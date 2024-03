El director de “Rust” relata el momento en que le dispararon en el set, durante el juicio a la encargada de las armas de la película

(CNN) — Joel Souza, director y guionista de la película “Rust”, subió al estrado este viernes en el juicio por…

(CNN) — Joel Souza, director y guionista de la película “Rust”, subió al estrado este viernes en el juicio por homicidio involuntario de la encargada de armas de la producción, para testificar sobre el momento en que le dispararon en el set.

“Hubo un estallido increíblemente fuerte”, a diferencia de las descargas típicas en el set, testificó Souza. “Esto fue ensordecedor”.

Después del estallido, Souza dijo: “Sentí como si alguien me hubiera golpeado un bate de béisbol en el hombro, lo recuerdo claramente”.

La familia de la directora de fotografía Halyna Hutchins demanda civilmente a Alec Baldwin y a la productora de “Rust”

Souza estaba parado directamente detrás de la directora de fotografía Halyna Hutchins, tratando de ver más de cerca la toma de la cámara de la película.

“Recuerdo claramente que (a Hutchins) la bajaron al suelo, la gente la tenía a ambos lados. Todavía no sabía lo que había pasado. Nada tenía sentido”, afirmó. “Recuerdo que inicialmente pensé: ‘¿Se había asustado por eso?’ y luego vi la sangre en su espalda”. Hutchins recibió un disparo mortal durante el incidente de octubre de 2021.

Souza recordó la caótica escena que se desarrollaba y la presencia de la encargada de armas Hannah Gutiérrez Reed, “de pie allí, luciendo angustiada”.

“Recuerdo que ella dijo: ‘Lo siento, lo siento, Joel’ y recuerdo que alguien le gritó y simplemente la sacaron”, recordó.

En el hospital, el cineasta dijo que no entendía que le habían disparado.

“Sabía que algo me había impactado, pero seguían hablando de esta bala y simplemente no podía procesar lo que pasaba. Yo seguía diciendo: ‘No lo entiendes. No, no, no, esto era un set de una película. Eso no es posible. No lo entiendes’ y ‘Simplemente no es posible’. Simplemente no es posible que haya disparos reales”.

Luego, los médicos le mostraron a Souza la radiografía de su espalda.

“Había una bala muy grande dentro”.

Los testimonios en el juicio han dependido de si Gutiérrez Reed, quien estaba a cargo de manejar las armas en el set, o Alec Baldwin y el equipo de producción de la película, son los responsables del disparo.

El fiscal de Nuevo México, Jason Lewis, ha dicho que el hecho de que Gutiérrez Reed no implementara adecuadamente los controles de seguridad llevó a que balas reales llegaran al set. Alternativamente, sus abogados defensores han enfatizado que el equipo de producción de la película fomentó un ambiente caótico y que a Reed, que en ese momento tenía solo 24 años, se le asignó una cantidad excesiva de responsabilidades en el set.

Gutiérrez Reed se declaró inocente de los cargos de homicidio involuntario. Baldwin también se declaró inocente de los cargos de homicidio involuntario derivados de la muerte de Hutchins.

