Por qué algunos cristianos están enojados por la Biblia de Trump, “God Bless the USA”

(CNN) — El expresidente Donald Trump puso a la venta oficialmente un ejemplar patriótico de la Biblia cristiana tematizado con la famosa canción de Lee Greenwood, “God Bless the USA”.

“¡Feliz Semana Santa!”, anunció Trump en las redes sociales el martes, durante el período más solemne del calendario cristiano, la última semana de la temporada de Cuaresma que marca el sufrimiento y la muerte de Jesús.

“Mientras nos adentramos en el Viernes Santo y la Pascua, los animo a conseguir una copia de la Biblia ‘God Bless The USA'”.

El concepto de una Biblia cubierta con la bandera estadounidense, así como el respaldo de un expresidente a un texto que los cristianos consideran sagrado, ha suscitado preocupación entre los círculos religiosos. También ha suscitado preguntas sobre las motivaciones de Trump, ya que el expresidente se encuentra en medio de varias costosas batallas legales.

“Sacrilegio”, teología y la sombra del nacionalismo cristiano

La Biblia de US$ 59,99, que se publicó por primera vez en 2021, lleva impresa en la portada una bandera estadounidense y las palabras “God Bless the USA”. En el interior, tiene la letra de “God Bless the USA” y el texto de la Declaración de Independencia, el Juramento de Lealtad y otros documentos históricos estadounidenses. El material promocional de la Biblia muestra al expresidente junto al cantante de country Lee Greenwood.

Las respuestas al anuncio de Trump en las redes sociales calificaron el apoyo de “sacrilegio”, “herejía” y “al límite de lo ofensivo”, y citan lecciones extraídas directamente de la Biblia que sugieren que aprovecharse de la fe de las personas por dinero debe ser condenado.

“Es un cristianismo en bancarrota el que ve a un demagogo cooptando nuestra fe e incluso nuestras Sagradas Escrituras en aras de su propia búsqueda de poder y le alaba por ello en lugar de insistir en que nos neguemos a permitir que nuestra fe sagrada y nuestras Escrituras se conviertan en portavoz de un imperio”, dijo el reverendo Benjamin Cremer en X.

Jason Cornwall, pastor de Carolina del Sur, dijo en X que el respaldo bíblico de Trump era una violación de uno de los diez mandamientos del Testamento hebreo que prohíbe tomar el nombre de Dios en vano.

Sin embargo, las críticas no acaban en si el respaldo de Trump es o no anticristiano. De hecho, es apenas el principio.

El historiador y autor Jemar Tisby afirma que todo el proyecto hace eco de los valores del nacionalismo cristiano: la idea de que Estados Unidos fue fundada como una nación cristiana y el gobierno debe trabajar para sancionar el cristianismo a escala nacional. Los principios del nacionalismo cristiano están históricamente ligados a los prejuicios, el nativismo y la supremacía blanca.

“Hay una larga tradición de lo que se incluye y lo que no se incluye en la Biblia”, dijo Tisby a CNN.

“Lo que ha causado indignación con esta Biblia es que incluye la Declaración de Independencia, la Constitución de Estados Unidos e incluso la letra de una canción de Lee Greenwood. Así que está añadiendo a la Biblia, y está añadiendo documentos políticos específicos a la Biblia que borran completamente la separación de la Iglesia y el Estado”.

Tisby, que posee un máster en Divinidad por el Seminario Teológico Reformado de Jackson, Mississippi, ha escrito sobre los peligros del nacionalismo cristiano, tanto para el país como para la fe cristiana.

“Lo pernicioso de esto es que juega con la devoción de la gente a Dios y su amor a la patria, dos cosas que por sí mismas podrían ser inocuas o incluso buenas”, dijo.

“Pero en este esfuerzo, se mezclan los dos. Y con Trump como portavoz, está transmitiendo un mensaje muy claro sobre qué tipo de cristianismo y qué tipo de amor a la nación (está) promoviendo”.

Trump jura el cargo durante su investidura presidencial en enero de 2017. Crédito: Mark Ralston/AFP/Getty Images

Cuando Guthrie Graves-Fitzsimmons, director de comunicaciones de la Comisión conjunta baptista para la libertad religiosa, vio el respaldo bíblico de Trump, dijo que veía a un político utilizando miedos arraigados en el racismo y los prejuicios para promover una ideología cristiana específica.

“Cuando escucho ‘Make America Pray Again’, escucho promesas nacionalistas cristianas de que vamos a ‘restaurar’ de alguna manera el cristianismo en este país. Y si el autoritarismo llega a Estados Unidos, está casi garantizado que se hará en nombre del cristianismo, lo que es un pensamiento muy aterrador”.

Graves-Fitzsimmons tiene un máster en Divinidad por el Seminario Teológico Union de Nueva York y también colabora con el grupo Christians Against Christian Nationalism. Dice que cosas como la Biblia “God Bless America” pasan por alto a los muchos, muchos cristianos que no están de acuerdo con la política de Trump o la mezcla de patriotismo con fe.

