588 601½ 583½ 587¼ — ¼ Sep 605 617½ 600¾ 604¼ — ¾ Dec 629 640½ 624¼ 627½ —1¾ Mar 646 659 643 646½ —2¼ May 656¾ 668 652¾ 657¼ —1¾ Jul 655¼ 666½ 652¾ 655 —3¼ Sep 659½ 671¼ 659 660 —3¾ Dec 677½ 677½ 677½ 677½ +4¼ Est. sales 95,776. Mon.’s sales 195,870 Mon.’s open int 389,398 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 439¼ 442¾ 438½ 441¼ +1½ Jul 449½ 452½ 448¼ 450½ +¾ Sep 457½ 460¾ 457 459½ +1½ Dec 472 475½ 471¾ 473¾ +1¼ Mar 484¾ 488 484¼ 486¾ +1½ May 492¼ 495¼ 492 494 +1¼ Jul 496¾ 500¼ 496½ 498¾ +1¼ Sep 484¾ 486 484¾ 485¼ +¾ Dec 489 491 487¼ 489¾ +½ Mar 495½ 499¼ 495½ 499¼ +1 May 500 503¾ 500 503¾ +¾ Dec 480 480½ 479¾ 480½ +½ Est. sales 170,966. Mon.’s sales 450,898 Mon.’s open int 1,527,159 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 363 366 362¼ 365 +2½ Jul 351 357¼ 351 354¼ +1½ Sep 355¾ 356 355¾ 356 +2 Dec 358½ 358½ 358½ 358½ +1¾ Est. sales 299. Mon.’s sales 1,290 Mon.’s open int 4,115 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1161 1169 1158 1162¼ +1¼ Jul 1176½ 1184¼ 1173 1177¼ +¾ Aug 1178¼ 1186 1175 1179 +½ Sep 1167¾ 1175¼ 1164¼ 1167 — ¼ Nov 1171¼ 1180½ 1169 1171 — ¾ Jan 1183 1191 1180½ 1181¾ —1½ Mar 1182¼ 1190½ 1179¾ 1180¾ —1¼ May 1188 1192¾ 1182¾ 1183¾ —2 Jul 1199 1199 1189¾ 1190 —2 Nov 1156¼ 1165 1154¼ 1157¾ Nov 1100 1100 1100 1100 Est. sales 151,365. Mon.’s sales 295,796 Mon.’s open int 836,167 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 45.00 45.47 44.69 44.96 —.08 Jul 45.65 46.10 45.29 45.54 —.12 Aug 45.82 46.27 45.48 45.74 —.12 Sep 45.94 46.36 45.57 45.81 —.13 Oct 45.89 46.29 45.50 45.74 —.14 Dec 46.05 46.52 45.66 45.91 —.14 Jan 46.20 46.66 45.84 46.08 —.16 Mar 46.39 46.79 46.03 46.05 —.31 May 46.57 46.67 46.41 46.41 —.15 Jul 46.74 47.20 46.61 46.61 —.11 Aug 46.65 46.74 46.65 46.65 +.07 Sep 46.50 46.50 46.50 46.50 +.19 Dec 45.58 45.59 45.54 45.54 —.30 May 45.50 45.50 45.50 45.50 —.30 Est. sales 73,170. Mon.’s sales 248,887 Mon.’s open int 581,051 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 344.00 348.30 343.00 343.90 —.40 Jul 344.70 349.00 343.60 345.20 +.40 Aug 344.80 349.30 344.00 345.70 +.40 Sep 345.50 349.60 344.40 346.20 +.60 Oct 345.20 349.40 344.20 346.20 +.70 Dec 347.90 351.70 346.50 348.70 +.70 Jan 349.00 352.20 347.50 349.40 +.70 Mar 347.80 351.30 346.40 349.00 +1.40 May 349.00 350.50 347.30 350.40 +2.60 Jul 350.10 352.30 350.10 351.10 +1.50 Dec 348.50 348.50 348.50 348.50 +.80 Est. sales 80,761. Mon.’s sales 157,418 Mon.’s open int 480,269, up 3,517

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.