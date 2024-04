CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 556 574¾ 555 573 +16¾ Jul 572 588¾ 570¼ 586¼ +14¾ Sep 588¾ 605¼ 588 602¾ +13¾ Dec 613½ 628¼ 612½ 625¼ +11¾ Mar 632¼ 645 632¼ 642¾ +10¾ May 642¾ 654¾ 642¾ 653¼ +10½ Jul 645 655 645 652¼ +7¼ Dec 662¾ 663½ 661¾ 663¼ +2¾ Est. sales 98,021. Thu.’s sales 129,355 Thu.’s open int 420,162 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 435 438½ 434 435½ +¼ Jul 447¼ 451 446½ 448 +½ Sep 457½ 462 457½ 459 +¾ Dec 473 476½ 472¼ 473½ +¼ Mar 485¼ 488½ 484½ 486¼ +¾ May 492 495 490¾ 493½ +1¾ Jul 494¼ 498 494¼ 496 +1¼ Sep 486 489 486 487¼ +1 Dec 489¼ 492½ 489 490¾ +1¼ Mar 500 500 500 500 +1½ May 505 505 505 505 +2¾ Dec 479¼ 480 479 479½ +½ Est. sales 113,956. Thu.’s sales 321,754 Thu.’s open int 1,593,253 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 336 336¼ 331 331¾ —4½ Jul 333½ 334 330 330¾ —3¾ Dec 344 344 342¾ 342¾ — ¾ Est. sales 462. Thu.’s sales 949 Thu.’s open int 4,578, up 294 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1178 1187¾ 1173 1185½ +5½ Jul 1190¼ 1199 1185 1196¾ +4½ Aug 1190 1196¾ 1184¼ 1194¾ +3½ Sep 1176¾ 1183¼ 1172¾ 1180¾ +1¾ Nov 1181¾ 1187¼ 1177 1184¼ +½ Jan 1194 1199¾ 1189¾ 1197½ +1 Mar 1193½ 1200 1191¾ 1197¼ May 1199¼ 1202¾ 1195 1200½ — ½ Jul 1207¼ 1208½ 1205 1205½ —1 Nov 1166 1172½ 1166 1170¾ +1¼ Est. sales 146,603. Thu.’s sales 220,941 Thu.’s open int 832,717, up 9,035 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.18 48.69 48.01 48.66 +.51 Jul 48.68 49.19 48.52 49.16 +.49 Aug 48.84 49.24 48.60 49.21 +.46 Sep 48.75 49.14 48.56 49.12 +.40 Oct 48.53 48.95 48.44 48.93 +.39 Dec 48.69 49.05 48.48 49.01 +.38 Jan 48.90 49.16 48.66 49.16 +.40 Mar 48.75 49.12 48.65 49.12 +.38 May 49.15 49.15 49.15 49.15 +.36 Est. sales 52,835. Thu.’s sales 174,858 Thu.’s open int 586,990 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 331.50 335.60 329.60 333.30 —.20 Jul 335.00 338.70 333.20 336.70 —.30 Aug 336.50 339.30 334.30 337.30 —.60 Sep 337.20 340.30 335.60 338.10 —.80 Oct 337.70 340.20 335.90 338.00 —1.00 Dec 341.80 343.60 339.50 341.30 —1.30 Jan 343.40 345.00 341.70 343.30 —.90 Mar 342.30 344.70 341.20 342.60 —1.40 May 345.50 345.50 344.10 344.60 —.40 Jul 347.00 347.10 345.20 345.60 —1.80 Aug 346.50 346.50 344.60 344.60 —2.60 Sep 345.00 345.00 343.20 343.20 —3.00 Est. sales 51,700. Thu.’s sales 122,014 Thu.’s open int 485,431, up 2,316

