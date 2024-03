Terminan los alegatos finales del juicio a Juan Orlando Hernández: ahora solo queda el veredicto del jurado

(CNN Español) — La Fiscalía y la defensa de Juan Orlando Hernández presentaron este miércoles sus alegatos finales, con lo que…

(CNN Español) — La Fiscalía y la defensa de Juan Orlando Hernández presentaron este miércoles sus alegatos finales, con lo que solo resta la deliberación del jurado para conocer el destino del expresidente de Honduras, quien podría ser condenado a cadena perpetua por cargos de narcotráfico y posesión de armas.

Como pasó en la apertura del proceso, la Fiscalía pidió que se declare culpable al acusado. A su vez, en el turno de la defensa, el abogado Renato Stabile buscó instalar la duda razonable en la terna que decidirá la suerte del exmandatario sobre las evidencias presentadas.

“El acusado Juan Orlando Hernández es un narcotraficante a gran escala”, dijo al comenzar el fiscal Jacob Gutwillig ante los miembros del jurado, que debatirán sobre su veredicto tras 12 jornadas en las que escucharon a ex narcotraficantes testificar que pagaron presuntos sobornos al exmandatario, quien a su vez negó en el estrado todo supuesto acuerdo y repasó las gestiones e iniciativas que impulsó durante su presidencia (2014-2022) contra el narcotráfico y la inseguridad.

En ese sentido, los abogados de Hernández destacaron que la mayoría de los testigos presentados tienen un largo prontuario y fueron en su momento perseguidos por el gobierno de JOH, como es conocido por sus siglas.

Pero la Fiscalía enfatizó en su presentación que Hernández abusó de su poder como presidente “para, en sus propias palabras, meter la droga por las narices de los gringos y ni se darían cuenta”.

“Protegió a la gente que lo hizo presidente, los mantuvo en el poder y ustedes saben sus nombres: Alex Ardón, Hugo Ardón, Tony Hernández, Pepe Lobo, Fabio Lobo”, dijo el fiscal dirigiéndose a los integrantes de la terna que decidirá la suerte de Hernández. “No fueron arrestados en Honduras, no fueron extraditados. Mientras estuvieron callados y leales, eran intocables. No se incautaron cargamentos, no se arrestó a nadie, y no había temor de que pase ninguna de las dos”, agregó.

El jueves, después de ser mencionado por su hijo Fabio en el juicio, el expresidente Porfirio Lobo dijo que no había tenido contacto con su hijo desde su detención en Estados Unidos. Y agregó: “Él puede decir lo que dice cualquier delincuente, mentir como cualquiera de ellos y eso no debe sorprendernos”.

También, indicó al jurado que el pedido del juez de evaluar la credibilidad de los testigos debe ser también aplicado con el acusado. “Trátenlo como a cualquier otro testigo. Él mismo confirmó lo que otros testigos dijeron”, afirmó.

Entre otras acusaciones, recordó que a Hernández lo vinculan con un operador del Cartel de Sinaloa y Joaquín “El Chapo” Guzmán. “Las pruebas mostraban cómo el líder de Honduras se unió con el líder del mayor cartel de drogas del mundo. Eran socios”, expresó.

Tras repasar algunas declaraciones, recordó especialmente lo que dijo Fabio Lobo, quien declaró haber pagado dos presuntos sobornos a Hernández. “El hijo de un presidente (Porfirio Lobo) testifica contra su sucesor. Piensen en eso por un minuto. Es excepcional. Y Fabio Lobo nos dio una ventana al mundo del acusado que nadie más podría habernos dado, tenía una relación personal con el acusado”, dijo el fiscal.

Por otra parte, recordó que Hernández llamó “mentirosos profesionales” a los testigos, pero el fiscal agregó: “Eran narcotraficantes profesionales, igual que el acusado. La única diferencia es que el acusado era un político, uno corrupto”.

Cuando hablaron el fiscal y el abogado, los miembros del jurado tomaban anotaciones con el rostro firme, sin muchas expresiones.

Juicio de Juan Orlando Hernández. (Crédito: Jane Rosenberg)

La oportunidad de la defensa

En su turno, Stabile comenzó así el alegato: “Damas y caballeros: soy neoyorkino, crecí en Nueva York. Les pido que usemos el sentido común, su inteligencia de la calle neoyorquina. No es fácil engañar a alguien de Nueva York y hay tantas cosas en este caso que te hacen pensar. Uno espera videos, audios, mensajes, evidencias reales. No tienen nada. Dirán que lo tienen, pero cuando lo ves, no tiene mucho sentido. Trajeron testigos con muchos incentivos para mentir, con historias que no tienen sentido o son mentiras. No trajeron nada, cero. Cero más cero es cero. Si les van a dar credibilidad a los testigos, ya podría sentarme”.

Luego, procedió a descalificar a varios de los testigos presentados por la Fiscalía y dijo: “No pudieron asesinar a Juan Orlando Hernández con sus armas, entonces están aquí asesinándolo con sus mentiras”.

Mencionó algunas inconsistencias y destacó que varios testigos, luego de la fecha en la que supuestamente pagaron sobornos, acabaron desplazados de sus puestos, extraditados a EE.UU. o con sus propiedades incautadas, sin haber recibido la protección que declararon que habían acordado.

