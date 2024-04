ANÁLISIS | Por qué esta es una semana salvaje para Trump, incluso según sus estándares

(CNN) — La tumultuosa vida de Donald Trump ha sido sacudida por bancarrotas, escándalos personales, juicios políticos y victorias y…

(CNN) — La tumultuosa vida de Donald Trump ha sido sacudida por bancarrotas, escándalos personales, juicios políticos y victorias y derrotas electorales, pero nada se compara con la crisis personal y financiera que enfrenta el una vez y posiblemente futuro presidente esta semana.

Trump está luchando para pagar una fianza de alrededor de US$ 500 millones este lunes para evitar que el estado de Nueva York apunte contra sus activos después de un gran fallo por fraude. La situación en la que se encuentra amenaza el imperio que dio origen al aura del magnate y a las suposiciones de una enorme riqueza que son importantes para su autoimagen y su marca política.

Pero ejemplificando la naturaleza de montaña rusa de su carrera pública, Trump también está próximo a recibir una gran ganancia financiera. Un acuerdo para hacer pública su empresa mediática promete agregar unos US$ 3.000 millones a su fortuna neta, aunque no aliviará su crisis de efectivo a corto plazo.

Eso no es todo. Trump podría enterarse este lunes de cuándo será juzgado —y con ello convertirse en el primer expresidente de la historia de EE.UU. en serlo—, ya que el juez que preside un caso de pagos de dinero por silencio en Manhattan lleva a cabo una audiencia crítica. El caso, relacionado con un pago a una estrella de cine para adultos antes de las elecciones de 2016, podría llevar a que Trump sea condenado por delitos graves para las elecciones de noviembre.

Todo esto se desarrolla mientras lucha en múltiples frentes para retrasar y desacreditar tres juicios penales más, en los que se ha declarado inocente. Sin embargo, ha consolidado su dominio sobre el Partido Republicano y le gana al presidente Joe Biden en algunas encuestas en estados pendulares mientras intenta el regreso más impactante en la historia política después de salir del cargo en desgracia después de intentar robar las elecciones de 2020.

Es una colisión extraordinaria entre las controversias personales, legales y políticas de Trump, todas las cuales reflejan las contradicciones de una figura única que ha coqueteado repetidamente con la ruina financiera y ha puesto a prueba la ley, pero que tiene una capacidad increíble para evitar, o al menos retrasar, la responsabilidad.

Desde que Trump arrasó con toda oposición en su triunfante repunte hacia su tercera nominación republicana consecutiva y tiene una fuerte posibilidad de ser el presidente No. 47 de Estados Unidos, sus fortunas y su destino están una vez más inexorablemente entrelazados con los de la nación en una era política turbulenta.

Esto es lo que puede pasar si Trump no consigue la fianza de US$ 464 millones

Fiscal Fani Willis puede seguir al frente del caso contra Trump en Georgia 4:21

El imperio de Trump está en terreno inestable

La amenaza más inmediata del expresidente radica en la necesidad de pagar una fianza de US$ 464 millones, incluidos los intereses, después de que él, sus hijos adultos y la Organización Trump fueran declarados culpables de un fraude masivo por un juez después de un juicio civil. El pago es necesario para permitir que Trump apele y para frenar la amenaza de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, de comenzar a ir tras sus activos y su imperio inmobiliario si no puede pagar.

La saga ha sido humillante para el expresidente, ya que plantea preguntas sobre sus afirmaciones de tener una gran fortuna. Los abogados de Trump han pedido a los jueces de la corte de apelaciones que reduzcan o retrasen el fallo por ganancias ilícitas, pero aún no han emitido un fallo. Su equipo legal dijo la semana pasada que el monto de la fianza era una “imposibilidad práctica” para Trump, cuya riqueza está vinculada a rascacielos y resorts de golf. Y más de 30 compañías de seguros rechazaron respaldar la fianza.

El equipo legal de Trump también ha dicho que no debería ser necesario que venda activos para cumplir con el plazo, ya que hacerlo crearía una venta de liquidación devastadora para su negocio. Trump ya se vio obligado a conseguir una fianza garantizada por una compañía de seguros por más de US$ 90 millones mientras apela un veredicto por difamación entregado por un jurado que escuchaba un caso en su contra por parte de la escritora E. Jean Carroll.

