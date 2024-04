¿Dónde están los perros de Javier Milei? Esto dijo el presidente de Argentina

(CNN Español) — El presidente de Argentina, Javier Milei, brindó una entrevista a Andrés Oppenheimer, de CNN en Español, donde…

(CNN Español) — El presidente de Argentina, Javier Milei, brindó una entrevista a Andrés Oppenheimer, de CNN en Español, donde habló, entre otros temas, de su rutina diaria fuera de su agenda como mandatario, donde sus perros volvieron a tomar protagonismo, al referirse al tiempo con ellos como un hábito para relajarse de las exigencias que suponen sus actividades.

Milei describió el comienzo de cada día en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, ubicada en la provincia de Buenos Aires: “Me levanto y, en general lo que hago es, me subo al carrito de golf y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas (sus perros), a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos aproximadamente una hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar”, dijo en la entrevista emitida este domingo en Oppenheimer Presenta.

Por otro lado, el mandatario afirmó que los cinco perros deben estar separados porque “con la pandemia (de covid-19), perdieron el hábito de manada”. En este punto, se detuvo a explicar cómo es la convivencia entre sus canes: “Usted lo que va a ver es que hay cinco caniles (corrales) y cinco recreos, y ellos deciden de qué lado”.

Además, el presidente de Argentina habló de la personalidad de sus “hijos de cuatro patas”: “Murray es muy cariñoso, pero muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque”, afirmó orgulloso. Aseguró que a Milton, al que describió como “el más grandote, físicamente”, le gusta estar solo con mujeres: “No es ningún tonto”, sostuvo entre risas. Sobre Robert, dijo: “Es muy revoltoso, está todo el tiempo haciendo lío. Quizás es el que más se parece a mí en la personalidad”. Y de Lucas: “Es muy cabrón, enseguida se fastidia y se satura rápido”.

Sus perros son de raza mastín inglés y pesan entre 80 y 100 kilogramos cada uno. El primero en llegar a su vida fue Conan, un ejemplar que conoció en la provincia de Córdoba y que debe su nombre a la serie literaria de Robert E. Howard “Conan, el bárbaro”. Los demás perros tienen nombres de famosos economistas: Murray, por Murray Rothbard; Milton, por Milton Friedman, y Robert y Lucas, por Robert Lucas.

Años atrás, Milei aseguró que en su período de desempleo, cuando solo estaba Conan en su vida, llegó a pesar 120 kilos porque restringió su alimentación a pizzas para abaratar costos de vida y que a su perro no le faltara nada. “El paseo de Conan no se toca, la calidad de la comida de Conan no se toca, no se tocaba nada de las cosas de Conan”, dijo al periodista Ernesto Tenembaum en la cadena de radio argentina Radio con vos.

¿Cuatro o cinco?

Un rasgo de la entrevista que ha sido destacado como un interrogante en medios argentinos es cuántos perros tiene actualmente Milei. En la conversación con CNN, Oppenheimer se refiere a cuatro, pero el mandatario lo corrige inmediatamente al decirle que son cinco. CNN intentó comunicarse con el equipo del portavoz presidencial, Manuel Adorni, para tener una respuesta oficial al respecto, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Varios medios nacionales dan por sentada la muerte del primer perro de Milei, Conan. Entre ellos, el periodista y escritor Juan González, autor de “El loco”, la biografía no autorizada de Milei, quien dijo a CNN que los perros son clonados, algo que el presidente nunca afirmó ni desmintió claramente. Un indicio de la posible clonación es la página web de la empresa de preservación genética de mascotas PerPETuate, que dice que Milei dedicó su victoria electoral a Conan, “su perro fallecido, y a cinco clones producidos a partir de células conservadas por PerPETuate”.

En 2019, cuando trabajaba de economista, Milei mostró a sus “nietos” de cuatro patas, como él los llamó, en el programa Infama Recargado de la cadena argentina América TV. Estaba toda la familia canina, menos Conan. Cuando la presentadora Pía Shaw le preguntó por qué no estaba el can mayor, Milei sostuvo que Conan sociabiliza con poca gente. Lo cierto es que no hay fotografías de Milei y los cinco perros juntos.

Entonces, el cuadro familiar en la Quinta presidencial de Olivos se compone ―según dijo Milei― de cinco “hijos de cuatro patas” que no pueden juntarse y un papá presidente que se las ingenia en la organización de su agenda para nunca descuidarlos.

