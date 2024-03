Así es la vida y carrera de Timothée Chalamet: películas, series, familia y más

(CNN Español) — A sus 27 años, el actor neoyorquino Timothée Chalamet es ya un actor consolidado en Hollywood y…

(CNN Español) — A sus 27 años, el actor neoyorquino Timothée Chalamet es ya un actor consolidado en Hollywood y no solo una estrella en ascenso.

Este viernes se estrena “Dune: Parte Dos”, que es la continuación de “Dune”, película ganadora de seis premios Oscar en 2022.

Chalamet comenzó a ascender en el cine a partir de su papel protagonista en “Call Me By Your Name” (2017), en la que, con 21 años, fue nominado a mejor actor principal en los premios Oscar de 2018. Este filme, además, ganó el Oscar a mejor guion adaptado en esa edición.

Para que conozcas más a fondo la carrera del oriundo de Nueva York, te presentamos los datos más importantes.

Películas y series de Timothée Chalamet

Chalamet estudió la escuela secundaria en la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts de la ciudad de Nueva York, de acuerdo con la enciclopedia Britannica.

En 2011, mientras seguía estudiando, tuvo papeles menores en televisión e hizo su debut en el teatro neoyorquino fuera de Broadway en la obra “The Talls”.

Pero fue hasta 2012 y 2013 (año de su graduación de la secundaria) que comenzó a tener participaciones más recurrentes en televisión y papeles en cine.

Después de su papel en “Interstellar”, ganadora del Oscar a mejores efectos visuales en 2015, Chalamet entró en la universidad: primero entró a la Universidad de Columbia y luego a la Universidad de Nueva York. No obstante, dice Britannica, dejó la educación universitaria para enfocarse en la actuación.

Participación recurrente en series de TV

2012: “Royal Pains”, “Homeland”

Películas

2014: “Interstellar”, “Worst Friends”, “Men, Women & Children”

2015: “The Adderall Diaries”, “Love the Coopers”, “One and Two”

2016: “Miss Stevens”

2017: “Call Me By Your Name”, “Lady Bird”, “Hostiles”, “Hot Summer Nights”

2018: “Beautiful Boy”

2019: “A Rainy Day in New York”, “The King”, “Little Women”,

2021: “Dune”, “The French Dispatch”, “Don’t Look Up”, “A Man Named Scott”

2022: “Bones and All”

2023: “Wonka”

2024: “Dune: Parte Dos”

Datos personales y familia

Nombre completo: Timothée Hal Chalamet

Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1995

Lugar de nacimiento: ciudad de Nueva York, Estados Unidos

Altura: 1,78 metros

Padre y madre: Marc Chalamet y Nicole Flender

Hermana: Pauline Hope Chalamet

Lourdes Leon, hija de Madonna, dijo en 2021 en una entrevista que Chalamet fue su primer novio. En 2023, Chalamet ha sido visto en eventos con Kylie Jenner, con quien tendría una relación.

Con información de Dan Heching y Lisa Respers France, de CNN.

