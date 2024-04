CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 556 574¾ 555 567¼ +11 Jul 572 588¾ 570¼ 581¾ +10¼ Sep 588¾ 605¼ 588 598½ +9½ Dec 613½ 628¼ 612½ 621¾ +8¼ Mar 632¼ 645 632¼ 639 +7 May 642¾ 654¾ 642¾ 648¾ +6 Jul 645 655 645 648¾ +3¾ Sep 654¼ +3½ Dec 662¾ 663½ 661 662½ +2 Mar 670¼ +1½ May 668½ +1½ Jul 631¼ +1½ Est. sales 190,752. Thu.’s sales 136,541 Thu.’s open int 420,162 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 435 438½ 432¼ 434¼ —1 Jul 447¼ 451 445 446¾ — ¾ Sep 457½ 462 455½ 457 —1¼ Dec 473 476½ 470¾ 472½ — ¾ Mar 485¼ 488½ 483 485¼ — ¼ May 492 495 490 492¼ +½ Jul 494¼ 498 493¼ 495¾ +1 Sep 486 489 485 487 +¾ Dec 489¼ 492½ 487¾ 490¼ +¾ Mar 500 500 499¼ 499¼ +¾ May 505 505 502¾ 502¾ +½ Jul 506¼ +½ Sep 479¾ Dec 479¼ 480 478 479 Jul 490¾ Dec 472¼ —1¼ Est. sales 337,094. Thu.’s sales 348,717 Thu.’s open int 1,593,253 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 336 336¼ 329¾ 331¼ —5 Jul 333½ 334 327½ 329 —5½ Sep 330¾ —5½ Dec 344 344 340 341 —2½ Mar 348½ —2½ May 354½ —2½ Jul 359¼ —2½ Sep 371 —2½ Dec 377¾ —2½ Mar 374¾ —2½ Jul 344 —2½ Sep 359¾ —2½ Est. sales 1,269. Thu.’s sales 949 Thu.’s open int 4,578, up 294 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1178 1190¾ 1173 1185 +5 Jul 1190¼ 1202¼ 1185 1196¾ +4½ Aug 1190 1200 1184¼ 1194¾ +3½ Sep 1176¾ 1185½ 1172¾ 1181 +2 Nov 1181¾ 1190 1177 1184¾ +1 Jan 1194 1202¼ 1189¾ 1197¼ +¾ Mar 1193½ 1201 1191¾ 1196½ — ¾ May 1199¼ 1203¼ 1195 1199¾ —1¼ Jul 1207¼ 1209 1203¼ 1205 —1½ Aug 1197 —2 Sep 1173¾ —3½ Nov 1166 1172½ 1165½ 1166¼ —3¼ Jan 1175 —3¼ Mar 1173¾ —3¾ May 1176½ —4½ Jul 1182 —4¼ Aug 1176 —4¼ Sep 1154¾ —4 Nov 1143¼ —4¼ Jul 1143 —4¼ Nov 1115¼ —4¼ Est. sales 286,299. Thu.’s sales 245,495 Thu.’s open int 832,717, up 9,035 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.18 49.15 48.01 48.89 +.74 Jul 48.68 49.67 48.52 49.39 +.72 Aug 48.84 49.71 48.60 49.46 +.71 Sep 48.75 49.63 48.56 49.41 +.69 Oct 48.53 49.42 48.44 49.21 +.67 Dec 48.69 49.52 48.48 49.30 +.67 Jan 48.90 49.59 48.66 49.42 +.66 Mar 48.75 49.55 48.65 49.40 +.66 May 49.15 49.51 49.15 49.46 +.67 Jul 49.23 49.48 49.23 49.42 +.62 Aug 49.12 +.59 Sep 48.70 +.56 Oct 48.18 +.52 Dec 47.95 +.48 Jan 47.93 +.47 Mar 47.89 +.46 May 47.84 +.46 Jul 47.85 +.46 Aug 47.58 +.46 Sep 47.60 +.46 Oct 47.47 +.46 Dec 47.76 +.46 Jul 47.65 +.46 Oct 47.64 +.46 Dec 47.38 +.46 Est. sales 169,449. Thu.’s sales 185,524 Thu.’s open int 586,990 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 331.50 335.60 329.60 333.10 —.40 Jul 335.00 338.70 333.20 336.20 —.80 Aug 336.50 339.30 334.30 336.60 —1.30 Sep 337.20 340.30 335.60 337.10 —1.80 Oct 337.70 340.20 335.90 336.70 —2.30 Dec 341.80 343.60 339.20 340.00 —2.60 Jan 343.40 345.00 340.80 341.50 —2.70 Mar 342.30 344.70 340.50 341.20 —2.80 May 345.50 345.50 341.60 342.10 —2.90 Jul 347.00 347.10 343.90 344.40 —3.00 Aug 346.50 346.50 344.20 344.30 —2.90 Sep 345.00 345.00 343.10 343.10 —3.10 Oct 340.40 —3.50 Dec 342.30 342.40 342.30 342.40 —3.80 Jan 342.70 —3.80 Mar 340.30 —5.70 May 341.00 —5.70 Jul 342.20 —5.60 Aug 341.10 —5.60 Sep 338.50 —5.60 Oct 336.20 —5.60 Dec 335.60 —5.60 Jul 336.10 —5.60 Oct 336.10 —5.60 Dec 338.10 —3.50 Est. sales 156,817. Thu.’s sales 137,541 Thu.’s open int 485,431, up 2,316

