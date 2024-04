Estos europeos se mudaron a Estados Unidos y dicen que no hay vuelta atrás

(CNN) — A pesar de todas las historias de familias estadounidenses que han dicho adiós a Estados Unidos para dar…

(CNN) — A pesar de todas las historias de familias estadounidenses que han dicho adiós a Estados Unidos para dar a sus hijos una educación diferente en Francia, que se mudaron a Italia en busca de un mejor estilo de vida o que se han trasladado a Portugal para poder costear la atención sanitaria y jubilarse de forma barata, hay muchos europeos que han cruzado el charco y han hecho de Estados Unidos su hogar y dicen que nunca volverán al continente europeo de nuevo.

Dado que CNN Travel presenta regularmente a expatriados que “viven el sueño” en Europa, decidimos averiguar cómo ha sido la experiencia de algunos de los que buscan oportunidades al otro lado del Atlántico.

Hablamos con un puñado de europeos que están abrazando la vida estadounidense sobre lo que les trajo y les ata a Estados Unidos. Esto es lo que dijeron:

Mentalidad de “vaquero” que sabe hacer las cosas

Florian Herrmann, de 44 años y originario de Múnich, Alemania, llegó a Estados Unidos en 2006 como parte de un programa universitario de intercambio y prácticas en California.

Cuando terminó, regresó a Alemania antes de ser contratado para trabajar en una pequeña empresa familiar de Wyoming.

“Siempre fui un cazador de carreras, supercentrado en mi carrera”, dice Herrmann, que finalmente fundó su propio negocio de marketing turístico en Estados Unidos, Herrmann Global. “Todo cambió para mí cuando llegué a Estados Unidos. La gente me dijo que el cielo es el límite, que si lo ves, puedes hacerlo”.

Para él, el espíritu estadounidense de “apoyar al desvalido” es especialmente poderoso. Herrmann, que sigue siendo ciudadano alemán, dice que planea obtener la ciudadanía estadounidense cuando la opción de que los alemanes tengan doble nacionalidad sea más fácil.

“La mentalidad aquí es ‘vamos a intentarlo’. Y si no funciona, dicen: ‘Bueno, lo hiciste y ahora sabes que no funcionó'”, dice. En comparación, fracasar en algo como empresario en Alemania es algo que “cargas sobre tus hombros”, dice, y suele significar menos oportunidades en el futuro.

Herrmann, que vive con su esposa estadounidense y sus dos hijos en Lander, Wyoming, una pequeña ciudad de menos de 8.000 habitantes, dice que se siente afortunado de vivir en una comunidad tan unida y con una “mentalidad de vaquero”.

“Los pueblos pequeños de Estados Unidos siguen siendo increíbles”, afirma. “Hay un sistema de apoyo que no veo en ningún otro lugar del mundo. Conoces al policía, a la gente de los juzgados, a los vecinos. Mis amigos me visitan desde Alemania y me ven saludando a un policía y se preguntan qué estoy haciendo”.

Aunque a Herrmann le encanta la naturaleza salvaje de Wyoming, admite que a veces puede sentirse aislado. Y aunque consideraría la posibilidad de volver a Alemania durante uno o dos años, no cree que pueda regresar allí a largo plazo.

“Me he vuelto demasiado estadounidense. Me encanta mi vida y mi forma de vivir”, dice. “Cuando vuelvo, pienso: ‘De verdad que ya no podría vivir aquí'”.

“Sé que me enterrarán aquí”, añade. “Me siento estadounidense. Este país ha hecho mucho por mí, y estoy comprometido y agradecido”.

Un “optimismo innato”

Gabriele Sappok, de 54 años, fundó Imagine PR en Nueva York en 2006, tras dejar Stuttgart, Alemania para vivir con su novio alemán (ahora su marido y socio). El optimismo de la vida estadounidense es lo que más la inspira.

“Me encanta mi país de origen, pero la sensación general en Alemania es que el vaso está medio vacío, mientras que aquí hay un optimismo innato que aprecio y me encanta”, dice esta ciudadana alemana con permiso de residencia en Estados Unidos.

