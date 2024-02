¿Qué es el Inadi y por qué su cierre genera polémica en Argentina?

(CNN Español) — En Argentina, el Gobierno del presidente Javier Milei anunció que cerrará definitivamente el Instituto contra la Discriminación, la…

(CNN Español) — En Argentina, el Gobierno del presidente Javier Milei anunció que cerrará definitivamente el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), que es uno de los organismos dependientes del Ministerio de Justicia.

El gobierno sostiene que esta decisión responde a los objetivos planteados por el presidente de reducir la estructura estatal, a partir del “cierre de numerosos organismos de diferentes ministerios, con estructuras superpobladas de personal, que no cumplían con las misiones y funciones dispuestas por las convenciones, la ley y los propósitos para los que fueron creados”, según reza el comunicado emitido por el Ministerio de Justicia.

El Ministerio de Justicia absorberá las funciones que cumplía el Instituto afirmó el titular de esa cartera, Mariano Cúneo Libarona, quien se comprometió a “cuidar de manera muy eficiente a toda persona que sufra cualquier tipo de discriminación, xenofobia y/o racismo.

Según el sitio web, el Instituto es un organismo descentralizado que “tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria”.

El organismo fue creado en 1995, durante la presidencia de Carlos Menem, y comenzó a ser intervenido en 2011. Luego de conocerse la noticia de su cierre, el Gobierno de Milei prorrogó la intervención por 180 días y designó a María de los Ángeles Quiroga como interventora.

Entre sus principales funciones, el Inadi recibe denuncias sobre conductas discriminatorias y lleva un registro analítico de ellas a nivel nacional. Por otro lado, brinda asesoramiento a grupos discriminados y víctimas de xenofobia y racismo, impulsa campañas de concientización con el objetivo de generar un impacto educativo y plural a nivel social, y elabora propuestas tendientes a terminar con los actos discriminatorios a nivel nacional y global

¿Por qué genera polémica su cierre?

En línea con el argumento oficial de que uno de los ejes de su política es el recorte de la estructura estatal, el comunicado del Ministerio de Justicia afirmó que “el Inadi contaba con una superestructura que no aseguraba que su trabajo fuera eficiente” y “por ejemplo, tenía 7.000 expedientes sin trámite ni resolución”, de los cuales “en los últimos dos meses se resolvieron 2.000”.

El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo en conferencia de prensa que el organismo “tiene más de 400 empleados y decenas de oficinas en todo el país”. En la misma línea, el subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, expuso en la red social X, antes Twitter, que “el Inadi tenía más empleados” que el fuero de la justicia ordinaria en la Ciudad de Buenos Aires, “donde se investigan crímenes, violaciones y robos”. Lanari enfatizó en su publicación que “el Inadi cuenta con más de 40 oficinas en plena era digital. Ya no hay lugar para pagar favores políticos con cargos jerárquicos”.

Desde el lado opuesto, las voces que rechazan el cierre del Inadi argumentan que es un organismo creado por ley y es inconstitucional eliminarlo por decreto.

Así lo expresa el diputado nacional y titular de la Asociación Civil para las Políticas Pública LGBTQ+ Esteban Paulón, en comunicación telefónica con CNN en Español: “El Inadi no se puede eliminar si no es por una ley”. Si bien el organismo viene de un proceso complejo, donde hace 14 años está intervenido, cuando debería estar normalizado con una dirección nombrada por el Congreso. Reconozco que se manejó muy partidariamente, pero no se puede destruir porque al presidente no le gusta. Hay un equipo educativo y pedagógico muy importante que promueve culturas de no discriminación muy fuertes en todos los ámbitos. Todo se puede discutir, pero no se puede eliminar algo sólo porque no te gusta”.

Por otro lado, también se expresaron voces que se encuentran íntimamente ligadas con políticas antidiscriminatorias. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas publicó en su cuenta de X: “La discriminación en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del Inadi. La decisión de cerrarlo, atenta contra la protección del derecho a la igualdad y la convivencia pacífica de nuestra sociedad que es ejemplo a nivel mundial”.

