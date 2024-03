Taylor Swift está emparentada con la famosa poeta Emily Dickinson (y ahora todo tiene sentido)

(CNN) — Resulta que Taylor Swift acertó al nombrar su próximo álbum, “The Tortured Poets Department”. La empresa Ancestry, que…

(CNN) — Resulta que Taylor Swift acertó al nombrar su próximo álbum, “The Tortured Poets Department”.

La empresa Ancestry, que ayuda a las personas a rastrear su genealogía, encontró evidencia de que Swift tiene un parentesco lejano con la famosa poeta Emily Dickinson.

“Necesitamos calmarnos… ¡pero cómo podemos hacerlo cuando tenemos GRANDES noticias!?” se lee en una publicación en la cuenta de Instagram de Ancestry. “Las renombradas poetas estadounidenses Taylor Swift y Emily Dickinson son primas sextas”.

CNN se comunicó con la representación de Swift para solicitar comentarios. La noticia se anunció por primera vez en el programa “Today” de NBC.

Dickinson, que vivió entre 1830 y 1886, es conocida por sus poemas como “Because I could not stop for Death” y “Hope is the thing with feathers”.

La escritora, que debió haber sido una celebridad en su época, incluso escribió sobre la fama como su prima lejana. “El éxito se considera más dulce/ Para aquellos que nunca tienen éxito/ Para comprender un néctar/ Se requiere una necesidad más dolorosa”, escribió Dickinson en su poema, “Success is counted sweetest”.

“Tanto Swift como Dickinson descienden de un inmigrante inglés del siglo XVII (el noveno bisabuelo de Swift y el sexto bisabuelo de Dickinson, que fue uno de los primeros colonos de Windsor, Connecticut)”, según Ancestry.

La poeta Emily Dickinson en un retrato tomado alrededor de 1850. Crédito: Three Lions/Hulton Archive/Getty Images

Las Swifties han establecido durante mucho tiempo la conexión entre las dos mujeres.

Su álbum “Evermore” se anunció en 2020 el 10 de diciembre, que coincide con el cumpleaños de Dickinson. Algunos creen que el título se inspiró en el poema de Dickinson “One Sister Have I in Our House”, que incluye la palabra “forvermore”.

Dos años después de ese anuncio, Swift hizo referencia a la legendaria escritora en su discurso de aceptación del premio compositor-artista de la década de la Asociación Internacional de Compositores de Nashville.

Swift explicó que las letras que escribe se dividen en tres categorías de género: letras con pluma, letras con pluma estilográfica y letras con bolígrafo de gel con purpurina, que hacen referencia al instrumento de escritura que imagina que habría estado sosteniendo mientras escribía la letra.

“Si mis letras suenan como una carta escrita por la bisabuela de Emily Dickinson mientras cosía una cortina de encaje, esa soy yo escribiendo en el género de la pluma”, dijo Swift, señalando que su sencillo “Ivy” de “Evermore” entrarían en esa categoría.

