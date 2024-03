¿Cómo Trump (de repente sin liquidez) podría recaudar más de US$ 500 millones para cumplir sentencias en su contra?

(CNN) — Donald Trump se enfrenta a una crisis de liquidez a medida que se acercan rápidamente los plazos para liquidar…

El miércoles, un juez de la corte de apelaciones de Nueva York se negó a darle al expresidente tiempo adicional para satisfacer una sentencia de US$ 454 millones en un caso de fraude civil. Un juez federal está a punto de decidir si concede el último esfuerzo legal de Trump para retrasar o publicar una fracción de una sentencia de US$ 83,3 millones que le debe a E. Jean Carroll por un caso de difamación.

La lucha de la semana pasada revela los desafíos que enfrenta Trump al elevar las sentencias combinadas por un total de US$ 537 millones. Al pedir reparación, los abogados de Trump dijeron a los jueces que pagar las fianzas podría costarle US$ 104 millones adicionales: su estimación de los honorarios que tendría que pagar. Los abogados de Trump dijeron que es posible que tenga que deshacerse de algunas de sus propiedades en “circunstancias urgentes” para recaudar efectivo rápidamente, recurrir a los mercados de capital o encontrar otra fuente de efectivo. El mes pasado, Trump comenzó a vender zapatillas doradas por valor de US$ 399.

“Es un problema realmente sustancial. Realmente está entre la espada y la pared”, dijo Adam Kaufmann, un abogado defensor penal.

La crisis de liquidez desafía la imagen proyectada desde hace mucho tiempo por Trump de un hombre de negocios exitoso con mucho dinero y la capacidad de un inconformista para superar los problemas legales y financieros. Se apalancó en esa reputación para llegar a la Casa Blanca en 2016.

Ahora, el principal aspirante presidencial republicano en 2024 podría acabar muy endeudado con un banco, un donante o alguna otra fuente de capital. A la incertidumbre sobre las ganancias futuras de Trump se suman las cuatro acusaciones penales que enfrenta.

El jueves, los abogados de Carroll señalaron los crecientes problemas legales de Trump al instar al juez a rechazar la solicitud de Trump de retrasar o reducir el monto de la fianza en su caso.

“Si Trump es declarado culpable incluso de un subconjunto de los 91 cargos por delitos graves presentados en su contra, las implicaciones para su capacidad para satisfacer la sentencia aquí podrían ser significativas. E incluso antes de una condena, la ‘marca’ de Trump (supuestamente su activo más valioso, aunque no uno que pueda utilizarse fácilmente para satisfacer una sentencia civil) puede sufrir como resultado de los diversos procedimientos legales en los que está envuelto”, dijeron los abogados de Carroll.

La reputación de Trump de no pagar a abogados y otras personas podría afectar su capacidad para recaudar efectivo. Trump puede depositar el efectivo él mismo u obtener una fianza de apelación, que a menudo está respaldada por efectivo o valores fácilmente negociables, pero el tamaño de las sentencias complica el proceso, dicen los abogados.

No está claro cuánto efectivo tiene Trump disponible. El año pasado testificó bajo juramento que tenía más de US$ 400 millones en efectivo. Según la oficina del fiscal general de Nueva York, en 2021 la participación del 30% de Trump en una sociedad con Vornado, una empresa de inversión inmobiliaria, valía unos US$ 200 millones, pero Trump necesitaría vender esa participación para convertirla en efectivo. Es poco probable que Trump agote toda su posición de efectivo, ya que las propiedades tienen facturas y nóminas.

Trump ofreció pagar una fianza de US$ 100 millones para cubrir el caso del fiscal general de Nueva York, pero el juez de la corte de apelaciones la rechazó. El plazo para la sentencia en el caso Carroll es en menos de dos semanas a menos que ese juez acceda a la petición de Trump de retrasar o reducir el pago. Tiene hasta la última semana del mes para cumplir con la sentencia por fraude civil o enfrentar la posibilidad de que el estado tome medidas para confiscar propiedades.

