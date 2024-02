CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 601½ 611½ 595¾ 600 —1½ May 609 618½ 604½ 608½ —1 Jul 613¾ 622¼ 608¾ 613 — ¾ Sep 623½ 631¼ 619½ 624 +½ Dec 637 644¼ 633¾ 638 +¾ Mar 652 656½ 648½ 651½ +1¼ May 659½ 659¾ 655 655 —1¼ Jul 651¾ 651¾ 649½ 649½ +¼ Est. sales 112,826. Thu.’s sales 113,737 Thu.’s open int 416,253, up 2,503 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 446½ 448¾ 442 442¾ —4½ May 457¼ 459½ 452¾ 453¾ —4½ Jul 465 467 461¼ 462½ —3½ Sep 470 471½ 467 468¼ —2¾ Dec 478 479¼ 475¼ 476¼ —2¾ Mar 488¾ 490 485¾ 486¾ —3¼ May 493¾ 494½ 491½ 493 —2¼ Jul 495¾ 496¼ 494½ 494¾ —2½ Sep 483¾ 484 483 484 —2 Dec 486 486½ 483¼ 484 —3 Mar 493½ 493½ 493½ 493½ —2¼ May 495¼ 495¼ 495¼ 495¼ —4¼ Dec 473¾ 473¾ 473¾ 473¾ —3¾ Est. sales 334,337. Thu.’s sales 303,634 Thu.’s open int 1,617,820, up 4,124 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 384 384 369 374½ —9¾ May 372 374 360¾ 368 —7½ Dec 361 379¼ 361 379¼ Est. sales 753. Thu.’s sales 753 Thu.’s open int 3,519, up 74 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1203¼ 1208¼ 1187¼ 1188 —15¼ May 1213¾ 1218¼ 1197¾ 1198¼ —15½ Jul 1223½ 1228½ 1208½ 1208½ —15¼ Aug 1213¾ 1218 1199¾ 1199¾ —14¼ Sep 1190½ 1193¼ 1177½ 1177½ —13¼ Nov 1184¾ 1188¾ 1172¾ 1172¾ —12¾ Jan 1194½ 1197 1182¼ 1182¼ —13¼ Mar 1193 1197¼ 1180½ 1180½ —13 May 1195 1198 1184 1184¼ —12 Jul 1200½ 1200½ 1189¾ 1189¾ —12¼ Nov 1157 1159¼ 1147 1147 —11 Est. sales 228,619. Thu.’s sales 210,590 Thu.’s open int 758,067, up 10,094

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.