OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 594¾ 606¾ 590¾ 602½ +7½ May 602¼ 612½ 598½ 608½ +5¾ Jul 606 614½ 601 610½ +4¾ Sep 616 623 610¼ 619½ +3¾ Dec 630½ 635¾ 623¾ 632¼ +2¾ Mar 641¼ 647¾ 636¾ 645¾ +3 Jul 643¾ 643¾ 643¼ 643¼ —2½ Est. sales 126,668. Tue.’s sales 94,144 Tue.’s open int 419,546, up 2,334 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 438½ 439¼ 432¾ 434¼ —4½ May 450¼ 451¼ 445¼ 446½ —4 Jul 460½ 460½ 454¾ 455¾ —4¾ Sep 467½ 467¾ 462½ 463¼ —4½ Dec 477 477½ 472¾ 473½ —3¾ Mar 488 488½ 483¾ 484½ —4 May 493¾ 494¼ 490 490¼ —4¼ Jul 495¾ 496¾ 492 492½ —4¼ Sep 484¼ 484¼ 482¼ 483½ —2¼ Dec 486¼ 486¾ 483 483¾ —3 Mar 493 493½ 493 493½ —2½ Jul 496¾ 497 496¾ 497 —3½ Dec 478¾ 478¾ 475¼ 475¼ —2½ Est. sales 437,460. Tue.’s sales 382,821 Tue.’s open int 1,609,377 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 377¼ 382½ 377 378 May 371 373¾ 370 371 +¼ Jul 369 369 369 369 Dec 379¾ 379¾ 379¾ 379¾ +6½ Est. sales 377. Tue.’s sales 442 Tue.’s open int 3,424, up 49 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1199 1202 1179¼ 1186¼ —13¼ May 1207½ 1211 1188¾ 1195 —13¼ Jul 1217 1220¼ 1199 1204¾ —13 Aug 1208¾ 1208¾ 1190½ 1196¼ —11¼ Sep 1184¾ 1184¾ 1167½ 1174 —9¼ Nov 1177 1179¾ 1162 1169¾ —7¾ Jan 1186¾ 1188¾ 1172½ 1179¼ —8 Mar 1185 1185 1170½ 1177 —8 May 1179½ 1185 1173 1179¾ —7 Jul 1181 1190¾ 1181 1187 —5 Nov 1149½ 1151 1137 1145½ —3½ Jul 1150 1150 1150 1150 —2¾ Est. sales 226,645. Tue.’s sales 200,827 Tue.’s open int 777,099, up 1,865