Cuando vuelve a Alemania, Sappok dice que los alemanes se quejan de que los estadounidenses les preguntan despreocupadamente cómo están “sin que les importe realmente”.

Andreas y Gabriele Sappok en una foto delante de la Casa Blanca en Washington. Crédito: Gabriele Sappok

“Le explico a la gente que me alegra el día cuando me preguntan cómo estoy en Estados Unidos, es un gesto que aprecio”, dice, y añade que hay una gran brecha cultural entre Europa y Estados Unidos, por no mencionar dentro de Europa.

“En Alemania, es casi como si se esperara que no fueras feliz todo el tiempo, porque entonces la gente duda de tu sinceridad”, dice Sappok. “Tienes que tener un cierto nivel de cinismo y crítica porque eso es lo que te hace inteligente”.

Dice que se molesta mucho cuando ve a los europeos criticar a Estados Unidos.

“Este es un buen país, es realmente un buen país”, afirma. Si finalmente ella y su marido regresan a Alemania, será solo por el apoyo del sistema social de allí.

“Para nosotros, al final, va a ser una cuestión de si podemos permitirnos envejecer en Estados Unidos y en Nueva York en particular”, dice.

Sappok es consciente de que se benefició de cosas como la educación universitaria gratuita en Alemania y “realmente no lo devolvió”, dice, ya que se trasladó pronto a Estados Unidos para trabajar y vivir.

“Hay un poco de culpabilidad en ello, pero mientras pueda trabajar y pueda hacer lo que hago, no quiero mudarme a ningún sitio”, afirma.

Lo único que extraña de su país natal es la familia y algunos platillos, como la especialidad suaba llamada maultaschen, muy apreciada en su Stuttgart natal.

“En Estados Unidos se pueden conseguir muchas cosas, pero esas albóndigas no”, dice.

“La gente te dice que vayas a por ello”

Laurence Noguier es copropietaria de un restaurante francés en Chicago. Crédito: Jason W. Kaumeyer

Originaria de Francia, Laurence Noguier, copropietaria del restaurante Bistronomic de Chicago, se trasladó a la ciudad en 1998, cuando tenía 27 años.

También cita el espíritu emprendedor estadounidense como algo que aprecia de su país de adopción.

“En EE.UU., si tienes un proyecto, la actitud de trabajo adecuada, un poco de sentido común y la voluntad de lograrlo, encuentras realmente una audiencia, un sistema de apoyo y gente que te dice ‘¡a por ello! “Si tienen contactos o recursos, los compartirán para que puedas dar el siguiente paso”.

Francia, en comparación, es un lugar donde “realmente necesitas capital y contactos para ser emprendedor y el rasgo del fracaso es más inhibidor”, afirma.

Pero su amor por Estados Unidos va más allá de las posibilidades empresariales.

“Soy una persona optimista. No soporto la mentalidad de ‘antes era mejor'”, afirma.

Noguier, que tiene 53 años, dice que también experimenta menos discriminación por la edad en Estados Unidos que en Francia.

“Estados Unidos me hace sentir relevante como mujer de más de 50 años. La edad no se juzga. En Estados Unidos me siento más fuerte, se me escucha más que en Francia”, afirma.

Dicho esto, a veces encuentra agotadora la “búsqueda constante de ser mejor, más eficiente y más relevante” en Estados Unidos.

Y aunque el costo de la sanidad en Estados Unidos comparado con Europa es “bastante exponencial”, dice, “los tópicos de que en Estados Unidos no hay sanidad ni jubilación son en realidad falsos”.

Su corazón y su alma están ligados a dos países, dice Noguier, que tiene la tarjeta de residencia y piensa solicitar la nacionalidad este año.

“Me siento más estadounidense cuando me relaciono con franceses de Francia, y quiero que todos vengan a Estados Unidos e intenten descubrirse en otro mundo”, dice Noguier. “Aunque estoy orgullosa de ser europea, creo que mi personalidad encaja mucho mejor en Estados Unidos”.

