1XTLBioph 2.62 +1.74 Up197.7 2CanopyGrwrs 7.69 +4.61 Up149.7 3CanooIncrs 4.28 +2.34 Up120.6 4FusionPhrm 21.24 +11.25 Up112.6 5SCWorxrs 3.45 +1.73 Up100.6 6NovaLifstyrs 3.04 +1.50 Up 97.4 7SolidionTch 3.23 +1.49 Up 85.6 8Aemetish 5.57 +2.47 Up 79.7 9CriticlMetaln 13.40 +5.49 Up 69.4 10Intellicheck 3.06 +1.25 Up 69.1 11TCTMKids 2.85 +1.09 Up 61.9 12Enlivens 18.48 +6.51 Up 54.4 13AuroraCanrs 4.86 +1.68 Up 52.8 14LidewayFds 16.49 +5.50 Up 50.0 15ChromaDex 3.56 +1.16 Up 48.3 16PalladyneAI 2.12 +.69 Up 48.3 17DesignTher 3.80 +1.22 Up 47.3 18NWTNInc 5.92 +1.90 Up 47.3 19NextNav 6.19 +1.98 Up 47.0 20ProfDvrs 2.22 +.69 Up 45.1 21AppliedUVpf 6.20 +1.88 Up 43.5 22KaivalBrrs 2.94 +.89 Up 43.4 23TayshaGen 3.25 +.95 Up 41.3 24TeraWulf 2.46 +.68 Up 38.2 25CleavrLeave 4.60 +1.27 Up 38.1 DOWNS Name LastChgPct. 1LixiangEdurs .59 —4.80 Off 89.0 2GlMofyMetan .90 —2.04 Off 69.4 3Solowinn 5.70 —5.30 Off 48.2 4SoundHnd 2.81 —2.29 Off 44.9 5BIMIIntl 1.58 —1.23 Off 43.8 6Tourmaliners 24.67 —18.52 Off 42.9 7IspireTchn 5.92 —4.36 Off 42.4 8GigaClouA 26.91 —16.24 Off 37.6 9ZuraBio 2.05 —1.14 Off 35.7 10MolecTemprs 1.85 — .90 Off 32.7 11T2Biosysrs 2.87 —1.31 Off 31.3 12Comtech 3.21 —1.38 Off 30.1 13LandecCplf 5.19 —2.19 Off 29.7 14TevogenBio 4.38 —1.79 Off 29.0 15SonderHldrs 3.93 —1.57 Off 28.5 16GeneDxArs 8.61 —3.40 Off 28.3 17AquestTher 4.38 —1.71 Off 28.1 18DognssIntArs 6.74 —2.53 Off 27.3 19NkartaInc 8.92 —3.25 Off 26.7 20EnvoyMdAn 3.70 —1.30 Off 26.0 21MicroCloudrs 4.86 —1.57 Off 24.4 22RgncllBio 3.50 —1.13 Off 24.3 23Genprexrs 3.06 — .98 Off 24.3 24WrapTech 2.19 — .68 Off 23.7 25MullenAutors 4.21 —1.29 Off 23.5 —————————

