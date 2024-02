Preparan cuatro películas biográficas de The Beatles, una por cada miembro de la mítica banda

(CNN) — Un ‘día en la vida’ de los cuatro miembros de The Beatles llega a la gran pantalla. Sam…

(CNN) — Un ‘día en la vida’ de los cuatro miembros de The Beatles llega a la gran pantalla.

Sam Mendes, ganador del Oscar, dirigirá cuatro largometrajes biográficos separados que narran la historia de The Beatles a través de los ojos de cada uno de sus miembros; Paul McCartney, Ringo Starr y los fallecidos John Lennon y George Harrison.

Según un comunicado de prensa de este martes de Sony Pictures Entertainment, las películas se contarán desde el punto de vista de cada miembro de la banda y colectivamente “se cruzarán para contar la asombrosa historia de la mejor banda de la historia”.

Cada una de las películas tendrá su propio estreno en cines en 2027, cuyas fechas exactas se anunciarán más cerca de su debut.

“¿Has oído las noticias? Oh, chico. Todos apoyamos el proyecto cinematográfico de Sam Mendes. Sí, efectivamente, paz y amor”, escribió Starr en su cuenta de X este martes.

Have you heard the news? Oh boy. We all support the Sam Mendes movie project. Yes, indeed. peace and love.😎🎶🌈✌️🌟❤️☮️ pic.twitter.com/byhnmVqsHY

— #RingoStarr (@ringostarrmusic) February 20, 2024

Según el comunicado, el director de “American Beauty” tendrá acceso completo a las historias de vida y la música de The Beatles.

“Me siento honrado de contar la historia de la mejor banda de rock de todos los tiempos y emocionado de desafiar la noción de lo que constituye un viaje al cine”, dijo Mendes en un comunicado.

Según el ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, Tom Rothman, ver estas películas en un escenario teatral clásico será una parte integral de la experiencia y “sorprenderá al público de todo el mundo”.

Los detalles sobre el casting no se especificaron en el comunicado, pero la noticia seguramente desencadenará una serie de predicciones sobre quién podría conseguir el codiciado papel de cada Beatle.

The Beatles son una de las bandas más influyentes de la historia, cuya génesis se remonta a finales de la década de 1950, cuando McCartney y Lennon se juntaron por primera vez en los Quarrymen.

Con Harrison y Starr a bordo bajo el nombre de la banda tal como la conocemos hoy, The Beatles lanzaron su primer sencillo “Love Me Do” en 1962. En 1964, la “Beatlemanía” estaba en pleno apogeo cuando los cuatro británicos vinieron a Estados Unidos para hacer su aparición ahora histórica en el “Ed Sullivan Show”, y el resto es historia.

Lanzaron “Let It Be”, su último álbum como banda en 1970, antes de tomar caminos separados para seguir carreras en solitario. En 2023, se lanzó la “última” canción de los Beatles, “Now & Then”.

