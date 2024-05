CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 549 579½ 548¾ 570¼ +20 Jul 565¾ 595¾ 565½ 587½ +20¾ Sep 583¼ 611¾ 583 605 +21 Dec 609½ 635 608¼ 629¼ +20½ Mar 630¾ 653¾ 629¼ 648¾ +19¼ May 643½ 664 641¼ 659 +17¾ Jul 642 663 642 658¼ +15 Sep 652¼ 667½ 650½ 663¾ +12½ Dec 669¼ 676¼ 669¼ 673¼ +11¼ Mar 680½ +10 May 678¾ +10 Jul 642¾ +10¼ Est. sales 108,806. Fri.’s sales 102,521 Fri.’s open int 392,492 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 432¼ 441 431 439¾ +6¼ Jul 441½ 451¼ 439¾ 449¾ +6¾ Sep 449½ 459¼ 448¼ 458 +6¾ Dec 464¾ 473¾ 463½ 472½ +6¼ Mar 477¾ 486 476 485¼ +6¼ May 485½ 493½ 483¾ 492¾ +6 Jul 489¼ 498 488 497½ +6¼ Sep 480½ 485 480½ 484½ +5 Dec 484¼ 490 482¾ 489¼ +4¾ Mar 493½ 498¼ 493½ 498¼ +4¾ May 503 +5 Jul 505 506¼ 505 506¼ +4½ Sep 480 482½ 480 482½ +4½ Dec 478½ 480 478½ 480 +3 Jul 491¾ +3 Dec 477 477½ 477 477½ +2½ Est. sales 408,402. Fri.’s sales 377,931 Fri.’s open int 1,538,169, up 6,099 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 357 365 353½ 362½ +3¾ Jul 348¾ 355 346½ 352¾ +3¾ Sep 350¼ 354 350¼ 354 +3¾ Dec 353 356¾ 353 356¾ +5¾ Mar 360¼ +2½ May 366¼ +2½ Jul 371 +2½ Sep 382¾ +2½ Dec 389½ +2½ Mar 386½ +2½ Jul 355¾ +2½ Sep 371½ +2½ Est. sales 683. Fri.’s sales 683 Fri.’s open int 4,201 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1147¾ 1167 1144½ 1161 +10½ Jul 1162½ 1182¼ 1159¾ 1176½ +10¾ Aug 1163¼ 1183¾ 1161¼ 1178½ +11¾ Sep 1154¼ 1171¾ 1150 1167¼ +11½ Nov 1156 1175½ 1155 1171¾ +10¾ Jan 1171 1186¾ 1168 1183¼ +10 Mar 1171½ 1185¾ 1167¼ 1182 +9½ May 1177¾ 1188¾ 1172 1185¾ +9½ Jul 1181½ 1195 1180¼ 1192 +8¾ Aug 1185 +8¾ Sep 1164½ +8½ Nov 1145 1160½ 1145 1157¾ +9 Jan 1166 +9 Mar 1164¾ +9 May 1167¼ +9 Jul 1173¼ +8¾ Aug 1167¼ +8¾ Sep 1146¾ +8½ Nov 1135½ +8½ Jul 1135¼ +8½ Nov 1100 +1 Est. sales 324,211. Fri.’s sales 294,051 Fri.’s open int 849,546 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 44.47 45.50 44.36 45.04 +.66 Jul 45.00 46.12 44.91 45.66 +.72 Aug 45.20 46.28 45.11 45.86 +.72 Sep 45.25 46.31 45.24 45.94 +.70 Oct 45.40 46.19 45.20 45.88 +.69 Dec 45.40 46.34 45.35 46.05 +.71 Jan 45.76 46.51 45.55 46.24 +.70 Mar 45.83 46.62 45.72 46.36 +.66 May 45.99 46.78 45.99 46.56 +.65 Jul 46.15 47.00 46.15 46.72 +.67 Aug 46.60 46.65 46.58 46.58 +.68 Sep 46.34 46.36 46.31 46.31 +.68 Oct 45.93 +.66 Dec 45.63 46.00 45.57 45.84 +.66 Jan 45.85 +.66 Mar 45.85 +.66 May 45.80 +.66 Jul 45.81 +.66 Aug 45.54 +.66 Sep 45.56 +.66 Oct 45.43 +.66 Dec 45.67 +.66 Jul 45.56 +.66 Oct 45.55 +.66 Dec 45.29 +.66 Est. sales 165,740. Fri.’s sales 159,036 Fri.’s open int 599,487 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 342.50 346.70 338.90 344.30 +.60 Jul 341.90 346.70 338.30 344.80 +1.60 Aug 342.20 346.80 338.70 345.30 +1.90 Sep 342.70 347.00 339.20 345.60 +2.10 Oct 342.90 346.80 339.20 345.50 +2.10 Dec 345.10 349.20 341.90 348.00 +1.70 Jan 345.80 349.80 343.20 348.70 +1.50 Mar 343.00 348.60 342.10 347.60 +1.40 May 343.60 348.80 343.40 347.80 +1.20 Jul 349.10 349.60 348.00 349.60 +1.00 Aug 349.20 +1.00 Sep 348.10 +1.10 Oct 345.70 +1.30 Dec 347.70 +1.30 Jan 347.40 +1.30 Mar 344.50 +1.20 May 345.10 +1.20 Jul 346.20 +1.20 Aug 345.10 +1.30 Sep 342.50 +1.30 Oct 340.20 +1.30 Dec 339.60 +1.30 Jul 340.10 +1.30 Oct 340.10 +1.30 Dec 343.00 +1.30 Est. sales 144,077. Fri.’s sales 132,887 Fri.’s open int 476,752, up 7,568

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.