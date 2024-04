CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 548½ 559¼ 539½ 556½ +9¾ Jul 563¾ 573½ 554½ 571¼ +9¼ Sep 578½ 588¾ 570½ 586½ +8¾ Dec 600½ 609½ 591¾ 607½ +8½ Mar 619 626¾ 610¼ 625¾ +8¼ May 625¼ 634 623¾ 631 +2½ Jul 630½ 640¾ 627 639 +6¾ Dec 651½ 651½ 646¼ 646¼ —5¼ Est. sales 85,805. Thu.’s sales 78,488 Thu.’s open int 411,864 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 440¼ 441½ 436 440 — ¾ Jul 453¼ 454¼ 448¾ 453 —1 Sep 462½ 463¼ 458½ 462½ — ¾ Dec 475¾ 476½ 471¾ 475¾ —1 Mar 489¾ 490¼ 486 489½ —1 May 496 496¾ 492½ 495¾ —1½ Jul 499¾ 499¾ 495¼ 498¼ —1¾ Sep 488 488 485½ 485½ —3½ Dec 489 489¾ 486½ 489½ —1 Mar 496¼ 497½ 496¼ 497½ —2 Dec 479¼ 479¼ 479¼ 479¼ +½ Est. sales 179,221. Thu.’s sales 302,632 Thu.’s open int 1,582,089, up 2,797 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 354 358¾ 353¼ 357¼ +3¾ Jul 352 355 350½ 352¾ +2¼ Dec 360 360 360 360 +1½ Est. sales 474. Thu.’s sales 544 Thu.’s open int 3,130, up 119 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1211 1211¼ 1189¼ 1192¾ —19¼ Jul 1224¾ 1224¾ 1202¼ 1206 —19¾ Aug 1220 1221 1200 1203¾ —19¼ Sep 1204½ 1205 1184½ 1187¾ —18½ Nov 1202¾ 1203 1183¾ 1186¾ —17½ Jan 1210½ 1211¾ 1193½ 1196½ —16¾ Mar 1205 1205 1188 1190¼ —16¾ May 1204 1204 1190¾ 1192 —16¼ Jul 1213 1213 1196¾ 1201 —12¼ Nov 1174¼ 1174¼ 1160¼ 1161 —15¾ Est. sales 177,013. Thu.’s sales 282,110 Thu.’s open int 789,851, up 7,640

