ANÁLISIS | La respuesta de Netanyahu al demócrata Chuck Schumer, el líder de la mayoría del Senado, agranda la brecha en las relaciones entre EE.UU. e Israel

(CNN) — El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se niega a ceder a los llamados del principal senador estadounidense para que se convoquen nuevas elecciones y rechaza las advertencias de la Casa Blanca sobre una posible nueva ofensiva en Gaza, lo que agrava las desavenencias con los principales demócratas de Washington.

El extraordinario giro que han experimentado las relaciones entre Estados Unidos e Israel en los últimos días coincide con una intensa diplomacia encaminada a garantizar un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamas y la liberación de rehenes, mientras el conflicto ahonda las amargas divisiones en la política estadounidense. Pero el abismo de confianza y objetivos entre Israel y Hamas ha frustrado durante semanas las esperanzas de un gran avance.

El desafío que tiene Netanyahu por delante brilló este domingo en una entrevista con Dana Bash de CNN, tres días después de que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer —el judío estadounidense de mayor rango en el Gobierno de Estados Unidos—, dijera que era necesario un nuevo Gobierno israelí para reajustar la estrategia de guerra y que Netanyahu era un obstáculo para la paz.

“Es inapropiado ir a una democracia hermana y tratar de sustituir a los dirigentes elegidos allí. Eso es algo que Israel, el público israelí hace por su cuenta, y no somos una república bananera”, dijo Netanyahu en “State of the Union”.

“La mayoría de los israelíes apoyan las políticas de mi Gobierno. No es un Gobierno marginal. Representa las políticas apoyadas por la mayoría del pueblo. Si el senador Schumer se opone a estas políticas, no se opone a mí, se opone al pueblo de Israel”, dijo Netanyahu.

A pesar de la postura del primer ministro de Israel, cada vez son más las críticas a su enfoque en Estados Unidos y en el extranjero, en un momento en que su posición entre algunos votantes israelíes es frágil, cinco meses después de los atentados terroristas que mancillaron su marca como máximo garante de la seguridad del país. Miles de manifestantes llenaron las calles de Tel Aviv y Jerusalén el pasado sábado por la noche, en dos grupos separados, unos pidiendo la dimisión del Gobierno y otros exigiendo la liberación de los rehenes de Gaza.

A pesar de la temible embestida en Gaza, Hamas está lejos de haber sido derrotada. Decenas de rehenes israelíes siguen desaparecidos o en paradero desconocido. El enorme número de muertos entre los palestinos ha endurecido a gran parte del mundo exterior contra las acciones de Israel y ha dilapidado la simpatía inicial tras los ataques terroristas del 7 de octubre. Y no existe un plan claro sobre cómo reconstruir o administrar Gaza, escenario de una pesadilla humanitaria, tras una eventual derrota de Hamas.

La viabilidad de Netanyahu al frente de Israel está en peligro, dice un informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos

No estamos de acuerdo en todo

La acalorada retórica entre Washington y Jerusalén plantea cuestiones fundamentales sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos e Israel. También subraya la hiperpolitización de la política israelí en Washington, mientras los republicanos se alinean para fustigar a Schumer y acusar a los líderes demócratas de desairar a un aliado en tiempos de guerra. Las tensiones son aún más agudas desde que algunos demócratas de alto rango se preguntan si Netanyahu tiene interés en mantener la guerra para aplazar unas elecciones que podrían derrocarle. El apoyo del presidente Joe Biden al derecho de Israel a defenderse, por su parte, amenaza a su propia coalición de cara a su candidatura a la reelección en noviembre, con votantes progresistas y más jóvenes molestos por su gestión de la guerra. Así pues, Biden y Netanyahu se ven cada vez más alejados por sus propios imperativos políticos.

