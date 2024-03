Bayas de asaí y trabajo infantil: cómo los niños en Brasil trepan a árboles de 20 metros de altura para recoger el superalimento

Macapá, Brasil (CNN) — En el puerto de Igarapé da Fortaleza, en el extremo norte de Brasil, los trabajadores portuarios…

Macapá, Brasil (CNN) — En el puerto de Igarapé da Fortaleza, en el extremo norte de Brasil, los trabajadores portuarios descargan grandes sacos de color rojo anaranjado desde pequeños barcos de madera. Pequeñas bayas oscuras se esparcen por el muelle, tiñendo todo de color púrpura y volviendo resbaladizo el pavimento. Después de ser lavado, procesado y mezclado, de cada saco se producirán casi 20 litros de pulpa de açaí que se utilizarán en tazones, batidos y suplementos vitamínicos.

En primavera, cuando la mayoría de la fruta aún no está madura, cada saco de 13 kilos se vende a mayoristas por alrededor de US$ 80, más del doble del precio al que se vende en temporada. Los compradores tal vez saben, o no, que el superalimento que están comprando para venderlo a multinacionales pudo haber sido recolectado por niños. Nadie lo regula.

Ochenta dólares sería una fortuna que los recolectores podrían llevarse a casa, pero antes les tienen que pagar a los “cruzadores”, que proporcionan transporte en bote desde las aldeas cercanas a la selva y de regreso, y a los propietarios de las tierras cuyos árboles cosecharon. No siempre ha sido así. La creciente demanda ha transformado lo que alguna vez fue una industria mayoritariamente local en una operación internacional que ejerce presión sobre las comunidades que, durante décadas, han dependido de la fruta para su supervivencia económica y su propia subsistencia.

En 2012, el estado de Pará, que produce más del 90% del asaí de Brasil, exportó 39 toneladas de la fruta; en 2022, se exportaron 8.158 toneladas, generando más de US$ 26 millones en ingresos, según datos de la industria. Como resultado, a los niños se los envía a hacer viajes peligrosos para recolectar la fruta, para lo que trepan a árboles de hasta 20 metros de altura sin arneses y exponiéndose a los peligros de los pantanos de la selva tropical, incluidas serpientes venenosas, escorpiones y jaguares.

160 millones de niños están sometidos al trabajo infantil en el mundo

Recogiendo bayas para alimentar a su familia

Lucas Oliveira, de 13 años, de la aldea Fazendinha en las afueras de Macapá, es uno de estos niños. Va a la escuela, pero también ayuda a su hermano Wengleston a recoger asaí siempre que puede para ayudar a alimentar a sus otros siete hermanos. CNN se unió a ellos en un típico día de cosecha a principios de marzo. Se despertaron a las 3 de la madrugada, se dirigieron a una lancha motora con un puñado de niños y jóvenes más y cruzaron el río Amazonas, el más grande del mundo. Cuando llegaron al otro lado, se subieron a canoas para llegar a una propiedad privada donde crecen palmeras de asaí en estado silvestre.

Lucas Oliveira, de tan solo 13 años, es cosechador de asaí. (Crédito: Julia Vargas Jones)

Lucas caminó por la jungla usando un machete del tamaño de su brazo para cortar hojas y ramas grandes. Mientras despejaba el camino, miró hacia arriba tanto como hacia adelante, examinando cada palmera alrededor. “¡Mira, esta tiene algunas!”, dijo Lucas, dejando caer su bolsa de lona.

Se metió el machete en el resorte de sus pantalones cortos y, de un solo salto, envolvió sus delgadas piernas alrededor del tronco de una palmera. Subió, escalando seis metros por la palma antes de desaparecer dentro del dosel arbóreo. Después de un crujido, Lucas gritó: “¡Está maduro!”. El crujido aumentó y empezaron a caer hojas, palos y pequeñas bayas de color negro púrpura, duras como piedras. Wengleston estaba satisfecho. “¡Tienes dos!” Lucas se deslizó hacia abajo con dos manojos de asaí, que pesaban alrededor de 4,5 kilos cada uno. Lucas hará esto decenas de veces en un solo día.

Wengleston, que ahora tiene 20 años, abandonó la escuela cuando tenía la edad de Lucas para trabajar a tiempo completo. En estos siete años, ha desarrollado un grave dolor de espalda por cargar hasta 90 kilos de asaí en la espalda diariamente. “Un día estaba levantando un saco y sentí que se me partía la espalda”, dijo Wengleston. “Algunos días no puedo trabajar por el dolor, así que tengo que quedarme en casa”. Dijo que teme perder pronto más movilidad o terminar como otros recolectores de asaí, que han desarrollado problemas de espalda tan graves que ya no pueden caminar.

Las historias de recolectores que se cayeron de los árboles son numerosas: algunos sufrieron heridas graves y nunca volvieron a caminar. En estas zonas remotas de la selva, el rescate puede tardar horas. El día que CNN se unió al grupo, uno de los trabajadores que cosechaba en una isla cercana perdió el conocimiento después de caer de un árbol de asaí.

Los recolectores de asaí se exponen a los peligros de la selva tropical. (Crédito: Julia Vargas Jones)

Vigilancia de lugares de difícil acceso

En todo el país, 1,9 millones de niños de entre 5 y 17 años estuvieron involucrados en trabajo infantil en 2022, según un informe de diciembre de la oficina de estadísticas de Brasil. De ellos, al menos 756.000 trabajaron en lo que la Organización Internacional del Trabajo considera las peores formas de trabajo infantil, que incluyen condiciones “peligrosas”.

Uno de los grandes asuntos cuando se trata de abordar este problema es que las regiones donde el trabajo infantil está más extendido son las más difíciles de regular, dicen las autoridades. “Por eso se llaman lugares de difícil acceso, a los que solo se puede llegar y acceder con mucho esfuerzo y superando todos estos obstáculos”, dijo Allan Bruno, fiscal del Ministerio Público de Trabajo de Brasil.

Bruno dijo que tienen especial atención en el archipiélago de Marajó y en el litoral de Amapá, donde el trabajo rural se caracteriza principalmente por la cría de búfalos y la recolección de asaí, e investigan el uso y reclutamiento de niños para ese tipo de trabajo.

Bruno es parte de un grupo de trabajo conjunto especial de fiscales, investigadores y policía federal que investiga situaciones similares a la esclavitud y allana propiedades para rescatar a trabajadores y niños.

Decenas de veces al día, Lucas Oliveira trepa a los árboles para derribar pesados ​​manojos de asaí. (Crédito: Julia Vargas Jones)

Por lo general, dijo Bruno, las personas rescatadas no son conscientes de que se están violando sus derechos. “Se trata de personas que están insertadas en la base de la sociedad, que no tienen acceso a la educación, no se respeta su derecho a la salud y no pueden hacer valer derechos básicos que les permitan desarrollar una empleabilidad mínima. Entonces, estos son indicadores de pobreza que utilizan los reclutadores que buscan mano de obra barata para explotar”, dijo Bruno.

Añade que el sistema es demasiado lento, carece de personal y de recursos para inspeccionar una franja tan grande del país y que recién ahora está empezando a arreglarse, después de años de no ser una prioridad para el Gobierno federal: actualmente hay 900 vacantes esperando ser cubiertas para inspectores de trabajo.

Por ahora, Lucas seguirá escalando estos imponentes árboles, pero el enfoque de las autoridades en su región ofrece esperanza para un futuro en el que los niños no se vean obligados a arriesgar sus vidas en trabajos peligrosos para alimentarse a sí mismos y a sus familias.