“Hay una diversidad dentro del cristianismo estadounidense que se pasa por alto cada vez que la política y la religión se cruzan”, dijo a CNN. “Existe esta falsa noción de que la mayoría de los cristianos estadounidenses están presionando a favor de las restricciones antiaborto, y son antiLGBTQ, y en realidad es todo lo contrario. Los cristianos, diría yo, son los más preocupados por los efectos del nacionalismo cristiano en este país”.

Esta versión de la Biblia ya ha suscitado polémica anteriormente

La Biblia “God Bless the USA” suscitó la polémica de miembros de la comunidad y editores cuando se publicó en 2021. Originalmente iba a ser publicada por HarperCollins Christian Publishing, pero la compañía pasó del acuerdo.

HarperCollins declaró en 2021 que el rechazo al concepto no había influido en su decisión. (Los aficionados a la Biblia observarán que por este motivo el tomo respaldado por Trump utiliza la versión King James del texto, que es de dominio público. HarperCollins tiene los derechos de publicación en EE.UU. de la traducción de la exitosa Nueva Versión Internacional de la Biblia).

Tisby ha publicado tres libros con Zondervan, el sello de HarperCollins especializado en publicaciones religiosas. Fue uno de los escritores del sello que intentó disuadirles de publicar la Biblia “God Bless the USA” cuando se presentó la idea por primera vez.

“No queríamos que nos asociaran con una editorial que iba a publicar una Biblia así”, dijo. “Y creo que adquirió un elevado sentido de urgencia porque no estamos hablando simplemente del libro de alguien. Estamos hablando del texto sagrado de la Biblia”.

El cantante Lee Greenwood actúa durante una fiesta de la noche electoral en 2018 para la candidata al Senado de Estados Unidos Marsha Blackburn en Franklin, Tennessee. Crédito: Alex Wong/Getty Images/Archivo

Aunque hay innumerables versiones de la Biblia, que varían ampliamente en precio, tema y adiciones como índices, referencias, mapas y gráficos, esta combinación particular de la Biblia y una querida canción patriótica es especialmente potente.

Esta idea no sorprende a David W. Peters, pastor anglicano de Pflugerville, Texas. Peters sirvió como capellán alistado del Cuerpo de Infantes de Marina y del Ejército y fue desplegado en Iraq en 2005.

“Me acuerdo de cómo cerrábamos cada servicio de capilla del campamento de entrenamiento del Cuerpo de Marines con ‘God Bless the USA’ de Lee Greenwood”, dijo a CNN. “Todos cantábamos y llorábamos. El único desahogo emocional de la semana”.

Dice que la variedad de reacciones ante algo como una Biblia patriótica muestra lo diferente que puede ser el cristianismo estadounidense, dependiendo de la denominación o la comunidad.

“Creo que la esencia de la fe progresista liberal es la compasión, así que es alucinante (para esas personas) cómo alguien puede decir que es cristiano y seguir a un tipo que no es nada compasivo”.

Para las personas que ven el cristianismo de otra manera, o que ya son partidarios inquebrantables de Trump, Peters dice que duda que este último incidente haga algo para sacudir su fe.

“Creo que les confirmará (a ellos) que sus críticos están fuera de onda”, dijo. “¿Por qué alguien se opondría a una Biblia?”.

No está claro a dónde irán a parar los beneficios de las ventas de la Biblia

Además de la multitud de cuestiones teológicas que plantea, el respaldo de Trump a la Biblia “God Bless the USA” coincide con varias batallas legales que podrían poner al presunto candidato republicano a la presidencia en la cuerda floja por cientos de millones de dólares.

La sección de preguntas frecuentes del sitio web de la Biblia “God Bless America” aclara que ningún beneficio de las ventas de la Biblia se destinará a la campaña presidencial de Trump. Sin embargo, no se menciona si los beneficios podrían destinarse a sus problemas legales personales.

“No, GodBlessTheUSABible.com no es política y no tiene nada que ver con ninguna campaña política. GodBlessTheUSABible.com no es propiedad, no está gestionada ni controlada por Donald J. Trump, The Trump Organization, CIC Ventures LLC o cualquiera de sus respectivos directores o afiliados”, se lee en el sitio.

Sin embargo, continúa diciendo que el nombre, la semejanza y la imagen de Trump están bajo “licencia pagada de CIC Ventures LLC”. CIC Ventures está directamente vinculada a Trump en sus declaraciones financieras públicas de 2023.

CNN contactó con EliteSource Pro, la empresa de marketing detrás de la Biblia “God Bless the USA”, para obtener más información.

Trump ha sido criticado antes por su uso de la Biblia en entornos públicos. En 2020, líderes religiosos de varias confesiones cristianas condenaron su exhibición de la Biblia en una “oportunidad de foto” frente a una iglesia episcopal cerca de la Casa Blanca, mientras las protestas por la justicia racial se extendían por todo el país.

“Eso no se hace, señor presidente”, dijo sobre el incidente el teleevangelista y firme partidario de Trump Pat Robertson. “¡No está bien!”.

En 2015, Trump también dijo que la Biblia era su libro favorito, pero se negó a compartir su versículo favorito.

