CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 555¼ 556 544¼ 546½ —9½ Jul 569½ 570¼ 560 562¼ —8½ Sep 586¼ 586¼ 576¼ 578¼ —8¼ Dec 607¾ 608 599¾ 601½ —8¼ Mar 625 625 618¾ 620¼ —7¾ May 632¾ 634 629¾ 630 —8 Jul 632 636 631 631 —8¼ Dec 648½ 648½ 648½ 648½ —6 Est. sales 53,343. Fri.’s sales 144,001 Fri.’s open int 390,021 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 434½ 435 430¼ 431¼ —4¼ Jul 446 447 442¼ 443 —4¼ Sep 455¾ 456¼ 451¾ 452½ —4¼ Dec 471 471½ 466¾ 467¾ —4¼ Mar 484 484¼ 480 480¼ —4¾ May 491½ 491½ 488 488¼ —4¼ Jul 496¾ 496¾ 492 492½ —4¼ Dec 489¾ 490½ 487¾ 488¼ —2¾ Dec 480 480 480 480 —2 Est. sales 93,578. Fri.’s sales 380,103 Fri.’s open int 1,544,641 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 352½ 360 352½ 359¾ +8¼ Jul 344½ 347¾ 341½ 347 +6¾ Dec 349½ 351 349½ 351 +8¾ Est. sales 292. Fri.’s sales 1,224 Fri.’s open int 5,055 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1173¼ 1176 1156¾ 1162 —12 Jul 1185¼ 1188½ 1169¾ 1174¾ —12 Aug 1184¼ 1185¾ 1169¼ 1173½ —11 Sep 1170½ 1172½ 1157½ 1162 —9¾ Nov 1175½ 1177¼ 1162¼ 1166¾ —9½ Jan 1187¼ 1189¼ 1174¾ 1179¼ —9¼ Mar 1186 1188½ 1175 1176¾ —10¾ May 1189¾ 1191½ 1179¼ 1182 —8¾ Jul 1195¼ 1195¼ 1186 1186¼ —10¼ Nov 1148¼ 1148¾ 1148¼ 1148¾ —9¼ Est. sales 110,406. Fri.’s sales 322,906 Fri.’s open int 858,962, up 10,840 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 45.90 46.32 45.56 46.12 +.23 Jul 46.47 46.87 46.09 46.65 +.20 Aug 46.68 47.01 46.31 46.82 +.18 Sep 46.91 47.16 46.45 46.96 +.18 Oct 47.00 47.07 46.48 46.91 +.10 Dec 47.08 47.43 46.67 47.16 +.14 Jan 47.44 47.53 46.81 47.29 +.13 Mar 47.37 47.47 46.86 47.32 +.15 May 47.51 47.51 46.94 46.95 —.30 Est. sales 60,807. Fri.’s sales 186,592 Fri.’s open int 577,077, up 847 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 343.90 344.60 336.80 337.70 —6.70 Jul 343.20 343.90 337.80 338.50 —5.60 Aug 343.10 343.80 338.10 338.70 —5.40 Sep 343.60 343.90 338.70 339.20 —5.20 Oct 343.40 343.40 338.30 339.00 —4.90 Dec 344.00 345.70 341.30 342.10 —4.90 Jan 345.00 345.70 342.70 343.20 —4.80 Mar 344.00 344.90 342.40 342.90 —4.60 May 344.00 344.20 344.00 344.20 —4.10 Jul 346.10 346.10 346.10 346.10 —4.60 Sep 344.00 344.00 344.00 344.00 —4.80 Est. sales 79,255. Fri.’s sales 262,922 Fri.’s open int 476,689, up 4,229