Es posible que Trump pueda encontrar un donante o donantes privados para ayudarlo a pagar el pago en el último minuto. Y no es inevitable que su incapacidad para hacerlo cause que James se mueva inmediatamente. Podría comenzar su búsqueda de activos, por ejemplo, citando a Trump para obtener detalles completos de su situación financiera. Pero la fiscal general de Nueva York ya ha presentado documentos judiciales que sugieren que la finca Seven Springs de Trump y su campo de golf en el condado de Westchester, Nueva York, fuera de Manhattan, podrían estar entre sus primeros objetivos.

Como con sus otros casos legales pendientes, el expresidente ha sustituido una defensa política por una legal, afirmando que es víctima de persecución diseñada para mantenerlo fuera del poder. (No hay evidencia de que los casos, que procedieron a través de los canales legales adecuados, estén conectados o de que haya interferencia por parte de la Casa Blanca de Biden). Durante el fin de semana, Trump preparó el terreno para un nuevo asalto político, enviando una serie de frenéticos llamamientos de recaudación de fondos, incluido uno titulado “Los maníacos quieren tomar la Torre Trump”, y afirmó que estaba impidiendo que el Gobierno fuera tras sus millones de partidarios de base.

Donald Trump está a punto de enriquecerse US$ 3.000 millones, pero eso probablemente no resolverá su crisis de liquidez

Cómo podría desarrollarse un barrido de activos

Las consecuencias de un embargo de activos podrían ser devastadoras para Trump y distraer de su campaña para la elección general.

“Si no puede proporcionar la garantía, y el tribunal no le da dispensa para no tener que proporcionar la garantía, entonces, a partir de este martes, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, puede comenzar a intentar ejecutar contra su propiedad, que se dividiría en tres categorías”, dijo el litigante administrativo Mitchell Epner en CNN el sábado. Una categoría podría cubrir efectivo y cuentas bancarias y valores. Una segunda abarcaría propiedad personal que va desde ropa hasta vehículos y aviones. La tercera contiene bienes raíces.

“En ese espectro, el efectivo puede ser confiscado más rápidamente; la propiedad personal tomará un poco más de tiempo. Y los bienes raíces tardan el período más largo de tiempo, pero ese proceso comenzará este martes. Y una vez que comience, realmente no puede hacer nada para evitar que suceda”, dijo Epner a Fredricka Whitfield.

El espectáculo de un candidato presunto que sufre tal prueba sería explosivo y podría tener consecuencias políticas impredecibles. Esto puede explicar por qué aún no hay señales de que James esté apuntando a la Torre Trump, una de las ciudadelas de su imperio, a pesar de las afirmaciones del expresidente durante el fin de semana. Si bien Trump ha utilizado con éxito sus cuatro acusaciones penales para solidificar su base de apoyo entre los votantes republicanos de las primarias, el país está entrando en un territorio sin precedentes con un candidato presunto enfrentando una grave angustia financiera como resultado de un fallo por fraude.

La asombrosa variedad de amenazas legales que se ciernen sobre Trump sería abrumadora para cualquier acusado, y aún más para un presidente potencial, y plantea la posibilidad de que pueda alienar aún más a los votantes republicanos moderados, independientes y suburbanos que ayudaron a Biden a destituirlo después de un solo mandato en 2020.

El candidato presidencial republicano de EE.UU., el expresidente Donald Trump, habla con sus seguidores durante un mitin en el Aeropuerto Internacional de Dayton el 16 de marzo de 2024 en Vandalia, Ohio. (Crédito: Scott Olson/Getty Images)

Trump y sus seguidores han argumentado que el veredicto en su contra en el caso está enormemente inflado y han acusado a James, una demócrata, de parcialidad. Pero el juez Arthur Engoron encontró que el expresidente, sus hijos adultos y la firma habían inflado el valor de sus activos durante años para obtener un mejor trato de las compañías de seguros y los bancos de una manera que amenazaba la integridad del sistema financiero.

