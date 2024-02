Travis Kelce dice que su empujón al entrenador de los Chiefs, Andy Reid, fue “definitivamente inaceptable”

(CNN) — Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City, dijo este miércoles que su empujón al entrenador en…

(CNN) — Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City, dijo este miércoles que su empujón al entrenador en jefe del equipo, Andy Reid, durante el Super Bowl LVIII fue “definitivamente inaceptable”.

En declaraciones en su podcast ‘New Heights’ junto a su hermano Jason, Kelce explicó la situación, admitiendo que fue demasiado lejos.

“No puedo exaltarme tanto hasta el punto de chocar con el entrenador y desequilibrarlo y esas cosas. Cuando tropezó, yo estaba pensando como ‘Oh, m***da'”.

Enfadado porque Reid le sacó del partido durante el primer cuarto, Kelce empujó tan fuerte al entrenador de 65 años en la banda que el entrenador de los Chiefs perdió momentáneamente el equilibrio, mientras el jugador, cuya posición en el campo es ala cerrada, seguía gritándole en la cara.

Finalmente, Kelce fue apartado por su compañero Jerick McKinnon.

Reid se rio del incidente tras la victoria de los Chiefs sobre los 49ers de San Francisco y declaró al programa posterior al partido de la CBS: “Me mantiene joven. Puso a prueba esa cadera. Me tomó fuera de balance. Normalmente, le daría un poco, pero no tuve tiempo”.

Pero en el podcast de este miércoles, Jason, centro de los Philadelphia Eagles, dijo que su hermano “cruzó la línea” y que su grito en la cara de Reid “también es exagerado”.

Travis calificó el incidente de “golpe bajo” y añadió que ojalá hubiera podido retractarse de lo que hizo.

El jugador de 34 años explicó que Reid se acercó a él después del incidente y no tuvo palabras duras para él, a pesar de que Kelce esperaba algunas.

“Me lo merezco. Si me hubiera dado un puñetazo en la cara allí mismo, me lo habría comido. Habría dicho: ‘Vámonos de una jo***a vez'”.

En lugar de eso, Reid le dijo que le encanta la pasión de Kelce y que eso le animó aún más a conseguir una victoria para él.

Kelce fue apoyado por otra leyenda del juego como es Tom Brady, quien dijo que el encuentro era típico de los “problemas familiares” de la NFL y algo de lo que él formaba parte regularmente.

“Las emociones están muy altas. Definitivamente no estás centrado y equilibrado. No estás en un estado meditativo en ese momento”, dijo Brady en el podcast ‘Let’s Go! with Tom Brady, Larry Fitzgerald and Jim Gray’. “Estás totalmente decidido a salir ahí fuera y ganar!.

“Así que creo que muchas de las cosas que se dicen durante los partidos, la gente debería dejarlas pasar sin más. Y creo que el entrenador Reid lo manejó de forma increíble, como siempre hace, porque dijo: ‘Estaba un poco desequilibrado y Travis es un gran competidor’. Y eso me encanta porque habla de su capacidad de liderazgo”.

Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, grita al entrenador en jefe Andy Reid en la primera mitad contra los San Francisco 49ers durante el Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium el 11 de febrero de 2024 en Las Vegas, Nevada. (Crédito: Jamie Squire/Getty Images)

El incidente ocurrió en la primera mitad del Super Bowl LVIII, durante la cual Kelce solo pudo realizar una recepción para una yarda.

Sin embargo, al final del tiempo reglamentario y del tiempo extra, Kelce tuvo nueve recepciones para 93 yardas y fue una de las claves para que los Chiefs retuvieran la corona del Super Bowl y ganaran su tercer título en cinco temporadas.

Kelce detalló su relación con Reid —con quien ha jugado toda su carrera— en el podcast de este miércoles, diciendo que tiene una “cierta relación” con el entrenador en jefe de los Chiefs.

“Se acercó unas cuantas veces, y yo solo quería hacerle saber que quería esto y que podía conseguirlo, y lo conseguí”, explicó Kelce. “Simplemente llegó en un momento en el que no estábamos jugando muy bien. Yo no estaba jugando muy bien y teníamos que hacer algo!.

“A veces, esas emociones se me escapan, amigo. Esa ha sido la batalla de mi carrera, pero, a todos los demás, me importa una mi***da lo que digan. Hoy hablé de ello con el entrenador Reid y nos reímos un poco. No podría estar más orgulloso de ser su jugador en el campo, y no podría estar más orgulloso de donde hemos llegado como equipo desde que llegué aquí en 2013”.

“Me encanta jugar para él. Y desafortunadamente, a veces, mi pasión sale donde parece que es negatividad, pero estoy agradecido de que él sepa que todo es porque quiero ganar esto con él más que nada”.

Kelce y los Chiefs irán por un inédito triplete de títulos de Super Bowl la próxima temporada.