Los últimos acontecimientos también plantean la cuestión de si las duras críticas de Schumer auguran un cambio hacia una mayor presión sobre Netanyahu por parte de Biden. El presidente abrazó a Israel tras los atentados terroristas de Hamas en los que murieron 1.200 personas, pero se ha vuelto más crítico con la política israelí en una guerra en la que han muerto más de 31.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. En medio de la conmoción provocada por las declaraciones de Schumer el pasado jueves, Biden elogió el discurso del demócrata neoyorquino y dijo que muchos estadounidenses estaban de acuerdo con él. Pero aún no ha alcanzado un tono similar.

A pesar de su evidente frustración, el presidente no ha tomado medidas tangibles para ejercer presión sobre Netanyahu, que en repetidas ocasiones ha parecido ignorar los consejos de Estados Unidos o sus llamamientos a reducir la intensidad de la guerra para proteger a la población civil. Biden se ha movilizado para abrir nuevas rutas de ayuda a Gaza con lanzamientos aéreos y un enlace portuario temporal. Pero no ha condicionado el uso de armas fabricadas y suministradas por Estados Unidos a Israel. Y el presidente, a pesar de haber forjado su propia popularidad en Israel con su reacción inicial a los ataques y su viaje al Estado judío en tiempos de guerra, no ha tratado de apelar a los israelíes por encima de Netanyahu. El líder israelí lo ha hecho a veces en sus propias y frecuentes intervenciones en la política interior estadounidense.

El asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este domingo en el programa “This Week” de la cadena ABC que Biden y Netanyahu no están de acuerdo en todo sobre la guerra, antes de añadir: “Pero ése es el Gobierno que hay, y ése es el Gobierno, el gabinete de guerra, con el que vamos a seguir trabajando”.

Netanyahu dice que se discutirán los próximos pasos en las negociaciones sobre los rehenes y los planes operativos para Rafah

Chuck Schumer critica duramente a Netanyahu 2:12

Uno de los puntos de desacuerdo más evidentes es la propuesta de ofensiva israelí en Rafah, en el sur de Gaza, sobre la que Biden ya había advertido que cruzaría una “línea roja” estadounidense, aunque sus comentarios fueron algo ambiguos. No hay duda, sin embargo, de que la Casa Blanca se muestra escéptica ante el plan por el posible coste que supondría para la población civil de Gaza, donde las condiciones humanitarias están empeorando. En declaraciones a CNN, Netanyahu reafirmó su intención de invadir Rafah, prometiendo “destruir los batallones terroristas de Hamas que quedan”.

Pero Kirby dijo en ABC: “No apoyaríamos tal operación a menos o hasta que tengan un plan ejecutable creíble para ocuparse del millón y medio de refugiados que han sido empujados a Rafah”.

Mientras continúan las repercusiones de las declaraciones de Schumer del pasado jueves, se ha renovado la atención a la diplomacia para lograr un alto el fuego temporal en Gaza que permita la llegada de suministros humanitarios al devastado enclave y la liberación de algunos de los rehenes israelíes en poder de Hamas.

Ghazi Hamad, funcionario de Hamas, declaró este domingo a Al-Arabiya que el grupo, que gobierna Gaza, había presentado una propuesta “lógica” que podría suponer un avance en las negociaciones, pero acusó a Israel de querer prolongar la guerra. Netanyahu declaró este domingo a CNN que Israel busca un acuerdo que suponga la liberación de 100 rehenes a cambio de una pausa de seis semanas en los combates. Pero sus críticas a Hamas subrayaron la fragilidad de las esperanzas de un avance. “Las extravagantes demandas de Hamas… hacen que el acuerdo sea mucho más difícil, pero vamos a seguir intentándolo porque queremos recuperar a esos rehenes”, declaró el dirigente israelí a la CNN.

Cómo los cambios políticos en Estados Unidos e Israel están impulsando las tensiones

La creciente desconfianza entre el Gobierno israelí y los principales demócratas de Washington se manifiesta en sus diferentes opiniones sobre cómo debe librarse la guerra. Pero también refleja cambios políticos a largo plazo en ambos países.