Un testigo asegura que el hermano de Juan Orlando Hernández acordó con El Chapo Guzmán protección para una ruta de tráfico si era elegido

“No consiguieron lo que pagaron. Cuando Hernández se convirtió en presidente, todos ellos se dispersaron como un montón de cucarachas cuando las luces se encienden, después de pagar millones de dólares”, aseveró.

Acerca de si el exmandatario persiguió o no a los narcotraficantes y colaboró con Washington, dijo que se trataba de un callejón sin salida para Hernández, ya que si alguien era arrestado en Honduras no podía ser extraditado mientras dure el proceso. “Si no los arrestaba, era criticado. Si los arrestaba, era criticado por bloquear la extradición. No había forma de ganar”, argumentó.

El defensor insistió en que varios de los testigos están motivados por la posibilidad de conseguir una reducción de su sentencia, pero eso no asegura que su declaración sea cierta.

Juicio de Juan Orlando Hernández. (Crédito: Jane Rosenberg)

“Quieren que les den por cumplida su condena, luego entrar en el programa de protección de testigos y ser vecino de alguien”. Y ahondó: “¿Les importa decir la vedad? Se enfrentan a cadena perpetua, si mienten, no tienen remordimientos. ¿Qué van a conseguir, una doble cadena perpetua? Si no cooperan, la única forma de que salgan de la cárcel es en un ataúd”.

Con respecto a Tony Hernández, hermano del expresidente y condenado por narcotráfico, pidió que no responsabilicen a JOH por sus acciones.

Sobre el final de su presentación, hizo énfasis en la responsabilidad de la carga de la prueba que pesa sobre la Fiscalía: “Cuando el gobierno de EE.UU. entra en un tribunal sin pruebas y les pide que condenen a alguien, ustedes pueden decir que no. Ustedes deben tomar una posición”.

Tras insistir en la falta de pruebas, Stabile expresó: “Los hechos importan. Los detalles importan. Si no prestan atención a los detalles, gente inocente acaba condenada”.

Además, exhibió un gráfico en el que decía al jurado que si tiene una duda de tan solo 0,00000001 entonces el veredicto es inocente. “Esa es la ley. Y les pedimos que regresen con un veredicto de inocente para todos los cargos”.

Si el jurado, que comenzará sus deliberaciones este jueves, halla culpable al exmandatario por los tres cargos de tráfico de drogas y uso de armas, podría ser condenado a perpetua.

Hernández en el estrado

Previamente, durante el contrainterrogatorio del acusado, que comenzó el martes y se extendió hasta este miércoles, la Fiscalía se enfocó en el vínculo del expresidente con Tony Hernández y de las versiones sobre sus supuestos vínculos con carteles.

Sobre esas interrogantes, Hernández respondió que le dijo a la Fiscalía de Honduras que procediera con una investigación en caso de que hubiera algo porque nadie, según recordó que dijo entonces, está por encima de la ley.

La Fiscalía hizo varias preguntas que quedaron sin respuesta. ¿Miembros del cartel de Los Valle hablaron de Tony Hernández cuando fueron arrestados? ¿Uno de ellos declaró que Tony Hernández traficaba con Alex Ardón? ¿Estas declaraciones no estuvieron en los medios de prensa? ¿Incautaron en 2016 un helicóptero con cocaína vinculado a Tony Hernández? ¿No hubo reportes en los medios? ¿No dieron de baja sin honores al capitán del Ejército que lideró la incautación? El exmandatario dijo no recordar la respuesta a estas preguntas.

El exmandatario sí admitió que, antes de hablar con la Fiscalía de su país, supo de reuniones de su hermano con narcotraficantes “en encuentros sociales”, y dijo que los carteles lo buscaban para obtener beneficios, en un tenso intercambio entre fiscal y acusado. “Tony era poco cuidadoso, muy confiado”, añadió Hernández.

Sobre Hugo Ardón, hermano del exalcalde y confeso narcotraficante Alexander Ardón, dijo que fue designado a cargo de la agencia que supervisa las obras en las carreteras por una junta directiva de ministros y empresarios, y por propuesta de Porfirio Lobo. “Nada que ver”, respondió cuando le preguntaron si estuvo involucrado en el nombramiento.

Según sostuvo, “heredó” a ese funcionario, afirmó que el cártel de Los Cachiros recibió contratos favorables y que luego él ordenó una auditoría del Fondo Vial. “Por eso cerramos la institución y pedimos su renuncia”, expresó.

El martes, cuando sus abogados le habían preguntado si prometió protección a los carteles, el expresidente respondió: “Por el contrario, señor, prometimos que íbamos a terminar con ellos”, una frase que fue resaltada en los alegatos finales de su defensa.

Antes de Hernández, la defensa había llamado a otros tres testigos. El tercero fue el general de brigada Willy Joel Oseguera, quien se desempeñó como comandante del Ejército por 45 días, pero también lideró equipos contra el narcotráfico en las Fuerzas Armadas.

Según dijo, nunca recibió una orden de Hernández para no investigar a alguien o para dejar pasar un cargamento por los retenes sin consecuencias.

La Fiscalía no lo contrainterrogó.

También, el general en retiro René Barrientos Alvarado, un expiloto de combate, testificó que el sistema de radares de Honduras no tenía unidades militares funcionales entre 2004 y 2015, por lo que no había forma de detectar avionetas no comerciales.

