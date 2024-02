Verificación de datos: 5 afirmaciones falsas de Trump sobre la OTAN

Washington (CNN) — Por tercera campaña electoral presidencial consecutiva, el expresidente Donald Trump está siendo serialmente inexacto sobre la alianza…

Trump causó un revuelo transatlántico este fin de semana al afirmar en un mitin de campaña el sábado que una vez le había dicho al presidente de un país “grande” de la OTAN que si ese país no pagaba sus “facturas”, él no protegería al país de una invasión rusa e incluso “alentaría” a Rusia a “hacer lo que demonios quieran”.

Las declaraciones incendiarias de Trump contenían una afirmación falsa ya conocida. Su afirmación de que los aliados de la OTAN supuestamente no han pagado las “facturas” no es cierta, como han señalado durante años los verificadores de datos de CNN y otros medios.

Y Trump lleva años haciendo otras afirmaciones falsas sobre el gasto de la OTAN y sus miembros. He aquí una verificación de cinco de sus afirmaciones.

Gasto de los miembros de la OTAN

Trump lleva mucho tiempo afirmando que varios miembros de la OTAN no han pagado sus “facturas”, “cuotas” o “tasas de la OTAN”, que “nos deben una cantidad tremenda de dinero” o que “deben a la OTAN miles de millones de dólares”.

Los hechos: todas estas afirmaciones de Trump son falsas. Si bien la mayoría de los miembros de la OTAN no cumplen con el objetivo de la alianza de que cada miembro gaste un mínimo del 2% del producto interno bruto en defensa, el objetivo del 2% es una “directriz” que no crea facturas, deudas u obligaciones legales si no se cumple. De hecho, la directriz no exige pagos a la OTAN o a Estados Unidos en absoluto. Más bien, simplemente requiere que cada país gaste en sus propios programas de defensa.

Cuando Trump era presidente, la directriz estaba redactada en un lenguaje indulgente que dejaba claro que no era un compromiso firme. Esa versión de la directriz, creada en una cumbre de la OTAN en Gales en 2014, decía que los miembros que aún no habían alcanzado el 2% “tendrían como objetivo avanzar hacia la directriz del 2% dentro de una década con miras a cumplir sus Objetivos de Capacidad de la OTAN y llenar los déficits de capacidad de la OTAN”. En otras palabras, los miembros que estaban por debajo del 2% en 2014 ni siquiera tenían que prometer alcanzar el objetivo en 2024, sino simplemente hacer un esfuerzo para lograrlo para entonces.

La OTAN exige a sus miembros que realicen contribuciones directas para financiar el funcionamiento de la organización. Pero no hay indicios de que los miembros hayan dejado de hacer esas contribuciones, que constituyen una pequeña fracción del gasto en defensa de los aliados, y Trump ha dejado claro que su discurso sobre las deudas se refiere a la directriz del 2%.

Stephen Saideman, titular de la cátedra Paterson de Asuntos Internacionales de la Universidad de Carleton, en Canadá, dijo en un correo electrónico el lunes que la palabra “inexacto realmente no cubre la percepción de Trump de protección de club de campo o tenis de las cuotas adeudadas a Estados Unidos”.

“El dinero, como usted y todo el mundo sabe, no se envía desde los estados miembros a EE.UU. o a la OTAN (aunque hay un fondo común que paga los edificios en Bruselas y otros lugares, pero no es tanto dinero y no es el foco de las discusiones del 2%). El compromiso es que cada país gaste lo suficiente en sus propios ejércitos: el 2% del PIB, el 20% del gasto en defensa en equipamiento, para que la alianza en su conjunto sea capaz y pueda disuadir de forma creíble a Rusia y hacer cualquier otra cosa que la alianza acuerde”, dijo Saideman.

En 2023, 11 de los 30 miembros de la OTAN cumplían el objetivo del 2%, según las estimaciones de la OTAN. Esta cifra es superior a la de tres miembros en 2014.

