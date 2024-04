CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 545 559¾ 540¼ 556 +10¾ Jul 561½ 575½ 557¼ 572¼ +10½ Sep 578¾ 592¼ 574¾ 589¼ +9¾ Dec 603 616¼ 600 613½ +9¾ Mar 620 634½ 618¾ 632 +9½ May 633½ 644¼ 630 643 +8½ Jul 637½ 647¾ 637½ 645¼ +7½ Sep 652 652¼ 650¼ 650¾ +5½ Dec 662 662 658½ 660¼ +4½ Mar 668½ +2¾ May 666¾ +2¾ Jul 629½ +2¾ Est. sales 113,021. Tue.’s sales 137,383 Tue.’s open int 416,265, up 5,285 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 428¼ 433 425¾ 431¾ +5¼ Jul 442¼ 446½ 439¾ 445 +4 Sep 454½ 457¾ 451½ 456½ +3¾ Dec 468¾ 472¼ 466½ 471¼ +3¼ Mar 482 484¾ 479½ 484 +3 May 488½ 491¼ 486¾ 490½ +2½ Jul 492¼ 494¼ 489¾ 493½ +2 Sep 483¾ 486 483 485½ +2¼ Dec 486½ 489¾ 485 488¾ +1¾ Mar 497¼ 498 497¼ 498 +2 May 501¾ +2 Jul 503½ 505¼ 502 505¼ +2 Sep 479¼ +¼ Dec 478 478¾ 478 478¾ +1 Jul 490½ +1 Dec 473¼ Est. sales 355,241. Tue.’s sales 519,456 Tue.’s open int 1,620,571 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 352½ 353½ 338½ 344¼ —8½ Jul 349½ 349½ 337¾ 339¾ —9¼ Sep 343¾ 343¾ 336 336 —9¼ Dec 345 354 344¾ 349¼ —9¼ Mar 347¼ —8¼ May 353¼ —8¼ Jul 358 —8¼ Sep 369¾ —8¼ Dec 376½ —8¼ Mar 373½ —8¼ Jul 342¾ —8¼ Sep 358½ —8¼ Est. sales 1,128. Tue.’s sales 931 Tue.’s open int 4,014, up 245 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1175½ 1186¾ 1168½ 1182¼ +8¼ Jul 1189 1200 1182¼ 1195¼ +7½ Aug 1188½ 1198¾ 1182¼ 1194 +6½ Sep 1173¾ 1185¼ 1169¼ 1180½ +6½ Nov 1178 1189½ 1172 1184¾ +7¾ Jan 1189¼ 1201¾ 1184¼ 1197 +8 Mar 1189¾ 1201¼ 1186¼ 1197 +8¼ May 1192¼ 1204½ 1189¼ 1200¼ +8 Jul 1200 1210 1198¼ 1205¾ +8 Aug 1198¼ +7½ Sep 1176½ +7 Nov 1162¼ 1171 1161¾ 1168½ +6¾ Jan 1177 +6¾ Mar 1176¼ +6¾ May 1179¾ +6½ Jul 1185 +6½ Aug 1179 +6½ Sep 1156½ 1158¼ 1156½ 1158¼ +5¾ Nov 1147 +5¾ Jul 1146¾ +5¾ Nov 1119¼ +1¼ Est. sales 308,549. Tue.’s sales 348,153 Tue.’s open int 823,372, up 8,538 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.70 49.26 48.27 48.85 +.25 Jul 49.26 49.82 48.82 49.37 +.22 Aug 49.39 49.87 48.94 49.46 +.22 Sep 49.30 49.82 48.93 49.43 +.24 Oct 48.90 49.53 48.77 49.26 +.31 Dec 49.04 49.61 48.82 49.34 +.35 Jan 49.02 49.67 48.95 49.45 +.37 Mar 49.07 49.60 48.92 49.40 +.35 May 49.45 49.50 49.11 49.44 +.34 Jul 49.54 49.54 48.96 49.44 +.32 Aug 49.15 +.33 Sep 48.76 +.35 Oct 48.00 48.23 47.95 48.23 +.33 Dec 47.80 48.03 47.80 48.00 +.33 Jan 47.98 +.31 Mar 47.94 +.31 May 48.00 +.33 Jul 48.01 +.33 Aug 47.74 +.33 Sep 47.76 +.33 Oct 47.63 +.33 Dec 47.92 +.36 Jul 47.81 +.36 Oct 47.80 +.36 Dec 47.54 +.36 Est. sales 212,505. Tue.’s sales 240,184 Tue.’s open int 589,658, up 6,485 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 328.50 331.40 325.10 330.00 +1.70 Jul 332.20 334.90 328.90 333.60 +1.50 Aug 333.40 336.10 330.40 334.80 +1.50 Sep 334.50 337.20 331.90 336.00 +1.50 Oct 334.50 337.10 332.20 336.10 +1.30 Dec 338.30 340.60 335.80 339.60 +1.10 Jan 339.00 342.10 337.40 341.20 +1.20 Mar 338.90 342.20 337.50 340.90 +.90 May 340.00 343.60 338.90 342.00 +1.00 Jul 342.10 346.10 342.00 344.70 +1.00 Aug 343.00 346.20 341.70 344.60 +1.20 Sep 342.00 345.50 341.00 343.60 +1.10 Oct 339.00 341.10 339.00 341.10 +1.00 Dec 343.80 343.80 343.40 343.40 +1.00 Jan 343.70 +1.00 Mar 342.20 343.20 342.20 343.20 +.50 May 343.60 +.80 Jul 344.70 +.70 Aug 343.60 +.70 Sep 341.00 +.70 Oct 338.70 +.70 Dec 338.10 +.70 Jul 338.60 +.70 Oct 338.60 +.70 Dec 338.50 +.70 Est. sales 137,373. Tue.’s sales 166,494 Tue.’s open int 479,358, up 5,832

