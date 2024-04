CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 563 563 553½ 561 —4¾ Jul 578¼ 578¼ 568¾ 575½ —5 Sep 597½ 597½ 586¼ 592¼ —5½ Dec 620¾ 620¾ 611 616¼ —5¾ Mar 635 637¼ 630¼ 635¼ —5 May 645¾ 647 641¾ 645½ —5 Jul 646½ 648¾ 642¾ 646¾ —3½ Est. sales 70,444. Mon.’s sales 165,218 Mon.’s open int 407,083 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 435 435¾ 432½ 433¾ —1¾ Jul 447¼ 447½ 444 445½ —2 Sep 457 457 454 454¾ —2½ Dec 473 473 469¾ 470½ —2½ Mar 486 486 483 483½ —2½ May 493 493 490¼ 490¾ —2½ Jul 495¼ 495¼ 493½ 494 —2¾ Sep 486 486 486 486 —2¾ Dec 490¼ 490¾ 488¼ 489¼ —2 Mar 497¾ 498 497¾ 498 —2¼ Dec 478½ 478½ 478½ 478½ —2 Est. sales 129,516. Mon.’s sales 402,477 Mon.’s open int 1,559,725 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 330¼ 334¼ 329¼ 331½ +1¾ Jul 327¼ 332¼ 323¾ 327¼ +2¼ Dec 332¼ 338½ 332 337¼ +5 Est. sales 568. Mon.’s sales 820 Mon.’s open int 5,019, up 166 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1181½ 1184¼ 1172½ 1175 —6½ Jul 1194¼ 1197½ 1186¼ 1188½ —5¾ Aug 1191¾ 1195¾ 1185 1187 —5¾ Sep 1180 1182¾ 1173 1175½ —4¾ Nov 1183½ 1187 1177 1179¾ —4½ Jan 1195½ 1198¾ 1189½ 1192¾ —3½ Mar 1194¾ 1197½ 1189¾ 1193 —2½ May 1196 1200 1192¾ 1197 —1½ Jul 1204¾ 1204¾ 1197½ 1199¼ —4¼ Nov 1165 1165 1160¼ 1161¾ —3½ Jan 1174¼ 1174¼ 1174¼ 1174¼ +¼ Est. sales 123,355. Mon.’s sales 286,848 Mon.’s open int 828,182 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 47.90 48.23 47.45 47.92 +.02 Jul 48.46 48.77 48.01 48.47 +.02 Aug 48.59 48.89 48.16 48.61 +.03 Sep 48.62 48.88 48.18 48.66 +.08 Oct 48.49 48.76 48.10 48.60 +.16 Dec 48.58 48.87 48.17 48.64 +.11 Jan 48.70 48.97 48.29 48.76 +.10 Mar 48.59 48.98 48.30 48.77 +.11 May 48.45 48.96 48.45 48.96 +.23 Jul 48.45 48.97 48.45 48.97 +.24 Oct 47.27 47.27 47.27 47.27 —.27 Est. sales 78,532. Mon.’s sales 167,962 Mon.’s open int 582,891 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 335.60 335.60 332.60 332.70 —3.30 Jul 338.60 338.70 336.10 336.20 —2.90 Aug 338.90 338.90 336.80 336.80 —2.90 Sep 339.00 339.30 337.40 337.40 —2.80 Oct 338.70 339.00 336.90 336.90 —2.70 Dec 341.60 342.30 340.10 340.20 —2.40 Jan 341.60 343.50 341.60 341.60 —2.40 Mar 342.40 343.50 341.70 341.80 —2.10 May 343.40 344.60 343.40 343.40 —1.50 Jul 346.40 346.50 345.90 345.90 —1.30 Aug 346.30 346.30 345.90 346.10 —.80 Sep 345.60 345.60 345.20 345.20 —.50 Dec 344.80 344.80 344.80 344.80 —.30 Est. sales 45,349. Mon.’s sales 149,405 Mon.’s open int 475,201

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.