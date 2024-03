Muchas mujeres temen por su seguridad cuando corren solas. Así se preparan

(CNN) — Dorothy Beal cambia dónde y cuándo corre para evitar un patrón en caso de que alguien la pueda…

(CNN) — Dorothy Beal cambia dónde y cuándo corre para evitar un patrón en caso de que alguien la pueda estar mirando. También saluda a los corredores que pasan y que parecen amigables para que, si se pierde, alguien pueda identificar dónde fue vista por última vez, dice.

Emily Scaglione no lleva el pelo recogido en una cola de caballo mientras corre porque teme que pueda darle al atacante algo a lo que agarrarse. Y Veronica Amele evita ponerse la sudadera con capucha en la cabeza porque dice que bloquea su visión periférica si alguien se acerca por detrás.

Las mujeres que corren han soportado durante mucho tiempo abucheos y avances no deseados por parte de hombres que a veces las siguen. Pero el asesinato el mes pasado de la estudiante Laken Riley, quien fue atacada mientras hacía jogging en un sendero boscoso en Atenas, Georgia, renovó los temores de seguridad entre las mujeres que corren solas.

Al igual que el secuestro y asesinato de Eliza Fletcher hace casi dos años en Tennessee o el asesinato de Molly Tibbetts en Iowa en 2018, el ataque mortal a Riley es otro recordatorio de los riesgos que enfrentan las corredoras, dijeron varias mujeres a CNN.

Una encuesta realizada por Adidas entre corredores en nueve países, incluido Estados Unidos, el año pasado reveló que el 92% de las mujeres dicen sentirse preocupadas por su seguridad cuando salen a correr. Más de dos tercios de las mujeres encuestadas toman precauciones de seguridad específicas, incluido correr junto a un amigo o pareja que pueda protegerlas.

“Cada vez que escucho que a otra mujer le quitaron la vida sin sentido mientras corría, es un duro recordatorio de que nunca estamos completamente a salvo y que debo protegerme lo mejor que pueda”, dijo Beal a CNN. “Pero puedo estar alerta, incluso hipervigilante, y aún así podría pasarme algo. La responsabilidad de prevenir sus propios ataques no debería recaer en las mujeres”.

CNN habló con un puñado de corredoras de todo Estados Unidos sobre sus experiencias y las medidas de seguridad que toman.

Ha corrido 47 maratones. Un incidente con sus hijos lo cambió todo

Dorothy Beal dice que ha sido corredora durante más de dos décadas y ha completado 47 maratones. Hace unos 10 años, dice que un hombre la persiguió mientras corría con sus tres hijos en un cochecito triple, lo que cambió su perspectiva sobre la seguridad.

El hombre la persiguió en un automóvil y le gritó obscenidades mientras ella empujaba el cochecito, con el cuerpo en modo de lucha o huida, dice. Era la primera vez que un extraño le lanzaba palabras vulgares mientras corría, pero no la última vez, dice Beal, que es entrenadora de atletismo y vive en Brambleton, Virginia.

Los extraños que pasan en autos o bicicletas también comentaron sobre su cuerpo mientras corre, dice. Debido a estos incidentes, agregó varias medidas de seguridad.

Dorothy Beal dice que cambia su ruta con frecuencia para no establecer un patrón de carrera para un atacante potencial. (Crédito: Dorothy Beal)

“Varío cuándo corro, dónde corro y qué distancia corro para que nadie pueda establecer un patrón de cuándo salgo de mi casa o hacia dónde voy y por cuánto tiempo”. ella dice. “Habiendo sido perseguido por alguien en un automóvil antes y agredido verbalmente en más de una ocasión, trato siempre de estar consciente de lo que me rodea”.

La ruta para correr de Beal incluye parques y áreas boscosas, y siempre lleva su teléfono, algo que nunca hacía antes de los incidentes, dice. Si está escuchando música, se asegura de que el volumen sea lo suficientemente bajo para poder escuchar una amenaza potencial. También evita llevar spray de pimienta porque teme que alguien pueda dominarla y usarlo en su contra, dice.

En el pasado, se levantaba a las 4 a.m. para correr en la oscuridad previa al amanecer. Pero ya no más. Y si alguien la hace sentir incómoda, interrumpe su carrera, cambia su ruta o llama a un amigo para que se quede con ella por teléfono hasta que esté a salvo.

“Lamentablemente vivimos en un mundo donde no importa la hora del día, la ropa que vestimos o las precauciones que tomamos al correr”, dice. “Todavía nos pueden pasar cosas”.

Una alarma oculta

Verónica Amele corre unos tres días a la semana y nunca sale de casa sin su spray de pimienta, un teléfono cargado y una alarma de seguridad personal metida en su sostén deportivo.

Su familia rastrea su paradero con la aplicación para compartir ubicación Life360 cuando corre. En 2022, estaba entrenando en un sendero boscoso y notó que un hombre parecía estar siguiéndola. Él se detuvo después de que ella corrió en dirección a alguien que paseaba a su perro, dice.

Amele, una entrenadora de carreras en Kennesaw, un suburbio de Atlanta, dice que los asesinatos de corredoras en los últimos años la han hecho reconsiderar su seguridad y la seguridad de las personas a las que entrena.

