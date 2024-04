CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 555 557½ 543½ 544¼ —10¾ Jul 571¼ 573¼ 559½ 559¾ —11 Sep 587¾ 589½ 577¼ 577¾ —9½ Dec 610¼ 610¼ 600 600½ —8¼ Mar 626½ 628½ 619¼ 619¾ —7 May 636½ 637¾ 632¼ 632¼ —5½ Jul 640 640¾ 635 635½ —5 Dec 654¾ 654¾ 653¾ 653¾ —5 Est. sales 59,898. Mon.’s sales 112,103 Mon.’s open int 409,425 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 437¼ 440¾ 432¾ 432¾ —5 Jul 450½ 453 445½ 445¾ —5½ Sep 460½ 461½ 454¾ 454¾ —6¼ Dec 474 474¾ 468¼ 468¼ —6½ Mar 487½ 488 482 482 —6½ May 494 495 489 489 —6¼ Jul 496½ 497 491¾ 491¾ —6¼ Sep 487 487 482¾ 482¾ —4¾ Dec 488¼ 489¼ 484¼ 484¼ —5 Mar 497¾ 497¾ 493¾ 493¾ —4½ May 502 502 502 502 Jul 504½ 504½ 504½ 504½ — ½ Dec 477 477 474 474 —4¼ Est. sales 225,797. Mon.’s sales 226,243 Mon.’s open int 1,589,261, up 7,915 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 362½ 362½ 358 358½ —2¾ Jul 356½ 356½ 354 354¾ +¼ Est. sales 254. Mon.’s sales 263 Mon.’s open int 3,249, up 18 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1207½ 1208 1199 1199¾ —9½ Jul 1220 1221 1212½ 1213½ —8¼ Aug 1216¼ 1217¾ 1209½ 1210¾ —7½ Sep 1197¾ 1199 1192 1193¾ —6½ Nov 1197 1197½ 1190 1192¾ —6 Jan 1205½ 1206½ 1199½ 1202 —6¼ Mar 1200¼ 1200¼ 1194¼ 1196 —5¾ May 1200 1201¼ 1196 1196¾ —6 Jul 1201½ 1205¾ 1201½ 1203 —4¼ Nov 1164½ 1166¾ 1162 1162 —7½ Est. sales 188,847. Mon.’s sales 198,360 Mon.’s open int 793,266, up 857