El domingo, Trump usó Truth Social para arremeter contra la fiscal y el juez, una vez más confundiendo su defensa legal con su campaña. “¡Estas no son las personas que hicieron grande a Estados Unidos, estas son las personas que están destruyendo a Estados Unidos!”, escribió Trump.

La Casa Blanca ha hecho todo lo posible para no comentar sobre el caso, para evitar darle más municiones políticas a Trump. Pero algunos demócratas destacados argumentan que ahora está descubriendo que la ley no favorece a los ricos y famosos. “Es mi creencia que todas las personas deberían ser tratadas por igual bajo la ley”, dijo la representante Alexandria Ocasio-Cortez en el programa “State of the Union” de CNN el domingo. La demócrata de Nueva York agregó: “Y si la confiscación de bienes debiera aplicarse a cualquier otro estadounidense, entonces Donald Trump debería ser tratado igual”.

La Fiscalía de Nueva York da el primer paso para preparar el embargo de bienes de Trump

Trump espera un gran impulso financiero, al menos en papel

A pesar de sus problemas de dinero en Nueva York, Trump podría recibir un gran impulso tan pronto como este martes cuando se cierre una fusión entre Trump Media and Technology Group y Digital World Acquisition Corp., una empresa fantasma.

El expresidente no podrá voltear y usar su nueva riqueza en papel para financiar su fianza, sin embargo, ya que está restringido de vender sus acciones durante seis meses, y si lo hace eventualmente, el valor de los valores podría caer en picado. También existen preocupaciones a largo plazo sobre las perspectivas de la firma, que es minúscula en comparación con gigantes de las redes sociales como X o Facebook.

Sin embargo, el acuerdo de fusión estipula que Trump poseerá aproximadamente 79 millones de acciones de la nueva empresa pública, y potencialmente decenas de millones más si se alcanzan ciertos objetivos. En ocasiones la semana pasada, Digital World estaba cotizando alrededor de US$ 43 la acción, aunque eventualmente cayó. Pero la participación de Trump podría estar en el orden de los US$ 3.000 millones, al menos inicialmente.

Solo Trump podría enfrentar una amenaza potencialmente existencial para su seguridad financiera y su firma mientras al mismo tiempo recibe un posible beneficio de US$ 3.000 millones.

Trump entra en modo pánico mientras se enfrenta al plazo para pagar una enorme fianza en el juicio por fraude civil

Un inminente juicio penal podría tener una fecha sólida

Este lunes podría haber sido mucho peor para Trump, ya que era la fecha originalmente fijada para el inicio del juicio por el pago de dinero de silencio. Pero el juez Juan Merchan pospuso los procedimientos hasta al menos mediados del próximo mes después de que el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York entregara más de 100.000 documentos relacionados con el enjuiciamiento de Michael Cohen, el exabogado de Trump, quien es un testigo clave en el caso.

Los abogados del expresidente están solicitando ahora un aplazamiento de 90 días o incluso la anulación de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales. Merchan podría indicar este lunes si el aplazamiento que ya ha puesto en marcha es suficiente para permitir que el juicio avance.

Trump ha retratado el caso de la misma manera que todos los demás, como un intento de mantenerlo fuera de la Casa Blanca. El expresidente también se ha declarado no culpable en otros tres casos penales, dos por su intento de anular las elecciones de 2020 y uno relacionado con los documentos clasificados encontrados en su resort Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca.

Algunos analistas legales, mientras tanto, argumentan que el juicio de Manhattan es el caso penal menos amenazante para Trump, ya que es poco probable que conduzca a tiempo en prisión, incluso si es declarado culpable. Y dado que la supuesta criminalidad en cuestión data de antes de las elecciones de 2016, también hay un argumento de que su impacto en una elección general ocho años después podría ser limitado.

Pero Estados Unidos nunca ha visto a un expresidente ser juzgado por algo, y mucho menos meses antes de la fecha en que pedirá a los votantes un segundo mandato.

La única certeza sobre Trump es que nunca deja de romper precedentes.

