CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel May 543¼ 549½ 538½ 547½ +4 Jul 559½ 564½ 555 562¾ +3½ Sep 577½ 581½ 573¾ 580½ +3 Dec 600¼ 604½ 597½ 603¼ +2½ Mar 619½ 623 617 621¾ +1¾ May 630¼ 634¼ 629¼ 633 +1¼ Jul 634½ 638 632¾ 636 +½ Sep 644 Dec 655 — ¼ Mar 665 — ½ May 663¼ +¼ Jul 625 626 625 626 —6¼ Est. sales 80,510. Tue.’s sales 977,480 Tue.’s open int 410,277, up 852 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel May 432 432¼ 426¼ 426¾ —5¾ Jul 445 445 438¾ 439¼ —5¾ Sep 453¾ 454 448½ 448½ —5¾ Dec 467¾ 468 462 462¼ —5¾ Mar 481¾ 481¾ 475¾ 476 —5¾ May 487½ 487¾ 482¼ 482¾ —5¾ Jul 490 490¼ 485 485½ —5¾ Sep 480¼ 480¼ 477¾ 477¾ —4½ Dec 483 483¼ 478¾ 479½ —4½ Mar 489¾ 490 488½ 488½ —4½ May 494½ 494½ 492¼ 492¼ —4½ Jul 496¼ 496½ 495½ 495½ —5¼ Sep 469¾ —5¼ Dec 470 470¾ 469 469 —4½ Jul 480¾ —4½ Dec 464½ —4½ Est. sales 301,967. Tue.’s sales 293,435 Tue.’s open int 1,591,835, up 2,574 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 357¼ 357¼ 352½ 355 —2½ Jul 351 351¾ 347¾ 348½ —3¼ Sep 347 —2 Dec 357 +1¾ Mar 354 +1¾ May 360 +1¾ Jul 364¾ +1¾ Sep 376½ +1¾ Dec 383¼ +1¾ Mar 380¼ +1¾ Jul 349½ +1¾ Sep 365¼ +1¾ Est. sales 434. Tue.’s sales 335 Tue.’s open int 3,205 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel May 1196¾ 1198 1189½ 1192½ —6½ Jul 1210 1211½ 1203½ 1206½ —6 Aug 1207 1208¾ 1201¼ 1205 —4¾ Sep 1189¾ 1190¼ 1184 1185¼ —6¾ Nov 1188¾ 1189¾ 1182 1183½ —7½ Jan 1199¼ 1199¼ 1191¾ 1193 —7½ Mar 1190½ 1192¾ 1185½ 1187¼ —7¼ May 1192 1193¼ 1186½ 1188¼ —7 Jul 1196¼ 1197½ 1190½ 1192¾ —7¼ Aug 1184 —7¼ Sep 1161 —7¾ Nov 1159 1159 1151¾ 1152½ —8 Jan 1161¼ —7¾ Mar 1160¾ —7¾ May 1164 —7¾ Jul 1169 —7¾ Aug 1163 —7¾ Sep 1144¾ —8 Nov 1135 1135 1132 1132 —8 Jul 1131¾ —8 Nov 1108¾ —8 Est. sales 192,109. Tue.’s sales 231,976 Tue.’s open int 803,536, up 10,270 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb May 48.42 48.43 47.39 47.67 —.75 Jul 48.95 48.98 47.97 48.22 —.77 Aug 48.94 48.98 48.01 48.25 —.74 Sep 48.82 48.82 47.88 48.13 —.70 Oct 48.64 48.64 47.70 47.92 —.65 Dec 48.52 48.56 47.64 47.91 —.68 Jan 48.51 48.51 47.74 47.96 —.69 Mar 48.40 48.41 47.68 47.91 —.68 May 48.04 48.10 47.95 47.96 —.69 Jul 48.05 48.16 47.93 47.96 —.71 Aug 47.77 47.80 47.72 47.72 —.71 Sep 47.49 47.60 47.39 47.39 —.72 Oct 46.96 46.96 46.88 46.88 —.77 Dec 46.73 46.73 46.54 46.65 —.78 Jan 46.65 —.79 Mar 46.62 —.79 May 46.67 —.79 Jul 46.68 —.79 Aug 46.41 —.79 Sep 46.43 —.79 Oct 46.30 —.79 Dec 46.54 —.79 Jul 46.43 —.79 Oct 46.42 —.79 Dec 46.16 —.79 Est. sales 129,966. Tue.’s sales 110,643 Tue.’s open int 576,850, up 1,312 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton May 339.20 341.90 338.20 339.00 —.80 Jul 342.80 344.90 341.90 342.60 —.90 Aug 343.30 345.40 342.70 343.40 —1.00 Sep 344.00 345.90 343.40 344.10 —1.00 Oct 344.20 345.40 342.90 343.70 —1.30 Dec 347.50 348.60 345.90 346.60 —1.50 Jan 348.10 349.30 346.60 347.40 —1.30 Mar 345.60 347.40 344.80 345.60 —.80 May 346.00 347.00 345.40 345.40 —.50 Jul 347.20 348.70 346.70 347.00 —.60 Aug 348.00 348.20 346.60 346.60 —.60 Sep 345.60 —.50 Oct 343.10 —.30 Dec 346.10 347.30 345.10 345.10 —.40 Jan 345.40 —.40 Mar 345.00 —.20 May 345.00 —.20 Jul 346.20 —.20 Aug 345.10 —.10 Sep 342.50 Oct 340.30 —.20 Dec 339.80 —.10 Jul 340.30 —.10 Oct 340.30 —.10 Dec 337.80 —.10 Est. sales 93,376. Tue.’s sales 107,948 Tue.’s open int 473,071