Erwan Lagadec, profesor de Investigación en la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington y director de su Programa Transatlántico, señaló en un correo electrónico el lunes que los miembros de la OTAN acordaron un lenguaje más firme en relación con el objetivo del 2% en 2023, declarando formalmente que “hacemos un compromiso duradero de invertir al menos el 2% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB) anual en defensa”. Lagadec afirmó que “podría decirse que por primera vez los Aliados HAN asumido un compromiso firme de alcanzar el 2% (de hecho, de alcanzar al menos el 2%) en lugar de limitarse a ‘intentar alcanzarlo si es posible'”.

Señaló, sin embargo, que incluso esta declaración más firme “no establece un plazo” para alcanzar el 2%. En cualquier caso, no creará deudas reales con EE.UU. o la OTAN.

El gasto de los miembros de la OTAN antes de que Trump asumiera el cargo

Como presidente, Trump afirmó que el gasto de los miembros de la OTAN había disminuido “cada año” hasta que asumió el cargo en 2017. En ocasiones afirmó que había habido 15, 16 o 18 años de descensos.

Los hechos: las afirmaciones de Trump de que el gasto de los miembros de la OTAN había disminuido cada año hasta que él asumió el cargo son falsas. Los datos oficiales de la OTAN muestran que el gasto en defensa de los miembros no estadounidenses aumentó en cada uno de los dos años anteriores a la presidencia de Trump: un 1,6% en 2015 y un 3,0% en 2016. Los aumentos se produjeron después de que los miembros de la OTAN se comprometieran de nuevo con la directriz del 2% del PIB en la cumbre de 2014 a raíz de la anexión rusa de la región ucraniana de Crimea.

Los aumentos del gasto en defensa de los miembros no estadounidenses en cada año de la era Trump fueron mayores que sus aumentos en 2015 y 2016: los aumentos fueron del 5,9% en 2017; del 4,3% en 2018; del 3,6% en 2019 y del 4,6% en 2020. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dio el crédito a Trump al menos de manera parcial. Pero Trump se equivoca cuando afirma que invirtió una tendencia a la baja.

“Si nos fijamos en los datos interanuales, el punto de inflexión para alejarse del nadir del gasto europeo en defensa se produjo en 2014, antes de Trump, y claramente debido a Crimea”, dijo Lagadec.

Saideman dijo que aunque es posible que esté infravalorando el impacto de Trump porque en general no le gusta Trump, “Putin merece la mayor parte del crédito por el aumento del gasto en defensa en Europa”. Dijo: “Todo el mundo estaba recortando sus presupuestos de defensa después de la crisis económica de 2008 y cuando los países comenzaron a retirarse de Afganistán, y todo eso cambió con la toma de Crimea”. Y argumentó que cualquier aumento provocado por Trump probablemente se deba menos a sus esfuerzos por engatusar a los aliados que a la preocupación de esos aliados por que EE.UU. deje de cumplir sus compromisos, dado lo que ha sonado de Trump como “auténtica hostilidad hacia la alianza y los aliados”.

Bajo la presidencia de Joe Biden, los miembros no estadounidenses de la OTAN aumentaron su gasto en defensa en un 2,8% en 2021 y un 2,0% estimado en 2022, luego en un 8,3% estimado en 2023.

Ese gran aumento en 2023 fue “claramente una reacción a la invasión en toda regla de Ucrania” en 2022, dijo Lagadec.

La participación de EE.UU. en el gasto de la OTAN

Como presidente, Trump afirmó repetidamente que, antes de él, Estados Unidos estaba “pagando el 100% de la OTAN” o “pagando cerca del 100%”.

