1MicroCloudrs 21.30 +19.47 Up1063.9 2SyraHlthAn 2.92 +1.79 Up158.4 3FoghornThr 5.95 +2.99 Up101.0 4TOPFinlGp 5.39 +2.65 Up 96.7 5CleanSpark 13.95 +5.67…

1MicroCloudrs 21.30 +19.47 Up1063.9 2SyraHlthAn 2.92 +1.79 Up158.4 3FoghornThr 5.95 +2.99 Up101.0 4TOPFinlGp 5.39 +2.65 Up 96.7 5CleanSpark 13.95 +5.67 Up 68.5 6MedAvailrs 3.03 +1.23 Up 68.3 74DMolecu 28.63 +11.14 Up 63.7 8ArmHldgsn 115.21 +44.21 Up 62.3 9IrisEnrgy 5.94 +2.15 Up 56.7 10HlthcarTrirs 3.15 +1.14 Up 56.7 11VastRenewn 2.82 +.97 Up 52.4 12FibroGenh 2.73 +.87 Up 46.8 13JasperTherrs 17.59 +5.56 Up 46.2 14Immunome 23.11 +6.82 Up 41.9 15Solowinn 5.80 +1.71 Up 41.8 16GreendgArs 4.76 +1.37 Up 40.4 17AbeonaTh 6.20 +1.78 Up 40.3 18Inotiv 4.96 +1.37 Up 38.2 19MatrixSvc 12.34 +3.31 Up 36.7 20BeamrImgn 2.11 +.56 Up 36.1 21WeTraders 3.36 +.89 Up 36.0 22ThernPhar 6.85 +1.80 Up 35.6 23Annexon 5.44 +1.41 Up 35.0 24CervoMedrs 10.99 +2.83 Up 34.7 25InovioPharrs 6.74 +1.70 Up 33.7 DOWNS Name LastChgPct. 1SolidionTch 1.00 —3.53 Off 77.9 2Perasors 1.84 —2.34 Off 55.9 3BoneBiolwt 7.50 —9.39 Off 55.6 4FibroBiolon 6.89 —8.11 Off 54.1 5Volconrs 1.87 —2.14 Off 53.3 6BioRestrTh 1.35 —1.45 Off 51.8 7TenaxTherrs 4.96 —4.99 Off 50.1 8UnivrsPharrs 1.22 —1.19 Off 49.4 9Synlogicrs 1.77 —1.64 Off 48.1 10ChXiangtairs 5.15 —4.20 Off 44.9 11PhnxBioA 6.33 —4.99 Off 44.1 12RebornCoffe 2.32 —1.77 Off 43.3 13ChildrnPlace 12.51 —8.89 Off 41.5 14Lantronix 3.92 —2.65 Off 40.3 15PixieDustn 4.72 —3.17 Off 40.2 16SagimetBion 6.24 —3.81 Off 37.9 17CareMaxArs 5.04 —2.51 Off 33.2 18BioXcelTher 2.11 — .95 Off 31.0 19CytoMedn 2.45 —1.06 Off 30.2 20LuxUrban 3.14 —1.35 Off 30.1 21NexImmunrs 8.84 —3.76 Off 29.8 22Minim 4.77 —1.94 Off 28.9 23AksoHlth 1.90 — .70 Off 26.9 24DigitalTurbine 3.91 —1.44 Off 26.9 25eGainCorp 5.78 —2.04 Off 26.1 —————————

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.