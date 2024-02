CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 590½ 597½ 588 595 +4¾ May 599½ 605¼ 596¾ 603½ +4½ Jul 603¼ 608¾ 601 606½ +3¼ Sep 614 618¾ 612¼ 616¾ +2½ Dec 628½ 633 626½ 631 +2¼ Mar 642¼ 646¼ 640¾ 644½ +2 May 647¾ 649 647½ 648 —1¼ Jul 644 644½ 644 644½ +¾ Est. sales 79,407. Mon.’s sales 94,256 Mon.’s open int 417,212, up 7,187 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 442¾ 445½ 438½ 439 —3¾ May 453¼ 456¼ 450¼ 450¾ —2½ Jul 462 464¾ 460¼ 460¾ —1¼ Sep 468½ 471 467 467¾ — ¾ Dec 477½ 480¾ 476¾ 477½ — ¼ Mar 488 492 487¾ 488¾ +¼ May 494 497½ 493¾ 494¼ Jul 496¼ 499¼ 496 496¾ +½ Dec 485½ 488¾ 485½ 487½ +¾ Mar 497 497 495¾ 496¼ +¼ May 500 500 500 500 +½ Dec 477 477 477 477 — ¼ Est. sales 340,053. Mon.’s sales 250,461 Mon.’s open int 1,628,947, up 4,155 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 366¾ 381 366¼ 380¾ +13¼ May 361 371½ 360½ 371½ +10¼ Est. sales 376. Mon.’s sales 450 Mon.’s open int 3,375 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1196 1205½ 1193¾ 1198¼ +2 May 1204¾ 1213¾ 1202 1207¾ +3 Jul 1214 1223 1211½ 1217 +2¾ Aug 1204 1212½ 1202¾ 1206½ +2 Sep 1181½ 1187¼ 1179¼ 1183¼ +1¾ Nov 1175¾ 1181¾ 1174 1177¼ +½ Jan 1184¼ 1191 1183¾ 1186¾ +¼ Mar 1181¾ 1188¼ 1181¾ 1183¾ — ¼ May 1187 1187 1183½ 1186¼ +½ Jul 1191¼ 1191¼ 1190¼ 1190¼ —1 Nov 1148 1152 1147 1147 —2 Est. sales 178,964. Mon.’s sales 245,464 Mon.’s open int 775,234, up 13,732

