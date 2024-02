Taylor Swift y Travis Kelce comparten un “detrás de cámaras” de la celebración del Super Bowl

(CNN) — Puede que la temporada de fútbol americano haya terminado oficialmente, pero los buenos tiempos de Travis Kelce y Taylor…

(CNN) — Puede que la temporada de fútbol americano haya terminado oficialmente, pero los buenos tiempos de Travis Kelce y Taylor Swift continúan.

Gracias a las redes sociales, pudimos observar la diversión después de que el equipo de Kelce, los Chiefs de Kansas City, vencieran a los 49ers de San Francisco en el Super Bowl el domingo.

Swift compartió con sus seguidores un detrás de cámaras de su celebración en un video publicado en TikTok de un club de Las Vegas, en el que se ve a Kelce bailando.

Travis Kelce le dijo estas tres palabras a Taylor Swift tras ganar el Super Bowl

En el video se lee: “Es una fiesta con amigos y familia, dijeron. Trae a tus padres, dijeron”, mientras la escena cambiaba para mostrar a su padre, Scott Swift, tomando un trago mientras estaba sentado junto a su madre, Andrea Swift.

“Ir accidentalmente a una discoteca con tus padres es algo que todo el mundo debería intentar al menos una vez en la vida”, decía el mensaje que acompañaba la publicación.

A Kelce lo vimos desde la perspectiva de otras personas.

Supuertamente, The Chainsmokers fueron los DJs en una fiesta de celebración en el club nocturno Zouk en Resorts World en Las Vegas. El grupo compartió un video en TikTok que muestra a Kelce bailando y cantando el éxito de Swift de 2008, “You Belong With Me”.

En el video, se ve a Kelce en la cabina del DJ con The Chainsmokers.

Primero se muestra al jugador buscando a alguien entre la multitud antes de cantar en el video: “¿Estás enamorada de mí?” mientras se señala a sí mismo antes de cantar la letra de la canción.

Drew Taggert de The Chainsmokers termina abrazando a Kelce. Según la leyenda del video de TikTok, le dijo: “No sabía si incluir la canción o no”.

“Subí la canción en la lista de reproducción para esta ocasión”, dice el video, “valió la pena”.

