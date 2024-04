CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 552½ 562½ 549½ 561½ +9¾ Jul 566½ 576 564¼ 575 +8¾ Sep 583¾ 591¾ 581½ 590¾ +7¾ Dec 608 614¼ 605 613½ +7¼ Mar 626½ 631 624 631 +6½ May 634½ 641 633½ 640½ +5½ Jul 637¼ 638 634¼ 636¼ +¼ Sep 641¼ 641¼ 641¼ 641¼ —1 Est. sales 58,980. Thu.’s sales 139,195 Thu.’s open int 396,945, up 1,226 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 428¼ 437½ 427 436¾ +8 Jul 441 449¼ 439½ 447¾ +6¾ Sep 450¼ 458 449 457 +6½ Dec 466 473¼ 464¼ 472 +6 Mar 478¾ 486 477½ 485½ +6¼ May 486½ 493½ 486½ 492¾ +5¾ Jul 490¾ 497½ 489¾ 497 +5½ Sep 484 485¾ 484 485¾ +2 Dec 487 493 486½ 492 +4 Mar 500 501 500 501 +4 Dec 479¾ 482 479¾ 482 +3½ Dec 475 475 475 475 +2¾ Est. sales 173,403. Thu.’s sales 503,452 Thu.’s open int 1,564,871, up 3,670 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 345½ 355½ 344½ 354 +6¼ Jul 337¾ 345 337¼ 344½ +7½ Dec 344 344½ 344 344½ +1¾ Est. sales 487. Thu.’s sales 1,063 Thu.’s open int 5,255 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1158½ 1179¾ 1154 1176¾ +17½ Jul 1170½ 1192¾ 1167 1189½ +17 Aug 1170 1190¾ 1166 1188 +16½ Sep 1159¾ 1177 1154¾ 1175¼ +15¼ Nov 1164¼ 1181 1159 1179 +14¾ Jan 1176½ 1193 1171½ 1191 +14 Mar 1177½ 1193½ 1174 1191¾ +13¼ May 1182¾ 1197¼ 1178 1196 +13¼ Jul 1189½ 1201½ 1189½ 1201½ +13 Nov 1155 1162 1153 1162 +11 Est. sales 191,133. Thu.’s sales 311,803 Thu.’s open int 848,122, up 9,830 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 46.02 46.67 45.59 46.25 +.23 Jul 46.51 47.22 46.15 46.81 +.24 Aug 46.76 47.39 46.36 46.97 +.20 Sep 46.89 47.46 46.50 47.06 +.17 Oct 46.92 47.41 46.58 47.09 +.23 Dec 47.11 47.60 46.71 47.20 +.18 Jan 47.18 47.72 46.88 47.33 +.18 Mar 47.17 47.68 46.89 47.41 +.27 May 47.51 47.51 47.35 47.35 +.12 Jul 47.48 47.54 47.48 47.52 +.28 Dec 46.40 46.40 46.13 46.13 +.18 Est. sales 76,357. Thu.’s sales 233,068 Thu.’s open int 576,230, up 5,620 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 335.20 344.90 334.80 343.80 +8.20 Jul 337.40 345.30 337.00 344.30 +6.50 Aug 338.10 345.40 337.30 344.50 +6.20 Sep 338.40 345.60 337.90 344.80 +6.20 Oct 338.00 345.10 337.40 344.20 +6.00 Dec 341.10 348.10 340.60 347.30 +6.00 Jan 342.00 348.90 342.00 348.60 +6.00 Mar 342.40 349.00 342.40 348.70 +5.90 May 344.70 349.80 344.70 349.80 +5.80 Jul 344.70 352.00 344.60 351.00 +4.60 Aug 351.60 351.70 351.40 351.40 +5.30 Sep 350.20 350.40 350.20 350.40 +5.50 Dec 346.10 348.00 346.10 348.00 +3.80 Est. sales 126,668. Thu.’s sales 231,009 Thu.’s open int 472,460, up 4,447