A lo largo de sus años en el poder, Netanyahu se ha movido bruscamente hacia la derecha, y su actual coalición es la más conservadora de la historia israelí, apoyándose en varios pequeños partidos ultraortodoxos. En Estados Unidos, mientras tanto, el Partido Republicano ha experimentado una transformación similar, y ahora existe una considerable sinergia ideológica entre el Partido Republicano y el Likud de Netanyahu.

Netanyahu también ha cortejado notablemente a los líderes republicanos y ha irritado a los demócratas. Por ejemplo, en 2011 le dio una lección al presidente Barack Obama en el Despacho Oval sobre la situación en Medio Oriente ante los periodistas, de una forma que enfureció al personal de la Casa Blanca. En 2015 viajó a Washington invitado por los republicanos para intentar echar por tierra el acuerdo nuclear con Irán durante un discurso ante el Congreso. También se alineó con el expresidente Donald Trump —y obtuvo múltiples victorias políticas como resultado—, incluido el traslado de la embajada estadounidense en Tel Aviv a Jerusalén.

Un alto funcionario de Hamas dice que la propuesta más reciente del grupo para un cese del fuego es “lógica”

Teniendo en cuenta estos antecedentes, y el febril clima político en un año electoral en Estados Unidos, no es de extrañar que los republicanos estén tratando de aprovechar la desavenencia entre los demócratas e Israel para su propio beneficio electoral y que los demócratas ven que la política está en juego.

El senador republicano Mike Rounds, de Dakota del Sur, dijo en “State of the Union” que el mensaje de Netanyahu era: “Déjennos dirigir nuestro propio país. Los apreciamos como nuestros estrechos aliados, pero vamos a tomar nuestras propias decisiones, y lo haremos de acuerdo con nuestras leyes y nuestras costumbres”. El presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, dijo en Fox: “Hay una forma de hablar de sus diferencias, no de derrocar a un país democrático”. El republicano de Texas dijo que había una “división en el Partido Demócrata” entre lo que llamó una “facción pro-palestina y anti-israelí” y los que apoyan a Israel.

Los acontecimientos de los últimos días son tan sorprendentes porque Biden y Schumer se cuentan entre los políticos más proisraelíes de la historia moderna de Estados Unidos. Pero los lazos profundamente sentidos de ambos hombres hacia Israel pueden reflejar, en cierta medida, la nostalgia de una época política más moderada en el Estado judío, muy alejada del radicalismo de Netanyahu. Incluso hace un año sería imposible creer que el líder de la mayoría del Senado pediría unas nuevas elecciones en Israel. Sus declaraciones de la semana pasada hablan de la extrema presión política a la que se han visto sometidos los líderes demócratas por parte de otros altos cargos del partido, por no hablar de sus votantes. Las declaraciones de Schumer empiezan a parecer un hito en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, pues sugieren que los demócratas de alto rango ya no creen que el apoyo incondicional a Israel implique consentir todas las políticas de una coalición gobernante de extrema derecha.

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi —otra vieja amiga de Israel— ofreció este domingo su apoyo incondicional a Schumer y trató de explicar el discurso. “Él ama a Israel, como nosotros. Apoyamos a Israel. Y el hecho de que haya hecho esta declaración debería ser escuchado, porque la reputación de Israel está en peligro por lo que está ocurriendo en Gaza”, dijo la demócrata de California en “State of the Union”, en alusión a la inminente hambruna en Gaza, por la que la Organización Mundial de la Salud expresó su grave preocupación el domingo.

“El discurso de Chuck Schumer ha sido un acto de valentía, un acto de amor por Israel. Y me gustaría que el primer ministro leyera todo el discurso, porque habla con gran vehemencia de la necesidad de derrotar a Hamas”, dijo Pelosi. “Le preocupa la debilidad del Gobierno Autónomo Palestino y la actitud muy, muy peligrosa del Gobierno israelí de derechas”.

