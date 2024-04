CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 563 564¼ 553½ 557¾ —8 Jul 578¼ 578¼ 568¾ 572 —8½ Sep 597½ 597½ 586¼ 588¾ —9 Dec 620¾ 620¾ 611 612¾ —9¼ Mar 635 637¼ 630 631½ —8¾ May 645¾ 647 641 642¼ —8¼ Jul 646½ 648¾ 641 642¾ —7½ Sep 648¾ —7 Dec 658 —7 Mar 666¼ —6½ May 664½ —6½ Jul 627¼ —6½ Est. sales 139,502. Mon.’s sales 189,759 Mon.’s open int 407,083 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 435 435¾ 429¾ 431¼ —4¼ Jul 447¼ 447½ 441 442½ —5 Sep 457 457 450¾ 452¼ —5 Dec 473 473 466¾ 468¼ —4¾ Mar 486 486 480 481½ —4½ May 493 493 487 488½ —4¾ Jul 495¼ 495¼ 490¼ 491½ —5¼ Sep 486 486¼ 482¼ 483½ —5¼ Dec 490¼ 490¾ 485¾ 486¾ —4½ Mar 497¾ 498 495½ 495½ —4¾ May 499¾ —4 Jul 502¾ —4¾ Sep 476¾ —4¾ Dec 478½ 478½ 476½ 477½ —3 Jul 489¼ —3 Dec 471¼ —3 Est. sales 441,127. Mon.’s sales 486,437 Mon.’s open int 1,559,725 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 330¼ 334¼ 328½ 329¾ Jul 327¼ 332¼ 323 324¼ — ¾ Sep 327½ +1¼ Dec 332¼ 338½ 332 333½ +1¼ Mar 341 +½ May 347 +½ Jul 351¾ +½ Sep 363½ +½ Dec 370¼ +½ Mar 367¼ +½ Jul 336½ +½ Sep 352¼ +½ Est. sales 987. Mon.’s sales 1,386 Mon.’s open int 5,019, up 166 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1181½ 1184¼ 1172 1174½ —7 Jul 1194¼ 1197½ 1185½ 1187¾ —6½ Aug 1191¾ 1195¾ 1184½ 1186¼ —6½ Sep 1180 1183¾ 1173 1174½ —5¾ Nov 1183½ 1187½ 1177 1178¼ —6 Jan 1195½ 1199 1189¼ 1190¼ —6 Mar 1194¾ 1198¾ 1189½ 1190 —5½ May 1196 1201 1192 1193 —5½ Jul 1204¾ 1204¾ 1197¼ 1197¾ —5¾ Aug 1190¼ —5¾ Sep 1169 —4¾ Nov 1165 1169¾ 1160¼ 1161¾ —3½ Jan 1174¼ 1174¼ 1170½ 1170½ —3½ Mar 1169¼ —3½ May 1171¾ —4 Jul 1177½ —3¾ Aug 1171½ —3¾ Sep 1150¾ —3½ Nov 1139¼ —3½ Jul 1139 —3½ Nov 1111¼ —3½ Est. sales 260,085. Mon.’s sales 321,200 Mon.’s open int 828,182 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 47.90 48.23 47.31 47.52 —.38 Jul 48.46 48.77 47.86 48.04 —.41 Aug 48.59 48.89 48.01 48.19 —.39 Sep 48.62 48.88 48.05 48.23 —.35 Oct 48.49 48.76 47.94 48.12 —.32 Dec 48.58 48.87 48.05 48.23 —.30 Jan 48.70 48.97 48.17 48.35 —.31 Mar 48.59 48.98 48.19 48.37 —.29 May 48.45 48.96 48.28 48.46 —.27 Jul 48.45 48.97 48.31 48.47 —.26 Aug 48.03 48.18 48.03 48.18 —.26 Sep 47.64 47.77 47.64 47.77 —.28 Oct 47.27 47.27 47.24 47.24 —.30 Dec 47.03 —.29 Jan 46.99 —.32 Mar 46.96 —.32 May 46.91 —.32 Jul 46.92 —.32 Aug 46.65 —.32 Sep 46.67 —.32 Oct 46.54 —.32 Dec 46.83 —.32 Jul 46.72 —.32 Oct 46.71 —.32 Dec 46.45 —.32 Est. sales 178,886. Mon.’s sales 184,638 Mon.’s open int 582,891 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 335.60 338.50 332.30 335.60 —.40 Jul 338.60 341.70 335.80 338.60 —.50 Aug 338.90 342.00 336.40 339.00 —.70 Sep 339.00 342.30 337.00 339.50 —.70 Oct 338.70 341.60 336.40 339.00 —.60 Dec 341.60 344.70 339.60 342.10 —.50 Jan 341.60 345.80 341.20 343.60 —.40 Mar 342.40 345.90 341.60 343.50 —.40 May 343.40 346.80 343.00 344.40 —.50 Jul 346.40 348.00 345.90 346.90 —.30 Aug 346.30 347.50 345.90 346.60 —.30 Sep 345.60 346.50 345.20 345.60 —.10 Oct 343.00 Dec 344.80 345.10 344.80 345.10 Jan 345.30 Mar 342.80 —.10 May 342.80 —.70 Jul 343.80 —.80 Aug 342.60 —.80 Sep 340.00 —.80 Oct 337.70 —.80 Dec 337.10 —.80 Jul 337.60 —.80 Oct 337.60 —.80 Dec 339.60 —.80 Est. sales 159,242. Mon.’s sales 166,685 Mon.’s open int 475,201

