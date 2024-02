CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 591¼ 605½ 588 596¼ +7¾ May 598 608¾ 592¾ 599½ +5½ Jul 600 610½ 594¾ 601½ +4¼ Sep 610 618¾ 603¾ 609½ +3 Dec 620½ 631¼ 616¼ 622¼ +2 Mar 631 642¼ 628 634¾ +1¾ May 637 637¼ 635 637¼ —2¾ Jul 640 640 637 637 +½ Est. sales 165,257. Thu.’s sales 160,862 Thu.’s open int 405,068 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 433 437 429½ 429¾ —3½ May 444¾ 448½ 441¼ 442 —3 Jul 454¼ 456¾ 450½ 451 —3 Sep 463 463¾ 458 458¼ —3½ Dec 472 473¾ 468½ 468¾ —3½ Mar 482¾ 485 479½ 479½ —4 May 486¾ 489¾ 486 486 —3½ Jul 490 492¾ 488 488 —3¼ Sep 479¾ 479¾ 479¾ 479¾ —1½ Dec 482 485 480¼ 480¾ —1¾ Mar 493¼ 493¼ 493¼ 493¼ +1 Dec 475¼ 475¼ 475 475 — ¼ Est. sales 306,773. Thu.’s sales 480,940 Thu.’s open int 1,600,165 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 376¼ 380¾ 375 378 — ¾ May 371 375½ 368½ 372 —1 Jul 371 372¾ 371 372¾ +2¼ Dec 377¾ 378 377¾ 378 +3¼ Est. sales 223. Thu.’s sales 744 Thu.’s open int 3,266 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1195 1198 1181½ 1184¼ —9¼ May 1201 1204¼ 1188¼ 1190¼ —9½ Jul 1210¼ 1213¾ 1198½ 1200½ —8¾ Aug 1203¾ 1204¼ 1191 1192½ —8¾ Sep 1180¾ 1182 1169¼ 1169½ —8¾ Nov 1172¾ 1176¼ 1163¼ 1163¾ —9 Jan 1182 1185 1173 1173 —9¼ Mar 1181½ 1181½ 1170½ 1170½ —10¼ May 1174¾ 1179¾ 1172½ 1172½ —11 Jul 1186¾ 1186¾ 1179¼ 1179¼ —11 Nov 1149 1152 1143 1143 —9¼ Est. sales 201,367. Thu.’s sales 360,475 Thu.’s open int 776,163, up 2,768