Mezclarse en el crisol

Clodagh Lawless es propietaria de la taberna The Dearborn, en Chicago. Crédito: Clodagh Lawless

Clodagh Lawless, propietaria de la taberna The Dearborn de Chicago, creció en Galway, Irlanda y llegó a Estados Unidos en 1998, después de que sus padres consiguieran visados para que la familia pudiera trasladarse.

Dice que vivir en Estados Unidos le ha dado el privilegio de conocer y entablar amistad con personas de muchas etnias diferentes.

“Estados Unidos es un crisol de personas de muchas culturas diferentes. Eso aporta mucha educación del mundo que no se puede encontrar en ninguna escuela o universidad”, dice Lawless, que obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2017.

A diferencia de la Irlanda de hoy, dice, cuando ella crecía allí no tenía la oportunidad de conocer a mucha gente de otros países, ya que Irlanda aún no era un destino importante para la migración.

También prefiere el clima de Chicago.

“Durante mi infancia en el oeste de Irlanda, siempre estaba lloviendo”, dice. “Llevo en Chicago 27 años, me encantan las dos estaciones, invierno y verano”.

Dice que, aunque nunca dirá nunca, no se imagina viviendo de nuevo en Irlanda a tiempo completo.

Lawless prefiere las estaciones de Chicago al clima de su Irlanda natal. Crédito: Pgiam/iStock Unreleased/Getty Images

A sus hijos les encanta ser irlandeses-estadounidenses, dice Lawless, y están muy orgullosos de su herencia irlandesa y de su madre “ahora estadounidense”.

“Convertirme en ciudadana estadounidense ha sido uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida”, afirma. “El mero hecho de conocer las oportunidades y privilegios que conlleva ser estadounidense hace que se me salten las lágrimas cada vez que hablo de ello”.

Costas más soleadas

Lorna MacDonald, segunda por la derecha, llegó a Florida en un velero con su familia en 1979. Crédito: Lorna MacDonald

Lorna MacDonald llegó a Estados Unidos en 1979, cuando apenas tenía 17 años, procedente de Penzance, Inglaterra, a bordo de un velero de 13 metros con el que surcaba el océano Atlántico con su madre, su padre y su hermano.

“No había espacio para crecer en lo que mi familia hacía en Inglaterra, todos mis amigos se marchaban a Dubai o Australia en aquella época”, dice. “Mi padre siempre tuvo un increíble sentido de la aventura”.

La familia desembarcó en Singer Island, Florida con destino a la bahía de Chesapeake, pero se enamoraron de San Agustín mientras navegaban.

Y allí es donde siguen hoy. Para 1981, la familia había abierto The Raintree, un apreciado restaurante local del que MacDonald sigue siendo propietaria, y para 1986 ya había adquirido la nacionalidad estadounidense.

La familia MacDonald abrió el restaurante The Raintree en San Agustín en los años ochenta. Augustine en los ochenta. Crédito: Lorna MacDonald

MacDonald vuelve a Inglaterra con regularidad para visitar a amigos del colegio con los que mantiene el contacto.

“La última vez, mi único amigo reunió a todos en el pub. Es una locura cómo pasan los años y sigues conectado”, dice.

Pero dice que no volvería a vivir allí “aunque le pagaran por ello”.

“Cuando vuelvo a casa y miro mi ciudad natal, es realmente deprimente”, dice de Penzance. “No es vibrante, la economía allí es mucho peor que en EE.UU. Parece mucho más agobiante que aquí, y el clima tiene mucho que ver”.

Tampoco extraña la estructura de clases con la que creció en Inglaterra, dice.

“Aquí te encuentras todos los días con gente de todas las clases sociales. Se juzga menos a la gente y se sigue más la corriente”, dice.

Dicho esto, Inglaterra siempre será su hogar, afirma MacDonald.

“Pero cuando estoy allí, me refiero a Estados Unidos como mi hogar”.

