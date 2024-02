CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 597 603½ 592¼ 596½ —1 May 599 602¾ 593¾ 596 —3¼ Jul 600 602½ 594½ 596¾ —3½ Sep 607¼ 610 602¾ 605 —3¼ Dec 620½ 622 615½ 618 —2¾ Mar 630¾ 632¾ 628½ 630½ —1¾ May 635¼ 635¾ 635¼ 635¾ —2½ Jul 631¾ 631¾ 631½ 631½ —3¼ Est. sales 150,819. Mon.’s sales 151,621 Mon.’s open int 401,257, up 1,718 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 430¼ 434¾ 428¾ 430 — ½ May 442½ 446¼ 441 442 — ½ Jul 452 455¼ 451 451¼ —1 Sep 458½ 461¼ 457 457¾ —1 Dec 469 472 468 468½ — ¾ Mar 480 483 479½ 479¾ —1 May 486¾ 487¾ 485½ 485½ —1½ Jul 490¼ 491¾ 488½ 488½ —1 Sep 482½ 484¼ 482 482 +¾ Dec 484 486 483¾ 484½ +1 Mar 493 493 493 493 +¼ Dec 477¼ 477¼ 477 477 +¼ Est. sales 285,135. Mon.’s sales 340,841 Mon.’s open int 1,593,097 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 379¾ 382¼ 378¼ 380 +1¾ May 374½ 376½ 372½ 373½ +¾ Est. sales 295. Mon.’s sales 475 Mon.’s open int 3,254, up 56 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1191¾ 1197½ 1183 1183¾ —9¼ May 1196 1201¼ 1188¾ 1189½ —8¼ Jul 1205½ 1210¼ 1198¾ 1199½ —8 Aug 1196½ 1202 1191 1192 —7¼ Sep 1173 1178¼ 1168½ 1169½ —5¾ Nov 1167¾ 1172½ 1162¾ 1163 —5¾ Jan 1176 1182 1170¾ 1172 —6 Mar 1171¼ 1177¼ 1169 1169 —6¼ May 1177½ 1177½ 1171 1171 —6¼ Jul 1181 1183 1181 1183 — ½ Nov 1140¼ 1143 1140 1141 —3¼ Est. sales 220,275. Mon.’s sales 211,894 Mon.’s open int 771,998

