CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 548½ 548½ 540½ 541¼ —5½ Jul 563¾ 564 555¼ 556¼ —5¾ Sep 578½ 579 571 572 —5¾ Dec 600½ 600½ 592 593 —6 Mar 619 619 610¼ 611¼ —6¼ May 625¼ 628½ 623¾ 625½ —3 Jul 630½ 632½ 629¼ 629¾ —2½ Dec 651½ 651½ 646¼ 646¼ —5¼ Est. sales 32,571. Thu.’s sales 73,809 Thu.’s open int 411,864 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 440¼ 440¾ 436¼ 437 —3¾ Jul 453¼ 453½ 449¼ 449¾ —4¼ Sep 462½ 462¾ 459 459¼ —4 Dec 475¾ 476 472¼ 472½ —4¼ Mar 489¾ 489¾ 486¼ 486¼ —4¼ May 496 496¼ 493½ 494 —3¼ Jul 499¾ 499¾ 496¼ 497¼ —2¾ Sep 488 488 485½ 485½ —3½ Dec 489 489¾ 486½ 486½ —4 Mar 496¼ 496¼ 496¼ 496¼ —3¼ Est. sales 80,262. Thu.’s sales 283,351 Thu.’s open int 1,582,089, up 2,797 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 354 356 353¼ 354¼ +¾ Jul 352 352 350½ 350½ Dec 359 359 358½ 358½ Est. sales 240. Thu.’s sales 544 Thu.’s open int 3,130, up 119 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1211 1211¼ 1192¾ 1195¾ —16¼ Jul 1224¾ 1224¾ 1206 1208½ —17¼ Aug 1220 1221 1203¾ 1205½ —17½ Sep 1204½ 1205 1188¾ 1190½ —15¾ Nov 1202¾ 1203 1187¾ 1190 —14¼ Jan 1210½ 1211¾ 1197¼ 1198¼ —15 Mar 1205 1205 1192 1193¼ —13¾ May 1204 1204 1195¼ 1196 —12¼ Jul 1213 1213 1199¼ 1199¼ —14 Nov 1174¼ 1174¼ 1163 1164 —12¾ Est. sales 109,948. Thu.’s sales 265,143 Thu.’s open int 789,851, up 7,640 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.79 48.79 48.03 48.35 —.44 Jul 49.35 49.35 48.60 48.88 —.47 Aug 49.17 49.24 48.57 48.82 —.45 Sep 48.95 48.95 48.36 48.58 —.49 Oct 48.74 48.74 48.14 48.33 —.49 Dec 48.72 48.74 48.10 48.33 —.47 Jan 48.44 48.54 48.18 48.37 —.46 Mar 48.27 48.54 48.15 48.54 —.20 May 48.36 48.36 48.36 48.36 —.44 Aug 48.00 48.00 48.00 48.00 —.63 Est. sales 37,446. Thu.’s sales 130,622 Thu.’s open int 573,016, up 4,125 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 344.50 345.50 337.30 338.90 —5.40 Jul 348.10 349.20 341.40 343.00 —5.10 Aug 349.40 349.40 342.70 344.20 —4.80 Sep 350.00 350.00 343.90 345.30 —4.60 Oct 349.30 349.70 343.90 345.30 —4.30 Dec 352.60 352.90 347.20 348.60 —4.30 Jan 353.00 353.00 348.00 349.30 —4.10 Mar 348.90 349.10 346.50 347.70 —3.60 May 347.70 347.70 346.80 346.80 —4.10 Jul 349.50 349.50 349.50 349.50 —3.10 Aug 350.00 350.00 349.40 349.40 —2.80 Est. sales 50,280. Thu.’s sales 162,434 Thu.’s open int 476,300, up 599

