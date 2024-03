Resumen de la guerra entre Israel y Hamas este domingo 10 de marzo del 2024

Esta cobertura en vivo finalizó. Para ver las actualizaciones más recientes haz clic aquí. TOPSHOT — Los palestinos se van…

Esta cobertura en vivo finalizó. Para ver las actualizaciones más recientes haz clic aquí.

TOPSHOT — Los palestinos se van con algunos artículos rescatados de los escombros de un edificio residencial atacado durante un ataque aéreo israelí nocturno en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de marzo de 2023, en medio de continuas batallas entre Israel y el grupo militante palestino Hamas. (Foto de SAID KHATIB/AFP) (Foto de SAID KHATIB/AFP vía Getty Images) (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

The-CNN-Wire

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.