Insta a las corredoras a priorizar la seguridad notificando a alguien cuando están corriendo, cambiando sus rutas y horarios de inicio, llevando un dispositivo de seguridad y no usando auriculares. Se ha vuelto hipervigilante respecto de su seguridad, dice, lo que ha hecho que sus carreras se parezcan más a sesiones de entrenamiento y no a los descansos para descomprimir que alguna vez fueron.

Verónica Amele dice que siempre está alerta y lleva spray de pimienta para protegerse de posibles atacantes. (Crédito: Verónica Amele)

Amele dice que siempre está alerta, con el dedo sobre la boquilla de su spray de pimienta cuando alguien se acerca mientras corre.

“Es difícil relajarse cuando siempre estás mirando por encima del hombro”, dice. “Si veo que un tipo viene hacia mí, me aseguro de que el spray de pimienta esté listo. Y cuando me pasa, me doy la vuelta para asegurarme de que sigue su camino y no se ha dado vuelta para seguirme”.

Su alarma, un pequeño dispositivo con un sonido estridente parecido a un silbido, es lo suficientemente fuerte como para ahuyentar a los atacantes y alertar a otros que se encuentran cerca, dice.

También cambia su horario de carrera y sus ubicaciones para asegurarse de que sus patrones no sean predecibles.

“A veces vuelvo a un sendero después de entrenar en otro lugar y alguien me dice: ‘Hace mucho que no te veo, ¿dejaste de correr?'”, dice Amele. “Es un poco espeluznante, porque te dice que la gente te está mirando”.

El asesinato de Riley hace a esta mujer reconsiderar las carreras matutinas

Sarah Lyon corre unas cinco veces por semana como parte de su entrenamiento para la maratón. Esta residente de Chicago corre por un sendero frente al lago la mayoría de las mañanas, una decisión que tomó por motivos de seguridad.

“Los coches no pueden seguirme por el camino y hay más espacio ahí fuera, por lo que podré ver a alguien que viene desde más lejos”, dice Lyon, que trabaja en marketing de redes sociales.

Lyon dice que a veces recibe abucheos no deseados cuando corre por las aceras y lleva spray de pimienta en una correa para la mano para que sea de fácil acceso. También notifica a alguien cuando sale a correr y les dice a qué hora regresará para que puedan alertar a las autoridades si no regresa.

Sarah Lyon dice que nunca usa auriculares durante las carreras para asegurarse de estar consciente de su entorno. (Crédito: Sarah Lyon)

Nunca usa auriculares en el camino, siempre alterna sus rutas y está constantemente alerta ante posibles peligros. Ella dice que la noticia del asesinato de Riley, que ocurrió durante su carrera matutina, la hizo reconsiderar sus horarios de salida.

“Prefiero correr temprano en la mañana porque la ciudad es tranquila y me encanta ver el amanecer. Sin embargo, en estos últimos días, definitivamente me he vuelto aún más consciente de lo que me rodea cuando he estado allí”, dice.

“Las mañanas tranquilas no son pacíficas para mí en este momento. En cambio, lo veo como el momento perfecto para que alguien se salga con la suya porque nadie estaría cerca para verlo”.

Lyon dice que el mundo impone a las mujeres la carga de protegerse a sí mismas en lugar de esforzarse más en prevenir ataques.

“La sociedad no está haciendo lo suficiente para enseñar a los hombres a no atacar a las mujeres”, afirma. “Hay demasiadas personas que culpan a las víctimas cuando sucede algo en lugar de responsabilizar a los criminales”.

Pone música a todo volumen cuando corre

Emily Scaglione, estudiante de la Universidad de Baylor en Texas, corre unos cuatro días a la semana en senderos de parques y zonas boscosas, dice. La mayoría de los días, se asegura de que su cabello esté recogido en un moño francés, no en una cola de caballo, cuando corre, dice.

“Puede ser peligroso correr con una cola de caballo, porque esencialmente proporciona un asa que se arrastra detrás de ti, lo que te hace más fácil de agarrar”, dice.

También corre con spray de pimienta atado a su mano y pone música a todo volumen desde su teléfono sin auriculares.

“Escucho mi música exclusivamente en altavoz. Aunque muchos pueden considerar esto desagradable, me hace sentir más segura”, afirma. “No tener nada en los oídos me permite ser más consciente de lo que me rodea y alerta a las personas de que me acerco por detrás o alrededor de ellas”.

Y si la atacaran o la secuestraran, dice, su música a alto volumen podría llamar la atención y ayudar a los transeúntes a darse cuenta.

Dice que incluso tomó fotografías de autos que parecen estar siguiéndola para que, si sucediera algo malo, la matrícula sirviera de punto de partida para los investigadores.

Scaglione dice que tomar todas estas medidas puede resultar agotador y exasperante. También sabe que tal vez no sirvan de mucho contra un atacante decidido.

“Riley aparentemente hizo todo bien; corrió mientras salía el sol, le dijo a la gente adónde iba e incluso estaba cerca del campus de su universidad, pero aún así no fue suficiente. Esto me ha demostrado una vez más que, aunque mis precauciones son esenciales, no pueden ser suficientes”, afirma.

Scaglione y las otras mujeres dicen que los recientes asesinatos las han dejado más nerviosas. Pero están decididos a seguir corriendo.