Los hechos: las afirmaciones de Trump son falsas. Las cifras oficiales de la OTAN muestran que en 2016, el último año antes de que Trump asumiera el cargo, el gasto en defensa de Estados Unidos representó alrededor del 71% del gasto total en defensa de los miembros de la OTAN, una gran mayoría, pero no el “100%” o “cerca del 100%”. Y la afirmación de Trump es aún más inexacta si estuviera hablando de las contribuciones directas a la OTAN que cubren los gastos de organización de la OTAN y se establecen en función de la renta nacional de cada país; EE.UU. fue responsable de alrededor del 22% de esas contribuciones en 2016.

La participación de EE.UU. en el gasto militar total de la OTAN se redujo a alrededor del 68% en 2023. Y Estados Unidos es ahora responsable de alrededor del 16% de las contribuciones directas a la OTAN, lo mismo que Alemania; Lagadec dijo que la participación de Estados Unidos se redujo del 22% “para aplacar a Trump” y es un “trato de favor” dado que Estados Unidos representa más de la mitad del PIB total de la alianza.

Lo que los anteriores presidentes dijeron a los miembros de la OTAN

Como presidente, Trump afirmó en repetidas ocasiones que antes de presionar a los miembros de la OTAN para que aumentaran su gasto en defensa, los presidentes estadounidenses ni siquiera les pedían que lo hicieran. Señaló al expresidente Barack Obama en sus comentarios en el mitin del sábado. Tras referirse a los miembros de la OTAN a los que Trump dijo haber presionado él mismo, prosiguió: “Y luego oigo que les gusta más Obama. Debería gustarles más Obama. ¿Saben por qué? Porque él no pidió nada”.

Los hechos: Las afirmaciones de Trump son falsas. Tanto Obama como su predecesor, el presidente George W. Bush, presionaron repetidamente a otros miembros de la OTAN para que gastaran más en defensa, aunque su lenguaje público era menos confrontativo que el de Trump.

En una conferencia de prensa en Bélgica en 2014, Obama dijo: “Si tenemos una defensa colectiva, significa que todo el mundo tiene que contribuir. Y me preocupa la disminución del gasto en defensa entre algunos de nuestros socios de la OTAN, no todos, pero sí muchos. Las líneas de tendencia han ido bajando”. En un discurso en Alemania en 2016, Obama dijo: “Cada miembro de la OTAN debería estar contribuyendo en su totalidad -el 2% del PIB- a nuestra seguridad común, algo que no siempre sucede. Y seré honesto, a veces Europa ha sido complaciente con su propia defensa”. En un discurso ante el Parlamento de Canadá en 2016, dijo: “Como su aliado y como su amigo, permítanme decir que estaremos más seguros cuando cada miembro de la OTAN, incluido Canadá, contribuya plenamente a nuestra seguridad común”.

En un discurso en la República Checa en 2002, antes de una cumbre de la OTAN, Bush dijo que cada miembro de la OTAN tiene que hacer una contribución militar a la alianza, y “para algunos aliados, esto requerirá un mayor gasto en defensa.” Bush y altos funcionarios del gobierno siguieron presionando durante el resto de su presidencia para aumentar el gasto. Durante su visita a Rumanía en 2008, Bush declaró: “La construcción de una alianza fuerte en la OTAN requiere también una capacidad de defensa fuerte en Europa. Así que en esta cumbre animaré a nuestros socios europeos a aumentar sus inversiones en defensa para apoyar tanto las operaciones de la OTAN como las de la Unión Europea”.

El costo del cuartel general de la OTAN

Mientras criticaba a la OTAN tanto durante como después de su presidencia, Trump ha afirmado que la OTAN gastó 3.000 millones de dólares en el edificio de su sede en Bélgica.

Los hechos: la cifra de US$ 3.000 millones de Trump no está cerca de ser exacta. La OTAN dijo a CNN en 2020 que el edificio de la sede se construyó por una suma por debajo del presupuesto aprobado de 1.178 millones de euros, o alrededor de US$ 1.270 millones al tipo de cambio del lunes, ciertamente una instalación cara, pero menos de la mitad de lo que Trump ha afirmado.