La magnitud de las sentencias plantea preguntas prácticas sobre cómo Trump podría conseguir el dinero en efectivo. El miércoles, el juez de la corte de apelaciones levantó una condición a instancias de Trump: una prohibición que le impedía obtener préstamos de instituciones financieras reguladas en Nueva York.

Grandes prestamistas

Muchos de los bancos más grandes del mundo dejaron de prestarle a Trump hace décadas. Deutsche Bank, al que recurrió repetidamente para financiar acuerdos inmobiliarios, puso fin a su relación con Trump después del 6 de enero de 2021. Signature Bank, otro antiguo prestamista de Trump, también dejó de hacer negocios con él después del ataque al Capitolio de Estados Unidos.

Trump recurrió a Axos Bank, un prestamista de California, en 2022 para obtener un préstamo de US$ 100 millones para refinanciar la Torre Trump, pero no está claro si ese banco volvería a prestarle dinero a Trump. Las llamadas de CNN al banco y a su director ejecutivo, Greg Garrabrants, no fueron respondidas.

Los abogados dicen que Trump podría intentar quitar el capital de ciertas propiedades, pero si hay hipotecas pendientes o préstamos existentes eso podría hacerlo más difícil porque un banco no querría ser el segundo en la fila para cobrar el dinero.

Otra posible complicación: la Organización Trump dejó de preparar un estado financiero personal para Trump hace dos años, por lo que un prestamista tendría que sentirse cómodo con las finanzas y podría solicitar una tasación de las propiedades, lo que también lleva tiempo.

Venta de liquidación

Los abogados de Trump dijeron que, sin posponer las sentencias, Trump podría tener que vender algunas de sus propiedades en lo que podría equivaler a una venta de liquidación.

“Si tuviera que vender una propiedad, sería un mercado bastante difícil, pero incluso si no lo fuera, los compradores potenciales olerían sangre en el agua y presionarían para obtener condiciones bastante estrictas”, dijo Kaufmann.

Trump ha sido dueño de la mayoría de sus propiedades durante años, por lo que si se ve obligado a venderlas, podría incurrir en una gran factura fiscal a menos que pueda compensarla con pérdidas.

“Hay cuestiones prácticas” en la venta de propiedades, dijo Jeremy Saland, abogado defensor penal. “Eso es una pesadilla. ¿Cuántas propiedades tendrá que ofrecer para lograr eso?”.

Cualquier venta tendría que ser revisada por la supervisora designada por el tribunal de la Organización Trump, la jueza retirada Barbara Jones, quien permanecerá en el cargo durante tres años. Las transferencias superiores a US$ 5 millones también deben ser reportadas a Jones.

Proceso para obtener una fianza

Otro escenario posible es conseguir una fianza. Las fianzas de apelación representan solo el uno por ciento del negocio de fianzas, según la Surety & Fidelity Association of America. Por muy poco comunes que sean las fianzas de apelación, la necesidad de que un individuo obtenga una fianza tan masiva es significativamente menos común.

“Es más difícil para un individuo que para una empresa conseguir una fianza muy grande”, dijo David Shick, cofundador y presidente de ProSure Group, un corredor que garantiza fianza.

Los aseguradores normalmente quieren efectivo o activos fáciles de vender para respaldar la fianza, pero si aceptaran propiedades, podría resultar más costoso. Por ejemplo, el emisor de la fianza podría querer, digamos, US$ 200 millones en activos como garantía de una fianza de US$ 100 millones para cubrir el tiempo y el esfuerzo necesarios para vender la propiedad, si el cliente pierde una apelación, dijo.

Shick dijo que para sentencias grandes es posible que varias compañías de seguros se unan.

“Es inusual, pero también lo es el tamaño de la fianza”, dijo, y agregó que “el tribunal determinará lo que aceptarán y lo que no aceptarán”.

En cualquier situación en la que una empresa decide respaldar una fianza grande, especialmente si la garantía no es líquida como una propiedad, dijo Shick, “todo se reduce a una decisión comercial sobre con quién se hace negocios”.

