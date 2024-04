Medios de comunicación publican una carta abierta que insta a Biden y Trump a debatir antes de las elecciones de 2024

(CNN) — Una decena de los medios informativos más importantes de EE.UU. publicaron una carta abierta este domingo en la…

(CNN) — Una decena de los medios informativos más importantes de EE.UU. publicaron una carta abierta este domingo en la que instan al presidente Joe Biden y al expresidente Donald Trump a participar en debates televisados ​​antes de las elecciones de 2024.

La carta fue firmada por un consorcio de medios de radiodifusión, cable e impresos, incluidos ABC News, The Associated Press, CBS News, CNN, C-SPAN, Fox News, NBC News, NewsNation, Univision, NPR, PBS NewsHour y USA Today.

En la carta, los medios instaron a los candidatos “a comprometerse públicamente a participar en los debates de las elecciones generales antes de las elecciones de noviembre”.

¿Qué dijeron Haley y DeSantis sobre Trump en el debate presidencial republicano de CNN?

La carta señala que los debates electorales generales han “desempeñado un papel vital en todas las elecciones presidenciales de los últimos 50 años, desde 1976” con “decenas de millones” de personas que sintonizan para ver una competencia de ideas por los votos de los ciudadanos estadounidenses.

“Aunque es demasiado pronto para invitar a cualquier candidato, no es demasiado pronto para que los candidatos que esperan cumplir con los criterios de elegibilidad manifiesten públicamente su apoyo y su intención de participar en los debates de la Comisión planeados para este otoño”, dice la carta.

C-SPAN joins other major news organizations to urge the presumptive presidential nominees to publicly commit to participate in general election debates prior to November’s election. pic.twitter.com/QoQtiZku2P

— CSPAN (@cspan) April 14, 2024

La medida inusual se produce en medio de la incertidumbre sobre si los dos candidatos se enfrentarán en un escenario antes de la votación de noviembre. Biden no se ha comprometido públicamente a debatir con Trump, aunque no lo descarta.

“Depende de su comportamiento”, dijo Biden a principios de marzo.

La Comisión de Debates Presidenciales ha programado tres debates presidenciales para septiembre y octubre en Texas, Virginia y Utah.

Trump, quien se negó a participar en los debates de las primarias republicanas, ha publicado en las redes sociales que debatiría con Biden “en cualquier momento y lugar” a pesar de que el Comité Nacional Republicano votó por unanimidad en 2022 para retirarse de la Comisión de Debates Presidenciales.

Biden dice que Trump es la mayor amenaza para la democracia y libertad en Estados Unidos

La campaña de Trump parece estar oponiéndose a la decisión del Comité Nacional Republicano ya que este jueves envió una carta a la comisión de debate pidiendo que los debates de las elecciones generales de este año se lleven a cabo “mucho antes” y pidiendo que se agreguen más al calendario.

“Si bien la Comisión de Debates Presidenciales ya ha anunciado tres debates presidenciales y un debate vicepresidencial para finales de este año, estamos a favor de que estos debates comiencen mucho antes”, dijeron los directores de campaña de Trump, Susie Wiles y Chris LaCivita, en la carta a miembros de la comisión.

Biden respondió a los llamados de Trump para celebrar debates anteriores en febrero y dijo a los periodistas: “Si yo fuera él, me gustaría que él también debatiera conmigo. No tiene nada más que hacer”.

Si bien históricamente los debates se limitaron a discusiones bienintencionadas sobre cuestiones de política pública, Trump durante los dos últimos ciclos presidenciales ha deformado la tradición con arrebatos incontrolados y una avalancha de mentiras.

El presunto candidato del Partido Republicano tiene un historial comprobado de violar flagrantemente las reglas del debate y utilizar la plataforma nacional para lanzar desagradables insultos personales a sus oponentes políticos. Su comportamiento se volvió tan rebelde que en 2020 la comisión tomó la medida extraordinaria de silenciar los micrófonos de Biden y Trump durante partes de los debates después de que los repetidos arrebatos de Trump provocaran que el primer debate se convirtiera en un caos.

Trump dice que los estadounidenses judíos que votan por Biden no aman a Israel y que”deberían hablar con ellos”

El comportamiento de Trump y su vaga relación con los hechos han hecho que los asesores de Biden se pregunten si sería estratégicamente inteligente colaborar con él en esa plataforma.

“Si hay algo en lo que los estadounidenses pueden estar de acuerdo durante este tiempo polarizado es que las apuestas para esta elección son particularmente altas”, afirmaron las organizaciones de noticias en la carta. “En medio de ese telón de fondo, simplemente no hay sustituto para que los candidatos debatan entre sí y ante el pueblo estadounidense sus visiones para el futuro de nuestra nación”.

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.